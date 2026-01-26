Savršeno rješenje za pročišćavanje zraka za male sobe, dječje sobe i pojedinačne radne stanice: AF 20 pročišćivač zraka čisti unutarnji zrak od alergena, zagađivača i patogena pomoću višeslojnog sustava filtera. Dodatne značajke uključuju: Punjenje s aktivnim ugljenom, kao i zaslon za alfanumerički prikaz kvalitete zraka u PM2,5 česticama u µg/m³, kvalitetu zraka putem koda u boji, temperaturu i relativnu vlažnost. Pročišćivač zraka također je izvrstan izbor zbog svoje funkcije timera, sigurnosne brave za djecu, noćnog načina rada i ultra tihog rada, kao i učinkovitosti filtra od 99,95% za čestice od 0,3 µm i visokokvalitetnog laserskog senzora za automatski način rada. To znači da se automatski način rada i razina performansi automatski prilagođavaju stupnju onečišćenja zraka. Štoviše, filtar ima vijek trajanja od oko godinu dana, ovisno o stupnju onečišćenja zraka i intenzitetu kojim se koristi.