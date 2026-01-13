Home & Garden pumpa BP 4 Home & Garden

Dugovječna i učinkovita crpka za dom i vrt BP 4 Home & Garden je idealno rješenje za navodnjavanje vrta odnosno za opskrbu kuće vodom, npr. kišnicom.

Bilo za navodnjavanje, opskrbu perilica ili WC-a – kvalitetna Kärcher crpka BP 4 Home & Garden idealno je prikladna za korištenje alternativnih izvora vode za opskrbu potrošnom vodom (npr. kišnicom iz cisterni).Zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja crpka se po potrebi automatski uključuje – te zatim opet isključuje. Maksimalna moguća zaštita: crpka se automatski isključuje putem zaštite od rada na suho te svijetli prikaz greške. Ova vrlo učinkovita crpka ne zahtijeva održavanje, a osvaja konstantnim tlakom za optimalno navodnjavanje vrta. Integrirani nožni prekidač, 2 izlaza za istovremeni rad dvaju priključnih uređaja kao i gumene nožice za sprječavanje buke predstavljaju dodatna obilježja komfora. Serijski predfiltri i integrirani nepovratni ventil osiguravaju pouzdani rad. Visokokvalitetni materijali obećavaju dug životni vijek. Moguće je produljenje jamstva na 5 godina.

Značajke i prednosti
Home & Garden pumpa BP 4 Home & Garden: Komfor u kući i vrtu
Komfor u kući i vrtu
Pouzdana opskrba u kući kao i konstantni tlak za navodnjavanje vrta.
Home & Garden pumpa BP 4 Home & Garden: Sigurna i dugovječna
Sigurna i dugovječna
U serijskoj izvedbi opremljena predfiltrom, povratnim ventilom i zaštitom od rada na suho.
Home & Garden pumpa BP 4 Home & Garden: Automatsko uključenje/isključenje
Automatsko uključenje/isključenje
Ovisno o potrebi, pumpe se automatski uključuju i isključuju.
Optimalno usisavanje
  • Kvalitetna pumpa bez daljnjega usisava vodu iz dubine od 8 m, npr. iz cisterne.
Prikaz grešaka
  • U slučaju smetnje prikazuje se greška na usisnoj ili na tlačnoj strani.
Dva izlaza za vodu
  • Višestruka primjena: npr. navodnjavanje travnjaka pomoću prskalice i istovremeno manualno navodnjavanje uz pomoć vrtne prskalice.
Fleksibilni T-nastavak za priključenje
  • Fleksibilna montaža - za optimalno usmjerenje spojenih crijeva.
Komforni nožni prekidač
  • Komforno uključenje i isključenje koje čuva leđa.
Ergonomska ručka
  • Komforno rukovanje i jednostavan transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 950
Dobavna količina maks. (l/h) < 3800
Visina prijenosa (m) 45
Tlak (bar) maks. 4,5
Visina usisavanja (m) 8
Dobavna temperatura (°C) maks. 38
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 1,85
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 10,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 12,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 x 540 x 373

Opseg isporuke

  • Priključni adapter za pumpe G1

Oprema

  • Optimizirani priključak za nastavke
  • Komforni nožni prekidač
  • Funkcija automatskog pokretanja/zaustavljanja
  • Uklj. predfiltar i povratni ventil
  • Zaštita od rada na suho
  • Veliki nastavak za punjenje
  • Ergonomska ručka za nošenje
  • Pospremanje kabela
  • Prikaz grešaka
  • Dva izlaza za vodu
  • Okretne gumene nožice koje sprječavaju buku
Područja primjene
  • Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
  • Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja
Pribor
