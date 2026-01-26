Parni usisavač SV 7
Kuhanje na pari, usisavanje i sušenje u jednom koraku – parni usisavač SV 7 kombinira multifunkcionalnost i maksimalnu praktičnost u jednom uređaju.
Kärcherov parni usisivač SV 7 spaja prednosti parnih usisavača s prednostima suhih usisavača. Usisava, primjerice, mrvice s poda, briše vlažnom krpom i potom suši pod. I sve to čini udobno u jednom koraku. S ovim impresivnim svestranim strojevima i odgovarajućim dodacima svatko može održavati svoj dom čistim – jednostavno, udobno, brzo i bez kemikalija.
Značajke i prednosti
Uređaj 3 u 1Čišćenje parom, usisavanje i sušenje u jednom jedinom radnom koraku.
Sustav filtriranja u više stupnjevaVodeni filtar, filtar za krupnu nečistoću, spužvasti i HEPA filtar (EN 1822:1998) odstranjuju čak i najsitnije čestice.
Komforna mlaznica za podJednostavna i brza izmjena triju različitih funkcija za sve tvrde podove i tepihe.
Jednostavno rukovanje
- Snaga usisavanja može se regulirati na ručki, a količina pare na uređaju.
Regulacija snage usisavanja u 4 stupnja
- Snaga usisavanja može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
Regulacija količine pare u 5 stupnjeva
- Količina pare može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
Non-stop ispuštanje pare
- Za neprekidan rad spremnik se može uvijek brzo i jednostavno napuniti.
Integrirani pretinac za spremanje kabela
- Optimalno pospremanje kabela za odlaganje uređaja na malom prostoru.
Zaštita za djecu
- Blokira funkciju ispuštanja pare te tako štiti od nestručne uporabe.
Višestruka primjena
- Multifunkcijski uređaj s opsežnim priborom prikladan je za primjenu u cijeloj kući bez uporabe kemikalija.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. snaga (W)
|2200
|Količina punjenja vode u kotlu (l)
|0,45
|Maks. tlak pare (bar)
|maks. 4
|Vodeni filtar (l)
|1,2
|Vakuum (mbar/kPa)
|210 / 21
|Dužina kabela (m)
|6
|Vrijeme zagrijavanja (min)
|5
|Sadržaj spremnika (l)
|0,5
|Izbacivanje pare (g/min)
|80
|Učinak grijanja (W)
|1100
|Stalno punjenje
|Dodatni volumen usisavanja (l)
|0,6
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|9,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|15,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|515 x 336 x 340
Opseg isporuke
- Vrsta HEPA filtera: EPA filtar
- Komplet za čišćenje poda s funkcijom usisavanja pare: 3 različite primjene za tvrde podove i tepihe i 2 cijevi za usisavanje pare, svaka dužine 0,5 m
- Ručna mlaznica s funkcijom usisavanja pare: Mogućnost kombiniranja s mlaznicom za prozore (velikom i malom), nastavkom s četkom ili frotirnom krpom
- Mlaznica s točkastim mlazom, s usisavanjem pare: Mogućnost kombiniranja s produžetkom i okruglom četkom (4 različite boje)
- Mlaznica za tapecirane površine (mala i velika)
- Mlaznica za fuge, kist za namještaj
- Odstranjivač pjene "FoamStop"
- Mjerna čaša, četka za čišćenje, džep za pribor
- prozorska mlaznica, mala i velika
- Frotirne navlake: 1 Komad(a)
- Komplet okruglih četki
- zamjena četkaste krune
- Cijevi za usisavanje pare: 2 Komad(a), 0.5 m
- Crijevo za usisavanje pare s ručkom
Oprema
- Zaštita za djecu
- Sigurnosni ventil
- Regulacija količine pare: na uređaju (pet koraka)
- Reguliranje snage usisavanja: na ručki (četverostupanjski)
- Sustav s dva spremnika
- Parno crijevo s pištoljem: 1.75 m
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Armature
- Umivaonici
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Nape
- Kuhališta