RCF 3 briše tvrde podove potpuno autonomno i daje izvrsne rezultate zahvaljujući tehnologiji FC valjka. Opremljen detekcijom tepiha, spreman je za korištenje u svakom kućanstvu.

Očistite podove pritiskom na gumb: od sada se pametni robotski čistač brisača RCF 3 brine za inače zamorno i dugotrajno mokro brisanje tvrdih podova. Zahvaljujući dokazanoj tehnologiji valjka FC, RCF 3 ne samo da uklanja tvrdokornu prljavštinu ili sasušene tekućine, već i prašinu i suhe mrvice. Pritom automatski detektira tepihe i vješto ih izbjegava. RCF 3 ima dva spremnika koji mu omogućuju neprestanu opskrbu valjaka svježom vodom i odvojeno prikupljanje prljave vode. Lagana, suha prljavština lako se skuplja i transportira u spremnik za prljavu vodu. Pomoću praktične kontrole aplikacije mogu se postaviti različiti načini čišćenja. Robot se stoga može vrlo fleksibilno prilagoditi širokom rasponu potreba i zahtjeva. Za čišćenje, robot se jednostavno pokreće putem aplikacije ili pritiskom na tipku na uređaju. Ako RCF 3 treba pomoć, u mnogim će vam situacijama reći putem glasovnog izlaza ili putem aplikacije.

Značajke i prednosti
RCF 3: FC valjkasta tehnologija
FC valjkasta tehnologija
RCF 3 robotski mop radi s Kärcherovom provjerenom tehnologijom valjka, koja osigurava posebno temeljito mokro čišćenje tvrdih podova. Lagana, suha prljavština, npr. prašina, sitne mrvice ili prljavština s ceste, skupljaju se izravno tijekom mokrog brisanja i skupljaju s iskorištenom vodom za brisanje u spremniku za prljavu vodu. Tehnologija valjka s kontinuiranim čišćenjem valjka i sustav s 2 spremnika osiguravaju optimalne rezultate čak i na većim površinama, jer uvijek radite s čistim valjkom.
RCF 3: Sustav s 2 spremnika s indikatorima razine punjenja
Sustav s 2 spremnika s indikatorima razine punjenja
S pametnim sustavom s 2 spremnika: valjak od mikrovlakana stalno se vlaži svježom vodom iz spremnika za svježu vodu. Iskorištena voda i prljavština skupljaju se u 2. spremniku. Indikatori razine napunjenosti spremnika pokazuju je li spremnik prljave vode pun ili je spremnik svježe vode prazan. U oba slučaja robot prekida rad i vraća se na stanicu za punjenje. Zaslon je prikazan putem LED dioda izravno na robotu za čišćenje i također putem obavijesti u aplikaciji.
RCF 3: Otkrivanje i izbjegavanje tepiha
Otkrivanje i izbjegavanje tepiha
RCF 3 automatski detektira površine s tepihom pomoću ultrazvučnog senzora i prikazuje ih na karti u aplikaciji. Tijekom čišćenja, robot vozi oko tepiha pametnom strategijom vožnje i sprječava njihovo smočenje. Ako je potrebno, izbjegavanje tepiha također se može deaktivirati putem aplikacije, tako da robotski mop prelazi preko svih površina - čak i tepiha s niskom dlakom.
Funkcija samočišćenja valjka
  • Na rubu strugača, prljavština se neprekidno uklanja s valjka tijekom ciklusa čišćenja i pouzdano skuplja na češlju za kosu ili transportira u spremnik za prljavu vodu.
  • Najbolji rezultati čišćenja s dokazanom tehnologijom valjka i sustavom s 2 spremnika: prljava voda i čestice uklanjaju se s valjka tijekom ciklusa čišćenja. Također idealan za veće površine.
Praktično upravljanje putem aplikacije pomoću WLAN-ja
  • Aplikacija se može koristiti za prilagodbu mnogih postavki kako bi odgovarale individualnim preferencijama.
  • Aplikacija omogućuje kontrolu i konfiguraciju robota za čišćenje s bilo kojeg mjesta. Čak i ako niste kod kuće.
  • Informacije o trenutnom statusu uređaja i prikaz trenutnog napretka čišćenja dostupni su putem aplikacije.
Precizno mapiranje postojećih podova i svestranih mogućnosti prilagodbe u aplikaciji
  • Aplikacija može pohraniti više karata, npr. za više katova.
  • Definirajte zone preko kojih se ne smije voziti i čistiti (npr. tepisi, igrališta i veće prepreke) ili kojima treba posebno pristupiti i pojedinačno ih obrisati.
  • Definicija individualnih postavki čišćenja (intenzitet čišćenja, količina vode, broj prolaza) za određene prostorije ili područja ovisno o zahtjevu čišćenja ili stupnju zaprljanosti.
Funkcija tajmera
  • Putem aplikacije možete zakazati vrijeme čišćenja i izraditi planove čišćenja.
  • RCF 3 samostalno započinje operacije čišćenja na temelju planiranih datuma/vremena.
Glasovni izlaz
  • Uvijek dobro informirani: RCF 3 koristi glasovni izlaz za pružanje važnih informacija i dijeljenje trenutnog statusa.
  • Ako robotski čistač treba pomoć ili servis, u mnogim će vam situacijama reći glasovnim izlazom.
Senzori pada
  • Senzori pada pouzdano sprječavaju pad RCF 3 niz stepenice ili izbočine.
  • Senzori neprestano skeniraju pod. Ako se otkrije veliki pad ili sličan rizik, kontroler prima signal koji pokreće robota da se okrene.
Zaštita podataka i ažuriranja
  • Kao proizvođač sa sjedištem u Njemačkoj, Kärcher pridaje veliku važnost zaštiti podataka i posvećuje izuzetnu pažnju kako bi osigurao ispunjavanje svih primjenjivih zakonskih zahtjeva u tom pogledu.
  • Cijeli prijenos podataka između aplikacije Home Robots na vašem pametnom telefonu i vašeg robotskog mopa odvija se putem oblaka do poslužitelja koji se nalaze samo u Njemačkoj.
  • Redovita ažuriranja poboljšavaju i proširuju rad robotske krpe i aplikacije. To također znači da se sigurnost sustava stalno ažurira kako bi odgovarala trenutnim specifikacijama.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Vrijeme punjenja baterije (min) 180
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije (Ah) 5,2
Trajanje čišćenja po punjenju (min) 120
Površinski učinak (ovisno o načinu čišćenja) (m²) 80
Spremnik svježe vode (ml) 430
Spremnik za prljavu vodu (ml) 115
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Težina robota za brisanje (kg) 4,5
Težina stanice za punjenje (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,2
Visina robota (mm) 120
Promjer robota (mm) 340
Dimenzije stanice za punjenje (d x š x v) (mm) 142 x 153 x 124

Opseg isporuke

  • Valjak od mikrovlakana: 2 Komad(a)
  • Alat za čišćenje
  • Spremnik svježe vode
  • Spremnik za prljavu vodu
  • Stanica za punjenje

Oprema

  • autonomno čišćenje
  • Senzori pada
  • Senzor tepiha
  • rad pomoću aplikacije
  • Povezivanje putem WLAN-a
  • pametne usluge/značajke u aplikaciji
  • Glasovni izlaz
  • Laserski navigacijski sustav (LiDAR)
  • Funkcija tajmera: moguće više tajmera
  • Vrste čišćenja: Mokro čišćenje/ Automatski sustav/ Mjesto
