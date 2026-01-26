Parni usisavač SV 7

Kuhanje na pari, usisavanje i sušenje u jednom koraku – parni usisavač SV 7 kombinira multifunkcionalnost i maksimalnu praktičnost u jednom uređaju.

Kärcherov parni usisivač SV 7 spaja prednosti parnih usisavača s prednostima suhih usisavača. Usisava, primjerice, mrvice s poda, briše vlažnom krpom i potom suši pod. I sve to čini udobno u jednom koraku. S ovim impresivnim svestranim strojevima i odgovarajućim dodacima svatko može održavati svoj dom čistim – jednostavno, udobno, brzo i bez kemikalija.

Značajke i prednosti
Parni usisavač SV 7: Uređaj 3 u 1
Uređaj 3 u 1
Čišćenje parom, usisavanje i sušenje u jednom jedinom radnom koraku.
Parni usisavač SV 7: Sustav filtriranja u više stupnjeva
Sustav filtriranja u više stupnjeva
Vodeni filtar, filtar za krupnu nečistoću, spužvasti i HEPA filtar (EN 1822:1998) odstranjuju čak i najsitnije čestice.
Parni usisavač SV 7: Komforna mlaznica za pod
Komforna mlaznica za pod
Jednostavna i brza izmjena triju različitih funkcija za sve tvrde podove i tepihe.
Jednostavno rukovanje
  • Snaga usisavanja može se regulirati na ručki, a količina pare na uređaju.
Regulacija snage usisavanja u 4 stupnja
  • Snaga usisavanja može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
Regulacija količine pare u 5 stupnjeva
  • Količina pare može se individualno prilagoditi odgovarajućoj površini i stupnju onečišćenja.
Non-stop ispuštanje pare
  • Za neprekidan rad spremnik se može uvijek brzo i jednostavno napuniti.
Integrirani pretinac za spremanje kabela
  • Optimalno pospremanje kabela za odlaganje uređaja na malom prostoru.
Zaštita za djecu
  • Blokira funkciju ispuštanja pare te tako štiti od nestručne uporabe.
Višestruka primjena
  • Multifunkcijski uređaj s opsežnim priborom prikladan je za primjenu u cijeloj kući bez uporabe kemikalija.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. snaga (W) 2200
Količina punjenja vode u kotlu (l) 0,45
Maks. tlak pare (bar) maks. 4
Vodeni filtar (l) 1,2
Vakuum (mbar/kPa) 210 / 21
Dužina kabela (m) 6
Vrijeme zagrijavanja (min) 5
Sadržaj spremnika (l) 0,5
Izbacivanje pare (g/min) 80
Učinak grijanja (W) 1100
Stalno punjenje
Dodatni volumen usisavanja (l) 0,6
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 9,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 15,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 515 x 336 x 340

Opseg isporuke

  • Vrsta HEPA filtera: EPA filtar
  • Komplet za čišćenje poda s funkcijom usisavanja pare: 3 različite primjene za tvrde podove i tepihe i 2 cijevi za usisavanje pare, svaka dužine 0,5 m
  • Ručna mlaznica s funkcijom usisavanja pare: Mogućnost kombiniranja s mlaznicom za prozore (velikom i malom), nastavkom s četkom ili frotirnom krpom
  • Mlaznica s točkastim mlazom, s usisavanjem pare: Mogućnost kombiniranja s produžetkom i okruglom četkom (4 različite boje)
  • Mlaznica za tapecirane površine (mala i velika)
  • Mlaznica za fuge, kist za namještaj
  • Odstranjivač pjene "FoamStop"
  • Mjerna čaša, četka za čišćenje, džep za pribor
  • prozorska mlaznica, mala i velika
  • Frotirne navlake: 1 Komad(a)
  • Komplet okruglih četki
  • zamjena četkaste krune
  • Cijevi za usisavanje pare: 2 Komad(a), 0.5 m
  • Crijevo za usisavanje pare s ručkom

Oprema

  • Zaštita za djecu
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: na uređaju (pet koraka)
  • Reguliranje snage usisavanja: na ručki (četverostupanjski)
  • Sustav s dva spremnika
  • Parno crijevo s pištoljem: 1.75 m
Parni usisavač SV 7
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Armature
  • Umivaonici
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Nape
  • Kuhališta
Pribor
Sredstva za čišćenje
