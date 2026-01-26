Pročišćivač zraka AF 20
Brzo pročišćavanje zraka u prostorijama od 20 m²* do 40 m²: AF 20 s HEPA filtracijom i aktivnim ugljenom pouzdano uklanja patogene, finu prašinu, alergene i neugodne mirise.
Savršeno rješenje za pročišćavanje zraka za male sobe, dječje sobe i pojedinačne radne stanice: AF 20 pročišćivač zraka čisti unutarnji zrak od alergena, zagađivača i patogena pomoću višeslojnog sustava filtera. Dodatne značajke uključuju: Punjenje s aktivnim ugljenom, kao i zaslon za alfanumerički prikaz kvalitete zraka u PM2,5 česticama u µg/m³, kvalitetu zraka putem koda u boji, temperaturu i relativnu vlažnost. Pročišćivač zraka također je izvrstan izbor zbog svoje funkcije timera, sigurnosne brave za djecu, noćnog načina rada i ultra tihog rada, kao i učinkovitosti filtra od 99,95% za čestice od 0,3 µm i visokokvalitetnog laserskog senzora za automatski način rada. To znači da se automatski način rada i razina performansi automatski prilagođavaju stupnju onečišćenja zraka. Štoviše, filtar ima vijek trajanja od oko godinu dana, ovisno o stupnju onečišćenja zraka i intenzitetu kojim se koristi.
Značajke i prednosti
High Protect 13 filterHEPA filter za uklanjanje patogena i aerosola. Za vezanje mirisa i kemijskih para.
Dvostruki sustav ulaza zrakaZahvaljujući usisu zraka s obje strane, zajamčena je visoka brzina protoka zraka.
ZaslonPrikaz kvalitete zraka u µg/m³ kao i status filtera i uređaja.
Tihi rad
- Motori i ventilatori koji rade bez problema i tihi zračni kanali.
Automatski način rada
- Senzor kontrolira automatski način rada i prilagođava razinu performansi kvaliteti zraka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključna snaga (W)
|24
|Odgovarajuća veličina prostorije (m²)
|do 40
|Brzina protoka zraka (m³/h)
|do 220
|Učinkovitost filtera s obzirom na veličinu čestica (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Postavke napajanja
|3
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|220 x 220 x 346
* Preporučena veličina prostorije na temelju visine stropa od 3 m i izmjene zraka tri puta na sat za rad na najvišoj razini učinka.
Oprema
- Dvostruki sustav filtera
- Prikaz zamjene filtra
- LED zaslon za kvalitetu zraka
- Upravljanje uređajem na dodir
- Automatski način rada
- Noćni režim
- Funkcija zaključavanja
- Funkcija tajmera
Videos
Područja primjene
- Unutrašnjosti