Robot za čišćenje prozora RCW 2
Robot za čišćenje prozora RCW 2 bez napora čisti velike i teško dostupne prozore, dok krpe za brisanje od mikrovlakana i dvije mlaznice za raspršivanje osiguravaju besprijekorne rezultate svaki put.
Robot za čišćenje prozora RCW 2 zamjenjuje ručno čišćenje prozora i automatski osigurava jasan pogled bez tragova. Zahvaljujući snažnoj tehnologiji usisavanja, RCW 2 jamči sigurno držanje na svim glatkim površinama, idealno za velike i teško dostupne prozore i ogledala. Sustavna navigacija i dva senzora za detekciju okvira i predmeta osiguravaju brzo i pouzdano čišćenje. Dva rotirajuća diska s krpama od mikrovlakana simuliraju pokret ručnog brisanja, osiguravajući blistavo čiste rezultate. Dvije ultrazvučne mlaznice za raspršivanje proizvode finu maglicu deterdženta koja se precizno raspršuje na prozorsko staklo bez kapanja. Četiri automatska načina čišćenja i jedan ručni način rada mogu se odabrati ovisno o zadatku čišćenja i praktično kontrolirati daljinskim upravljačem. Osim toga, LED signali i glasovni izlaz pružaju poruke o statusu uređaja u bilo kojem trenutku. Sredstvo za čišćenje prozora RM 503, koje dolazi u pakiranju, pouzdano uklanja prljavštinu, suši bez ostavljanja tragova i omogućuje brže otjecanje kiše za dugotrajnu čistoću. Čak i u slučaju nestanka struje, RCW 2 ostaje pričvršćen za staklo zahvaljujući svojoj bateriji za slučaj nužde i sigurnosnom kabelu.
Značajke i prednosti
Sustavna navigacijaSustavno čisti cijelo područje ne zaboravljajući ništa. Smjer kretanja se automatski mijenja kada kosilica dođe u kontakt s preprekama. Automatski se vraća u početni položaj.
Automatska primjena deterdžentaDvije ultrazvučne mlaznice za raspršivanje osiguravaju vlaženje prozorskog stakla bez kapanja. Isporučeno sredstvo za čišćenje prozora osigurava sjaj bez tragova i omogućuje brže otjecanje kiše – odgađajući ponovno zaprljanje.
Visoki sigurnosni standardSigurno držanje zahvaljujući pouzdanoj vakuumskoj tehnologiji i dodatnom sigurnosnom sustavu. Dodatna zaštita zahvaljujući integriranoj bateriji za hitne slučajeve koja robota za čišćenje prozora drži sigurno pričvršćenim za prozorsko okno čak i u slučaju nestanka struje.
Pametni daljinski upravljač za jednostavno upravljanje i nadzor
- 4 automatska načina rada za učinkovito rješavanje svakog zadatka čišćenja: brzo čišćenje, intenzivno čišćenje, čišćenje mjesta i poliranje.
- Ručno upravljanje je također moguće.
Intuitivno korisničko sučelje
- Tipka za uključivanje/isključivanje za jednostavnu upotrebu.
- Povratne informacije i poruke o greškama putem lako čitljivog LED zaslona.
- Uvijek dobro informirani: važne informacije ili trenutni status objavljuju se putem glasovnog izlaza.
Dva senzora za detekciju okvira i objekta
- Pouzdano otkrivanje okvira prozora i drugih prepreka.
Krpe za brisanje izrađene od visokokvalitetnih mikrovlakana
- Meka mikrovlakna krpe optimalno sakupljaju skinutu nečistoću.
- Može se prati u perilici na temperaturi do 40 °C.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Volumen spremnika deterdženta (ml)
|70
|Snaga čišćenja (m²/min)
|0,33
|Snaga usisavanja (Pa)
|3300
|Maksimalna usisna snaga (Pa)
|5000
|Dužina kabela (m)
|5
|Razina snage zvuka (dB(A))
|< 76
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|62
|Veličina prozora (Š x V) (cm)
|35 x 35
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|1,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|292 x 160 x 71
Opseg isporuke
- Daljinski upravljač kao
- Boca za punjenje
- Krpa za čišćenje: 3 Par
- Deterdženti: RM 503 Usisavač za prozore, 125 ml
Oprema
- Brzi način čišćenja
- Intenzivni način čišćenja
- Način čišćenja mjesta
- Način završne obrade
- Ručni način čišćenja
- Glasovni izlaz
- Sigurnosno uže
Videos
Područja primjene
- Prozori i staklene površine
- Velike, teško pristupačne staklene površine
- Ogledala
- Glatke površine