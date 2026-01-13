Home & Garden pumpa BP 7 Home & Garden
Dugovječna Premium crpka za dom i vrt BP 7 Home & Garden s učinkovitim pogonom s 5 stupnjeva za navodnjavanje vrta i opskrbu kuće vodom (npr. kišnicom). Komforna, jaka, sigurna!
Bilo za navodnjavanje vrta uz konstantni tlak, za opskrbu perilica ili WC-a: dugovječna, kvalitetna crpka BP 7 Home & Garden, koja ne zahtijeva održavanje, idealno je prikladna za korištenje alternativnih izvora vode za opskrbu potrošnom vodom. Zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja, BP 7 se automatski uključuje – te zatim opet isključuje. U slučaju opasnosti zaštita od rada na suho isključuje crpku i pojavljuje se prikaz greške. Pogon s 5 stupnjeva osvaja svojom velikom snagom, učinkovitošću i tihim radom. Uz jednaku dobavnu količinu BP 7 Home & Garden treba manju snagu motora nego uobičajene Jet crpke – oko 30 posto uštede energije. Obilježjima komfora, kao što su integrirani nožni prekidač, 2 izlaza za istovremeni rad dvaju priključnih uređaja i gumene nožice za sprječavanje buke, pridružuju se i sigurnosna obilježja, kao što su serijski predfiltar i integrirani nepovratni ventil za pouzdani rad. Kärcher pruža mogućnost produljenja jamstva na 5 godina.
Značajke i prednosti
Komfor u kući i vrtu
- Pouzdana opskrba u kući kao i navodnjavanje vrta uz konstantan tlak.
Sigurna i dugovječna
- U serijskoj izvedbi opremljena predfiltrom, povratnim ventilom i zaštitom od rada na suho.
Pogon pumpe u više stupnjeva
- Velika energetska učinkovitost i primjetno tih rad.
Automatsko pokretanje/zaustavljanje
- Ovisno o potrebi, pumpe se automatski uključuju i isključuju.
Optimalno usisavanje
- Kvalitetna crpka bez daljnjega usisava vodu s dubine 8 metara, npr. iz cisterne.
Prikaz grešaka
- U slučaju smetnje prikazuje se greška na usisnoj ili na tlačnoj strani.
Dva izlaza za vodu
- Višestruka primjena: npr. zalijevanje travnjaka sprinklerom i istovremeno manualno zalijevanje vrtnom prskalicom.
Fleksibilni T-nastavak za priključenje
- Fleksibilna montaža za optimalno usmjerenje priključenih crijeva.
Komforni nožni prekidač
- Komforno uključenje i isključenje koje čuva leđa.
Ergonomska ručka
- Komforno rukovanje i jednostavan transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1200
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 6000
|Visina prijenosa (m)
|60
|Tlak (bar)
|maks. 6
|Visina usisavanja (m)
|8
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,85
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|13,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|15,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|230 x 540 x 373
Opseg isporuke
- Priključni adapter za pumpe G1
Oprema
- Optimizirani priključak za nastavke
- Komforni nožni prekidač
- Funkcija automatskog pokretanja/zaustavljanja
- Uklj. predfiltar i povratni ventil
- Zaštita od rada na suho
- Veliki nastavak za punjenje
- Ergonomska ručka za nošenje
- Pospremanje kabela
- Prikaz grešaka
- Dva izlaza za vodu
- Okretne gumene nožice koje sprječavaju buku
Područja primjene
- Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
- Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja