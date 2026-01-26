Tvrde podove i tepihe samostalno i sustavno čisti pametni robot za čišćenje RCV 5. Rotirajuća četka, bočna četka i ventilator odvoze suhu prljavštinu u ugrađeni spremnik za otpad. Ultrazvučni senzor detektiranja tepiha pomaže boljem čišćenju pomoću funkcije Auto Boost uz maksimalnu snagu usisavanja. RCV 5 ne samo da usisava, već može i brisati podove. U načinu rada brisanjem tepisi se automatski izbjegavaju. Putem aplikacije, RCV 5 se šalje u istraživačku turu i automatski će izraditi mapu prostora otkrivanjem okoline (LiDAR). Za svaku prostoriju mogu se podesiti individualni parametri čišćenja. Na primjer, koje prostorije treba usisavati, brisati ili ne čistiti. Zahvaljujući dvostrukom laserskom sustavu s kamerom, vrhunski model RCV 5 također otkriva i izbjegava ravne prepreke poput kablova, čarapa ili cipela. Dodatni senzori onemogućuju pad uređaja, na primjer niz stepenice. Za čišćenje možete jednostavno pokrenuti RCV 5 putem aplikacije, koristeći unaprijed postavljeni individualni raspored ili pritiskom na gumb na uređaju. Ako robotu za čišćenje treba pomoć, u mnogim će vam situacijama obavijestiti zvučnom porukom.