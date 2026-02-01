Očistite podove pritiskom na gumb: od sada se pametni robotski čistač brisača RCF 3 brine za inače zamorno i dugotrajno mokro brisanje tvrdih podova. Zahvaljujući dokazanoj tehnologiji valjka FC, RCF 3 ne samo da uklanja tvrdokornu prljavštinu ili sasušene tekućine, već i prašinu i suhe mrvice. Pritom automatski detektira tepihe i vješto ih izbjegava. RCF 3 ima dva spremnika koji mu omogućuju neprestanu opskrbu valjaka svježom vodom i odvojeno prikupljanje prljave vode. Lagana, suha prljavština lako se skuplja i transportira u spremnik za prljavu vodu. Pomoću praktične kontrole aplikacije mogu se postaviti različiti načini čišćenja. Robot se stoga može vrlo fleksibilno prilagoditi širokom rasponu potreba i zahtjeva. Za čišćenje, robot se jednostavno pokreće putem aplikacije ili pritiskom na tipku na uređaju. Ako RCF 3 treba pomoć, u mnogim će vam situacijama reći putem glasovnog izlaza ili putem aplikacije.