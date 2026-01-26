Čistač koji ide korak dalje – ograničeno izdanje crnog S 4 Twin Go!Further, izrađeno od 30 posto reciklirane plastike¹⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi najbolje rezultate čišćenja i visoku razinu udobnosti. Sa svojom snažnom valjnom četkom, 2 bočne četke i ukupnom širinom metenja od 680 mm, bez napora mete površine do 2400 m² na sat. Stroj transportira otpad izravno u spremnik za otpad od 20 litara. Duge čekinje bočnih četki osiguravaju temeljito čišćenje sve do ruba. Osim toga, S 4 Twin Go!Further opremljen je skupljačem otpada koji se može praktično pričvrstiti na ručku za guranje. To znači da se čak i gruba prljavština poput smeća može higijenski skupljati i bez saginjanja. Kontinuirano podesiva ručka za guranje može se optimalno prilagoditi visini korisnika. Čistač se može lako sklopiti po potrebi bez saginjanja zahvaljujući podnožju na okviru i nositi za ručku – za uštedu prostora pri skladištenju. Zahvaljujući bočnoj četki bez alata, čistač je spreman za upotrebu u tren oka.