Stroj za metenje S 4 Twin Go!Further
S 4 Twin Go!Further je crna čistilica ograničenog izdanja izrađena od 30% reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnom dodatnom opremom.
Čistač koji ide korak dalje – ograničeno izdanje crnog S 4 Twin Go!Further, izrađeno od 30 posto reciklirane plastike¹⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi najbolje rezultate čišćenja i visoku razinu udobnosti. Sa svojom snažnom valjnom četkom, 2 bočne četke i ukupnom širinom metenja od 680 mm, bez napora mete površine do 2400 m² na sat. Stroj transportira otpad izravno u spremnik za otpad od 20 litara. Duge čekinje bočnih četki osiguravaju temeljito čišćenje sve do ruba. Osim toga, S 4 Twin Go!Further opremljen je skupljačem otpada koji se može praktično pričvrstiti na ručku za guranje. To znači da se čak i gruba prljavština poput smeća može higijenski skupljati i bez saginjanja. Kontinuirano podesiva ručka za guranje može se optimalno prilagoditi visini korisnika. Čistač se može lako sklopiti po potrebi bez saginjanja zahvaljujući podnožju na okviru i nositi za ručku – za uštedu prostora pri skladištenju. Zahvaljujući bočnoj četki bez alata, čistač je spreman za upotrebu u tren oka.
Značajke i prednosti
Praktičan poklopac bočne metlePostavljanje bočne metle bez alata za brzu montažu i uporabu.
Hvataljke s pričvršćivanjem na ručki za guranjeHigijenski i bez saginjanja pokupite smeće s rubnika ili iz živica i cvjetnjaka.
Značajke održivostiDizajn s 30% reciklirane plastike¹⁾. Ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira. Ambalaža sadrži plastične vrećice izrađene od najmanje 50% recikliranog materijala²⁾
Namještanje visine s bajunetnim zatvaračem
- Metenje uz poštedu leđa zahvaljujući individualnom namještanju visine.
Praktično gazište
- Potpuno preklapanje stroja za metenje bez saginjanja – za spremanje na malom prostoru.
Jednostavno vađenje spremnika za smeće
- Jednostavno pražnjenje spremnika za smeće.
Samostojeći spremnik za pometeni otpad
- Pražnjenje spremnika za smeće bez kontakta s nečistoćom.
Metenje blizu ruba
- Temeljito metenje kutova, rubova i fuga.
Praktična ručka za nošenje
- Stroj za metenje može se jednostavno nositi i spremiti zahvaljujući ručki za nošenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina s bočnom metlom (mm)
|680
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|2400
|Kućište / okvir
|Plastika/plastika
|Spremnik za otpad (l)
|20
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|10,2
|Težina, spremno za rad (kg)
|10,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|760 x 668 x 940
¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Vezano za pakiranje unutar kutije.
Opseg isporuke
- Kliješta za hvatanje: 1 Komad(a)
- Bočna metla: 2 Komad(a)
Oprema
- Ergonomska izvlačna ručka
- Ručka za guranje namjestiva po visini
- Položaj za spremanje
- Gazište za spremanje na malom prostoru
- Postavljanje bočne metle bez alata
- Samostojeći spremnik za pometeni otpad
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Staze oko kuće
- Staze
- (Ulazi) dvorišta, prilazi
- Podrum