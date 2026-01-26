Skip to content
Skip to navigation
0
X
Košarica
0
X
Lista želja
X
Hrvatska
Home & Garden
Kärcher u vašoj blizini
Kärcher centri
Traženje trgovaca
Kärcher ovlašteni servisi
Savjeti za čišćenje i održavanje doma i vrta
Unutrašnjost
Vanjski prostori
Njega automobila
PRIJAVA NA NEWSLETTER
Sredstva za čišćenje i njegu
Visokotlačni čistači
Mobilno čišćenje
Višenamjenski usisavači
Parni čistači
Usisavači za dubinsko pranje
Usisavači za prozore
Usisavači za pepeo i suhi usisavači
Strojevi za metenje
Robotska kosilica
Čistači tvrdih podova
Ručni mop usisavači
Električni Mopovi
Čistač terasa
Vrtni alat
Električni strugač leda
Usisavači
Robotski usisavač
Parni usisavači
Pumpe
Sustavi navodnjavanja
Visokotlačni čistači s motorom s unutarnjim izgaranjem
Bežične baterijske metle
Pročišćivači zraka
Filteri za Vodu
Dozatori vode
Robotski čistač prozora
Pribor
Sredstva za čišćenje i njegu
SIGNATURE LINE
Professional
Kärcher u Vašoj blizini
Kärcher centri
Traženje trgovaca
Kärcher ovlašteni servisi
Kontaktirajte nas
Professional Know How
Pretraživač profesionalnih uređaja
Postanite Karcher zastupnik
Professional dodaci
Professional pribor
Professional sredstva za čišćenja i njegu
Professional učinkovitost s
eco!efficiency
Visokotlačni čistači
Strojevi za ribanje i usisavanje
Strojevi za metenje i usisavanje
Usisavač
Mokro-suhi usisavač
Čistači tepiha
Roboti za čišćenje
Parni čistači i usisavači
Usisavači za prozore i površine
Čišćenje suhim ledom
Generatori i pumpa za otpadnu vodu
Vanjska oprema
Oprema za ručno čiščenje
Komunalna tehnika
Praonice
Industrijska rješenja za usisavanje i otprašivanje
Čišćenje spremnika
Pribor
Sredstva za čišćenje i njegu
Postanite Karcher zastupnik
Servis
HOME & GARDEN
Kärcher servis
Kärcher ovlašteni servisi
Professional
Kärcher servis
Kärcher ovlašteni servisi
Podrška
Rezervni dijelovi
Paušalni popravci i uvjeti garancije
Produljenje garancije
Upute za rukovanje
Pomoć
O nama
PODUZEĆE
O Kärcheru
Impresum
Newsroom
Sukladnost i integritet
Karijera
Ponude radnih mjesta
Kärcher kao poslodavac
Održivost
Odgovornost za kulturu, prirodu i drušvo
Odgovornost za lanac isporuke i proizvode
Odgovornost za zaposlenike
KONTAKTIRAJTE NAS
Kärcher centri
Trgovci partneri
Servis
Popis ovlaštenih servisa
Online trgovina
POSEBNE PONUDE
Newsletter pretplata
Informacije o online trgovini
Dostava
Uvjeti kupnje
Kontakt
Visokotlačni čistači
Mobilno čišćenje
Višenamjenski usisavači
Parni čistači
Usisavači za dubinsko pranje
Usisavači za prozore
Usisavači za pepeo i suhi usisavači
Strojevi za metenje
Robotska kosilica
Čistači tvrdih podova
Ručni mop usisavači
Električni Mopovi
Čistač terasa
Vrtni alat
Električni strugač leda
Usisavači
Robotski usisavač
Parni usisavači
Pumpe
Sustavi navodnjavanja
Visokotlačni čistači s motorom s unutarnjim izgaranjem
Bežične baterijske metle
Pročišćivači zraka
Filteri za Vodu
Dozatori vode
Sredstva za čišćenje
Pribor
Visokotlačni čistači
Strojevi za ribanje i usisavanje
Strojevi za metenje i usisavanje
Usisavač
Mokro-suhi usisavač
Čistači tepiha
Parni čistači i usisavači
Usisavači za prozore i površine
Generatori i pumpa za otpadnu vodu
Sredstva za čišćenje
Pribor
X
0
X
Lista želja
0
X
Košarica
Home
Home & Garden
Sredstva za čišćenje i njegu
Home & Garden
Usisavači s vodenim filtrom / Parni usisavači
Usisavači s vodenim filtrom / Parni usisavači
Zaustavljač pjene
Na pregled uređaja