RCF 3
RCF 3 briše tvrde podove potpuno autonomno i daje izvrsne rezultate zahvaljujući tehnologiji FC valjka. Opremljen detekcijom tepiha, spreman je za korištenje u svakom kućanstvu.
Očistite podove pritiskom na gumb: od sada se pametni robotski čistač brisača RCF 3 brine za inače zamorno i dugotrajno mokro brisanje tvrdih podova. Zahvaljujući dokazanoj tehnologiji valjka FC, RCF 3 ne samo da uklanja tvrdokornu prljavštinu ili sasušene tekućine, već i prašinu i suhe mrvice. Pritom automatski detektira tepihe i vješto ih izbjegava. RCF 3 ima dva spremnika koji mu omogućuju neprestanu opskrbu valjaka svježom vodom i odvojeno prikupljanje prljave vode. Lagana, suha prljavština lako se skuplja i transportira u spremnik za prljavu vodu. Pomoću praktične kontrole aplikacije mogu se postaviti različiti načini čišćenja. Robot se stoga može vrlo fleksibilno prilagoditi širokom rasponu potreba i zahtjeva. Za čišćenje, robot se jednostavno pokreće putem aplikacije ili pritiskom na tipku na uređaju. Ako RCF 3 treba pomoć, u mnogim će vam situacijama reći putem glasovnog izlaza ili putem aplikacije.
Značajke i prednosti
FC valjkasta tehnologijaRCF 3 robotski mop radi s Kärcherovom provjerenom tehnologijom valjka, koja osigurava posebno temeljito mokro čišćenje tvrdih podova. Lagana, suha prljavština, npr. prašina, sitne mrvice ili prljavština s ceste, skupljaju se izravno tijekom mokrog brisanja i skupljaju s iskorištenom vodom za brisanje u spremniku za prljavu vodu. Tehnologija valjka s kontinuiranim čišćenjem valjka i sustav s 2 spremnika osiguravaju optimalne rezultate čak i na većim površinama, jer uvijek radite s čistim valjkom.
Sustav s 2 spremnika s indikatorima razine punjenjaS pametnim sustavom s 2 spremnika: valjak od mikrovlakana stalno se vlaži svježom vodom iz spremnika za svježu vodu. Iskorištena voda i prljavština skupljaju se u 2. spremniku. Indikatori razine napunjenosti spremnika pokazuju je li spremnik prljave vode pun ili je spremnik svježe vode prazan. U oba slučaja robot prekida rad i vraća se na stanicu za punjenje. Zaslon je prikazan putem LED dioda izravno na robotu za čišćenje i također putem obavijesti u aplikaciji.
Otkrivanje i izbjegavanje tepihaRCF 3 automatski detektira površine s tepihom pomoću ultrazvučnog senzora i prikazuje ih na karti u aplikaciji. Tijekom čišćenja, robot vozi oko tepiha pametnom strategijom vožnje i sprječava njihovo smočenje. Ako je potrebno, izbjegavanje tepiha također se može deaktivirati putem aplikacije, tako da robotski mop prelazi preko svih površina - čak i tepiha s niskom dlakom.
Funkcija samočišćenja valjka
- Na rubu strugača, prljavština se neprekidno uklanja s valjka tijekom ciklusa čišćenja i pouzdano skuplja na češlju za kosu ili transportira u spremnik za prljavu vodu.
- Najbolji rezultati čišćenja s dokazanom tehnologijom valjka i sustavom s 2 spremnika: prljava voda i čestice uklanjaju se s valjka tijekom ciklusa čišćenja. Također idealan za veće površine.
Praktično upravljanje putem aplikacije pomoću WLAN-ja
- Aplikacija se može koristiti za prilagodbu mnogih postavki kako bi odgovarale individualnim preferencijama.
- Aplikacija omogućuje kontrolu i konfiguraciju robota za čišćenje s bilo kojeg mjesta. Čak i ako niste kod kuće.
- Informacije o trenutnom statusu uređaja i prikaz trenutnog napretka čišćenja dostupni su putem aplikacije.
Precizno mapiranje postojećih podova i svestranih mogućnosti prilagodbe u aplikaciji
- Aplikacija može pohraniti više karata, npr. za više katova.
- Definirajte zone preko kojih se ne smije voziti i čistiti (npr. tepisi, igrališta i veće prepreke) ili kojima treba posebno pristupiti i pojedinačno ih obrisati.
- Definicija individualnih postavki čišćenja (intenzitet čišćenja, količina vode, broj prolaza) za određene prostorije ili područja ovisno o zahtjevu čišćenja ili stupnju zaprljanosti.
Funkcija tajmera
- Putem aplikacije možete zakazati vrijeme čišćenja i izraditi planove čišćenja.
- RCF 3 samostalno započinje operacije čišćenja na temelju planiranih datuma/vremena.
Glasovni izlaz
- Uvijek dobro informirani: RCF 3 koristi glasovni izlaz za pružanje važnih informacija i dijeljenje trenutnog statusa.
- Ako robotski čistač treba pomoć ili servis, u mnogim će vam situacijama reći glasovnim izlazom.
Senzori pada
- Senzori pada pouzdano sprječavaju pad RCF 3 niz stepenice ili izbočine.
- Senzori neprestano skeniraju pod. Ako se otkrije veliki pad ili sličan rizik, kontroler prima signal koji pokreće robota da se okrene.
Zaštita podataka i ažuriranja
- Kao proizvođač sa sjedištem u Njemačkoj, Kärcher pridaje veliku važnost zaštiti podataka i posvećuje izuzetnu pažnju kako bi osigurao ispunjavanje svih primjenjivih zakonskih zahtjeva u tom pogledu.
- Cijeli prijenos podataka između aplikacije Home Robots na vašem pametnom telefonu i vašeg robotskog mopa odvija se putem oblaka do poslužitelja koji se nalaze samo u Njemačkoj.
- Redovita ažuriranja poboljšavaju i proširuju rad robotske krpe i aplikacije. To također znači da se sigurnost sustava stalno ažurira kako bi odgovarala trenutnim specifikacijama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|180
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Kapacitet baterije (Ah)
|5,2
|Trajanje čišćenja po punjenju (min)
|120
|Površinski učinak (ovisno o načinu čišćenja) (m²)
|80
|Spremnik svježe vode (ml)
|430
|Spremnik za prljavu vodu (ml)
|115
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Težina robota za brisanje (kg)
|4,5
|Težina stanice za punjenje (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,2
|Visina robota (mm)
|120
|Promjer robota (mm)
|340
|Dimenzije stanice za punjenje (d x š x v) (mm)
|142 x 153 x 124
Opseg isporuke
- Valjak od mikrovlakana: 2 Komad(a)
- Alat za čišćenje
- Spremnik svježe vode
- Spremnik za prljavu vodu
- Stanica za punjenje
Oprema
- autonomno čišćenje
- Senzori pada
- Senzor tepiha
- rad pomoću aplikacije
- Povezivanje putem WLAN-a
- pametne usluge/značajke u aplikaciji
- Glasovni izlaz
- Laserski navigacijski sustav (LiDAR)
- Funkcija tajmera: moguće više tajmera
- Vrste čišćenja: Mokro čišćenje/ Automatski sustav/ Mjesto
Videos
Područja primjene
- Zapečaćeni tvrdi podovi