Bilo za navodnjavanje vrta uz konstantni tlak, za opskrbu perilica ili WC-a: dugovječna, kvalitetna crpka BP 7 Home & Garden, koja ne zahtijeva održavanje, idealno je prikladna za korištenje alternativnih izvora vode za opskrbu potrošnom vodom. Zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja, BP 7 se automatski uključuje – te zatim opet isključuje. U slučaju opasnosti zaštita od rada na suho isključuje crpku i pojavljuje se prikaz greške. Pogon s 5 stupnjeva osvaja svojom velikom snagom, učinkovitošću i tihim radom. Uz jednaku dobavnu količinu BP 7 Home & Garden treba manju snagu motora nego uobičajene Jet crpke – oko 30 posto uštede energije. Obilježjima komfora, kao što su integrirani nožni prekidač, 2 izlaza za istovremeni rad dvaju priključnih uređaja i gumene nožice za sprječavanje buke, pridružuju se i sigurnosna obilježja, kao što su serijski predfiltar i integrirani nepovratni ventil za pouzdani rad. Kärcher pruža mogućnost produljenja jamstva na 5 godina.