Home & Garden pumpa BP 7 Home & Garden

Dugovječna Premium crpka za dom i vrt BP 7 Home & Garden s učinkovitim pogonom s 5 stupnjeva za navodnjavanje vrta i opskrbu kuće vodom (npr. kišnicom). Komforna, jaka, sigurna!

Bilo za navodnjavanje vrta uz konstantni tlak, za opskrbu perilica ili WC-a: dugovječna, kvalitetna crpka BP 7 Home & Garden, koja ne zahtijeva održavanje, idealno je prikladna za korištenje alternativnih izvora vode za opskrbu potrošnom vodom. Zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja, BP 7 se automatski uključuje – te zatim opet isključuje. U slučaju opasnosti zaštita od rada na suho isključuje crpku i pojavljuje se prikaz greške. Pogon s 5 stupnjeva osvaja svojom velikom snagom, učinkovitošću i tihim radom. Uz jednaku dobavnu količinu BP 7 Home & Garden treba manju snagu motora nego uobičajene Jet crpke – oko 30 posto uštede energije. Obilježjima komfora, kao što su integrirani nožni prekidač, 2 izlaza za istovremeni rad dvaju priključnih uređaja i gumene nožice za sprječavanje buke, pridružuju se i sigurnosna obilježja, kao što su serijski predfiltar i integrirani nepovratni ventil za pouzdani rad. Kärcher pruža mogućnost produljenja jamstva na 5 godina.

Značajke i prednosti
Komfor u kući i vrtu
  • Pouzdana opskrba u kući kao i navodnjavanje vrta uz konstantan tlak.
Sigurna i dugovječna
  • U serijskoj izvedbi opremljena predfiltrom, povratnim ventilom i zaštitom od rada na suho.
Pogon pumpe u više stupnjeva
  • Velika energetska učinkovitost i primjetno tih rad.
Automatsko pokretanje/zaustavljanje
  • Ovisno o potrebi, pumpe se automatski uključuju i isključuju.
Optimalno usisavanje
  • Kvalitetna crpka bez daljnjega usisava vodu s dubine 8 metara, npr. iz cisterne.
Prikaz grešaka
  • U slučaju smetnje prikazuje se greška na usisnoj ili na tlačnoj strani.
Dva izlaza za vodu
  • Višestruka primjena: npr. zalijevanje travnjaka sprinklerom i istovremeno manualno zalijevanje vrtnom prskalicom.
Fleksibilni T-nastavak za priključenje
  • Fleksibilna montaža za optimalno usmjerenje priključenih crijeva.
Komforni nožni prekidač
  • Komforno uključenje i isključenje koje čuva leđa.
Ergonomska ručka
  • Komforno rukovanje i jednostavan transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1200
Dobavna količina maks. (l/h) < 6000
Visina prijenosa (m) 60
Tlak (bar) maks. 6
Visina usisavanja (m) 8
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 1,85
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 13,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 15,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 x 540 x 373

Opseg isporuke

  • Priključni adapter za pumpe G1

Oprema

  • Optimizirani priključak za nastavke
  • Komforni nožni prekidač
  • Funkcija automatskog pokretanja/zaustavljanja
  • Uklj. predfiltar i povratni ventil
  • Zaštita od rada na suho
  • Veliki nastavak za punjenje
  • Ergonomska ručka za nošenje
  • Pospremanje kabela
  • Prikaz grešaka
  • Dva izlaza za vodu
  • Okretne gumene nožice koje sprječavaju buku
Područja primjene
  • Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
  • Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja
Pribor
