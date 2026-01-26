Kärcherov parni usisivač SV 7 spaja prednosti parnih usisavača s prednostima suhih usisavača. Usisava, primjerice, mrvice s poda, briše vlažnom krpom i potom suši pod. I sve to čini udobno u jednom koraku. S ovim impresivnim svestranim strojevima i odgovarajućim dodacima svatko može održavati svoj dom čistim – jednostavno, udobno, brzo i bez kemikalija.