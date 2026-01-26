Robotski usisavač s funkcijom brisanja RCV 5
RCV 5 usisava i briše potpuno samostalno uz pomoć umjetne inteligencije. Opremljen preciznom LiDAR navigacijom, dvostrukim laserskim sustavom i kamerom, prepreke se izbjegavaju bez napora.
Tvrde podove i tepihe samostalno i sustavno čisti pametni robot za čišćenje RCV 5. Rotirajuća četka, bočna četka i ventilator odvoze suhu prljavštinu u ugrađeni spremnik za otpad. Ultrazvučni senzor detektiranja tepiha pomaže boljem čišćenju pomoću funkcije Auto Boost uz maksimalnu snagu usisavanja. RCV 5 ne samo da usisava, već može i brisati podove. U načinu rada brisanjem tepisi se automatski izbjegavaju. Putem aplikacije, RCV 5 se šalje u istraživačku turu i automatski će izraditi mapu prostora otkrivanjem okoline (LiDAR). Za svaku prostoriju mogu se podesiti individualni parametri čišćenja. Na primjer, koje prostorije treba usisavati, brisati ili ne čistiti. Zahvaljujući dvostrukom laserskom sustavu s kamerom, vrhunski model RCV 5 također otkriva i izbjegava ravne prepreke poput kablova, čarapa ili cipela. Dodatni senzori onemogućuju pad uređaja, na primjer niz stepenice. Za čišćenje možete jednostavno pokrenuti RCV 5 putem aplikacije, koristeći unaprijed postavljeni individualni raspored ili pritiskom na gumb na uređaju. Ako robotu za čišćenje treba pomoć, u mnogim će vam situacijama obavijestiti zvučnom porukom.
Značajke i prednosti
Mokro brisanjeZa još bolje rezultate čišćenja, RCV 5 također može namočiti krpu. Ako je potrebno, upotrijebite jedinicu za brisanje s krpom od mikrovlakana, napunite spremnik svježe vode i spremni ste za rad. RCV 5 robot za čišćenje može se koristiti samo za suho čišćenje, samo za mokro brisanje ili s obje opcije zajedno u kombiniranom načinu čišćenja.
Precizna navigacija pomoću umjetne inteligencijeS brzom, robusnom LiDAR navigacijom, robot skenira i precizno mapira prostorije, osiguravajući najbolju orijentaciju za pouzdana putovanja čišćenja čak i u mraku. Dvostruki laserski senzor i kamera na robotu čak omogućuju prepoznavanje malih ili ravnih objekata koji su premali za LiDAR sustav (npr. cipele, čarape ili kablove). Ako sustav dvostruke laserske kamere otkrije prepreke, ugrađuje ih u kartu. Robot ih obilazi inteligentnim navigacijskim manevrom, izbjegavajući zaglavljenje ili nanošenje štete.
Detekcija tepiha i automatsko pojačanjeRCV 5 automatski detektira površine s tepihom pomoću ultrazvučnog senzora i prikazuje ih na karti u aplikaciji. Ako je aktivirano mokro brisanje, robot izbjegava detektirane površine tepiha i obilazi ih. Funkcija Auto Boost povećava snagu usisavanja na površinama prekrivenim tepisima prema potrebi za još bolje rezultate čišćenja.
Senzori pada
- Senzori pada pouzdano sprječavaju pad RCV 5 niz stepenice ili padove.
- Senzori skeniraju pod. Ako se otkrije veliki pad, kontroler prima signal koji pokreće robota da se okrene.
Zaštita podataka i ažuriranja
- Kao proizvođač sa sjedištem u Njemačkoj, Kärcher pridaje veliku važnost zaštiti podataka i posvećuje izuzetnu pažnju kako bi osigurao ispunjavanje svih primjenjivih zakonskih zahtjeva u tom pogledu.
- Cijeli prijenos podataka između aplikacije Home Robots na vašem pametnom telefonu i vašeg robotskog usisavača i krpe odvija se putem oblaka do poslužitelja koji se nalaze samo u Njemačkoj.
- Redovita ažuriranja poboljšavaju i produljuju rad robotskog usisavača i aplikacije. To također znači da se sigurnost sustava stalno ažurira kako bi odgovarala trenutnim specifikacijama.
Glasovni izlaz
- Uvijek dobro informirani: RCV 5 koristi glasovni izlaz za pružanje važnih informacija i dijeljenje trenutnog statusa.
- Ako robotski usisivač RCV 5 treba pomoć ili servis, u mnogim će vam situacijama to reći putem glasovnog izlaza.
Praktično upravljanje putem aplikacije pomoću WLAN-ja
- Aplikacija se može koristiti za prilagodbu mnogih postavki kako bi odgovarale individualnim preferencijama.
- Pomoću aplikacije možete konfigurirati RCV 5 robota za čišćenje i upravljati njime s bilo kojeg mjesta. Čak i ako niste kod kuće.
- Informacije o trenutnom statusu uređaja i prikaz trenutnog napretka čišćenja dostupni su putem aplikacije.
Precizno mapiranje sa svestranim opcijama prilagodbe
- Aplikacija može pohraniti više karata, npr. za više katova.
- Moguće je definirati zone u koje ne želite da robot ide i čisti (npr. grebalica za mačke, igrališta u dječjim sobama ili prepreke koje robot ne može zaobići).
- Definiranje odabranih područja koja treba očistiti više puta, očistiti pomoću intenzivnog načina čišćenja ili obrisati s više vode.
Podešavanje parametara čišćenja
- Definiranje različitih parametara čišćenja u aplikaciji za pojedina područja prostorija (npr. usisna snaga ili količina vode, broj čišćenja po površini).
Funkcija tajmera
- Putem aplikacije možete zakazati vrijeme čišćenja i izraditi planove čišćenja.
- RCV 5 samostalno započinje putovanja čišćenja na temelju planiranih datuma/vremena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|230
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Kapacitet baterije (Ah)
|5,2
|Trajanje čišćenja po punjenju (min)
|120
|Površinski učinak (ovisno o načinu čišćenja) (m²/h)
|85
|Spremnik za otpad (ml)
|330
|Spremnik svježe vode (ml)
|240
|Snaga usisavanja (Pa)
|5000
|Razina snage zvuka (dB(A))
|66
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina robotskog usisavača (uključujući jedinicu za brisanje i krpu za brisanje) (kg)
|3,9
|Težina stanice za punjenje (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,5
|Visina robotskog usisavača (mm)
|97
|Promjer robota (mm)
|350
|Dimenzije stanice za punjenje (d x š x v) (mm)
|135 x 150 x 99
Opseg isporuke
- Četka za čišćenje
- Bočna četka: 2 x
- Filter: 2 x
- Alat za čišćenje
- Jedinica za brisanje
- Krpa za brisanje: 2 x
- Spremnik za otpad
- Spremnik svježe vode
- Stanica za punjenje
Oprema
- autonomno čišćenje
- Senzori pada
- Senzor tepiha
- rad pomoću aplikacije
- Povezivanje putem WLAN-a
- pametne usluge/značajke u aplikaciji
- Glasovni izlaz
- Laserski navigacijski sustav (LiDAR)
- Laserski senzor i kamera
- Funkcija tajmera: moguće više tajmera
- Vrste čišćenja: Suho čišćenje/ Mokro čišćenje/ Kombinirano čišćenje (mokro i suho)/ Automatski sustav/ Mjesto
Područja primjene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Niski tepisi