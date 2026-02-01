Stroj za metenje S 4
Spremnik za smeće zapremine 20 l, bočne metle i širina metenja 510 mm: stroj za metenje S 4 za uporabu na manjim i užim površinama i temeljitu čistoću do ruba tijekom čitave godine.
Latice u proljeće, pijesak ljeti, lišće u jesen i posuta sol zimi: Učinkovit i ergonomski stroj za metenje S 4 marke Kärcher osigurava blistave trenutke oko kuće i vrta u rekordnom vremenu tijekom čitave godine. Zahvaljujući snažnom valjku za metenje, bočnim metlama i širini metenja od ukupno 510 mm bez problema mete površine do 1800 m² u satu. Stroj izravno odvodi pometeno smeće u spremnik za smeće od 20 l. Duge čekinje bočnih metli osiguravaju temeljitu čistoću do ruba. Ručka za guranje namjestiva po visini može se optimalno prilagoditi tjelesnoj visini dotičnog korisnika. Zahvaljujući upotrijebljenom bajunetnom zatvaraču čak se niti jedan vijak ne može više izgubiti pri namještanju visine. Stroj za metenje može se po potrebi potpuno preklopiti bez saginjanja sasvim jednostavno zahvaljujući gazištu na okviru i može se nositi držeći za ručku – za spremanje na malom prostoru. Jedinstveno je postavljanje bočne metle bez alata. Tako je stroj za metenje spreman za rad u tren oka. Spremnik za smeće može se lako izvaditi i sigurno odložiti i isprazniti bez dodira s prljavštinom.
Značajke i prednosti
Praktičan poklopac bočne metlePostavljanje bočne metle bez alata za brzu montažu i uporabu.
Praktično gazištePotpuno preklapanje stroja za metenje bez saginjanja – za spremanje na malom prostoru.
Namještanje visine s bajunetnim zatvaračemMetenje uz poštedu leđa zahvaljujući individualnom namještanju visine.
Veliki spremnik za smeće
- Nije potrebno često pražnjenje spremnika za smeće.
Jednostavno vađenje spremnika za smeće
- Jednostavno pražnjenje spremnika za smeće.
Samostojeći spremnik za pometeni otpad
- Pražnjenje spremnika za smeće bez kontakta s nečistoćom.
Velika širina metenja
- Veliki učinak čišćenja.
Metenje blizu ruba
- Temeljito metenje kutova, rubova i fuga.
Praktična ručka za nošenje
- Stroj za metenje može se jednostavno nositi i spremiti zahvaljujući ručki za nošenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina s bočnom metlom (mm)
|510
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|1800
|Kućište / okvir
|Plastika/plastika
|Spremnik za otpad (l)
|20
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|9,8
|Težina, spremno za rad (kg)
|9,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|760 x 600 x 940
Opseg isporuke
- Bočna metla: 1 Komad(a)
Oprema
- Ergonomska izvlačna ručka
- Ručka za guranje namjestiva po visini
- Položaj za spremanje
- Gazište za spremanje na malom prostoru
- Postavljanje bočne metle bez alata
- Samostojeći spremnik za pometeni otpad
Videos
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Staze oko kuće
- Staze
- (Ulazi) dvorišta, prilazi
- Podrum