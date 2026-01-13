Home & Garden pumpa BP 4 Home & Garden
Dugovječna i učinkovita crpka za dom i vrt BP 4 Home & Garden je idealno rješenje za navodnjavanje vrta odnosno za opskrbu kuće vodom, npr. kišnicom.
Bilo za navodnjavanje, opskrbu perilica ili WC-a – kvalitetna Kärcher crpka BP 4 Home & Garden idealno je prikladna za korištenje alternativnih izvora vode za opskrbu potrošnom vodom (npr. kišnicom iz cisterni).Zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja crpka se po potrebi automatski uključuje – te zatim opet isključuje. Maksimalna moguća zaštita: crpka se automatski isključuje putem zaštite od rada na suho te svijetli prikaz greške. Ova vrlo učinkovita crpka ne zahtijeva održavanje, a osvaja konstantnim tlakom za optimalno navodnjavanje vrta. Integrirani nožni prekidač, 2 izlaza za istovremeni rad dvaju priključnih uređaja kao i gumene nožice za sprječavanje buke predstavljaju dodatna obilježja komfora. Serijski predfiltri i integrirani nepovratni ventil osiguravaju pouzdani rad. Visokokvalitetni materijali obećavaju dug životni vijek. Moguće je produljenje jamstva na 5 godina.
Značajke i prednosti
Komfor u kući i vrtuPouzdana opskrba u kući kao i konstantni tlak za navodnjavanje vrta.
Sigurna i dugovječnaU serijskoj izvedbi opremljena predfiltrom, povratnim ventilom i zaštitom od rada na suho.
Automatsko uključenje/isključenjeOvisno o potrebi, pumpe se automatski uključuju i isključuju.
Optimalno usisavanje
- Kvalitetna pumpa bez daljnjega usisava vodu iz dubine od 8 m, npr. iz cisterne.
Prikaz grešaka
- U slučaju smetnje prikazuje se greška na usisnoj ili na tlačnoj strani.
Dva izlaza za vodu
- Višestruka primjena: npr. navodnjavanje travnjaka pomoću prskalice i istovremeno manualno navodnjavanje uz pomoć vrtne prskalice.
Fleksibilni T-nastavak za priključenje
- Fleksibilna montaža - za optimalno usmjerenje spojenih crijeva.
Komforni nožni prekidač
- Komforno uključenje i isključenje koje čuva leđa.
Ergonomska ručka
- Komforno rukovanje i jednostavan transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|950
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 3800
|Visina prijenosa (m)
|45
|Tlak (bar)
|maks. 4,5
|Visina usisavanja (m)
|8
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 38
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,85
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|10,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|12,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|230 x 540 x 373
Opseg isporuke
- Priključni adapter za pumpe G1
Oprema
- Optimizirani priključak za nastavke
- Komforni nožni prekidač
- Funkcija automatskog pokretanja/zaustavljanja
- Uklj. predfiltar i povratni ventil
- Zaštita od rada na suho
- Veliki nastavak za punjenje
- Ergonomska ručka za nošenje
- Pospremanje kabela
- Prikaz grešaka
- Dva izlaza za vodu
- Okretne gumene nožice koje sprječavaju buku
Područja primjene
- Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
- Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja