Latice u proljeće, pijesak ljeti, lišće u jesen i posuta sol zimi: Učinkovit i ergonomski stroj za metenje S 4 marke Kärcher osigurava blistave trenutke oko kuće i vrta u rekordnom vremenu tijekom čitave godine. Zahvaljujući snažnom valjku za metenje, bočnim metlama i širini metenja od ukupno 510 mm bez problema mete površine do 1800 m² u satu. Stroj izravno odvodi pometeno smeće u spremnik za smeće od 20 l. Duge čekinje bočnih metli osiguravaju temeljitu čistoću do ruba. Ručka za guranje namjestiva po visini može se optimalno prilagoditi tjelesnoj visini dotičnog korisnika. Zahvaljujući upotrijebljenom bajunetnom zatvaraču čak se niti jedan vijak ne može više izgubiti pri namještanju visine. Stroj za metenje može se po potrebi potpuno preklopiti bez saginjanja sasvim jednostavno zahvaljujući gazištu na okviru i može se nositi držeći za ručku – za spremanje na malom prostoru. Jedinstveno je postavljanje bočne metle bez alata. Tako je stroj za metenje spreman za rad u tren oka. Spremnik za smeće može se lako izvaditi i sigurno odložiti i isprazniti bez dodira s prljavštinom.