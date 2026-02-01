Robot za čišćenje prozora RCW 2 zamjenjuje ručno čišćenje prozora i automatski osigurava jasan pogled bez tragova. Zahvaljujući snažnoj tehnologiji usisavanja, RCW 2 jamči sigurno držanje na svim glatkim površinama, idealno za velike i teško dostupne prozore i ogledala. Sustavna navigacija i dva senzora za detekciju okvira i predmeta osiguravaju brzo i pouzdano čišćenje. Dva rotirajuća diska s krpama od mikrovlakana simuliraju pokret ručnog brisanja, osiguravajući blistavo čiste rezultate. Dvije ultrazvučne mlaznice za raspršivanje proizvode finu maglicu deterdženta koja se precizno raspršuje na prozorsko staklo bez kapanja. Četiri automatska načina čišćenja i jedan ručni način rada mogu se odabrati ovisno o zadatku čišćenja i praktično kontrolirati daljinskim upravljačem. Osim toga, LED signali i glasovni izlaz pružaju poruke o statusu uređaja u bilo kojem trenutku. Sredstvo za čišćenje prozora RM 503, koje dolazi u pakiranju, pouzdano uklanja prljavštinu, suši bez ostavljanja tragova i omogućuje brže otjecanje kiše za dugotrajnu čistoću. Čak i u slučaju nestanka struje, RCW 2 ostaje pričvršćen za staklo zahvaljujući svojoj bateriji za slučaj nužde i sigurnosnom kabelu.