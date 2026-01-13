Bilo za navodnjavanje, opskrbu perilica ili WC-a – kvalitetna Kärcher crpka BP 4 Home & Garden idealno je prikladna za korištenje alternativnih izvora vode za opskrbu potrošnom vodom (npr. kišnicom iz cisterni).Zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja crpka se po potrebi automatski uključuje – te zatim opet isključuje. Maksimalna moguća zaštita: crpka se automatski isključuje putem zaštite od rada na suho te svijetli prikaz greške. Ova vrlo učinkovita crpka ne zahtijeva održavanje, a osvaja konstantnim tlakom za optimalno navodnjavanje vrta. Integrirani nožni prekidač, 2 izlaza za istovremeni rad dvaju priključnih uređaja kao i gumene nožice za sprječavanje buke predstavljaju dodatna obilježja komfora. Serijski predfiltri i integrirani nepovratni ventil osiguravaju pouzdani rad. Visokokvalitetni materijali obećavaju dug životni vijek. Moguće je produljenje jamstva na 5 godina.