Stroj za metenje S 4 Twin Go!Further

S 4 Twin Go!Further je crna čistilica ograničenog izdanja izrađena od 30% reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnom dodatnom opremom.

Čistač koji ide korak dalje – ograničeno izdanje crnog S 4 Twin Go!Further, izrađeno od 30 posto reciklirane plastike¹⁾ s ekskluzivnim priborom, nudi najbolje rezultate čišćenja i visoku razinu udobnosti. Sa svojom snažnom valjnom četkom, 2 bočne četke i ukupnom širinom metenja od 680 mm, bez napora mete površine do 2400 m² na sat. Stroj transportira otpad izravno u spremnik za otpad od 20 litara. Duge čekinje bočnih četki osiguravaju temeljito čišćenje sve do ruba. Osim toga, S 4 Twin Go!Further opremljen je skupljačem otpada koji se može praktično pričvrstiti na ručku za guranje. To znači da se čak i gruba prljavština poput smeća može higijenski skupljati i bez saginjanja. Kontinuirano podesiva ručka za guranje može se optimalno prilagoditi visini korisnika. Čistač se može lako sklopiti po potrebi bez saginjanja zahvaljujući podnožju na okviru i nositi za ručku – za uštedu prostora pri skladištenju. Zahvaljujući bočnoj četki bez alata, čistač je spreman za upotrebu u tren oka.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje S 4 Twin Go!Further: Praktičan poklopac bočne metle
Praktičan poklopac bočne metle
Postavljanje bočne metle bez alata za brzu montažu i uporabu.
Stroj za metenje S 4 Twin Go!Further: Hvataljke s pričvršćivanjem na ručki za guranje
Hvataljke s pričvršćivanjem na ručki za guranje
Higijenski i bez saginjanja pokupite smeće s rubnika ili iz živica i cvjetnjaka.
Stroj za metenje S 4 Twin Go!Further: Značajke održivosti
Značajke održivosti
Dizajn s 30% reciklirane plastike¹⁾. Ambalaža izrađena od najmanje 80% recikliranog papira. Ambalaža sadrži plastične vrećice izrađene od najmanje 50% recikliranog materijala²⁾
Namještanje visine s bajunetnim zatvaračem
  • Metenje uz poštedu leđa zahvaljujući individualnom namještanju visine.
Praktično gazište
  • Potpuno preklapanje stroja za metenje bez saginjanja – za spremanje na malom prostoru.
Jednostavno vađenje spremnika za smeće
  • Jednostavno pražnjenje spremnika za smeće.
Samostojeći spremnik za pometeni otpad
  • Pražnjenje spremnika za smeće bez kontakta s nečistoćom.
Metenje blizu ruba
  • Temeljito metenje kutova, rubova i fuga.
Praktična ručka za nošenje
  • Stroj za metenje može se jednostavno nositi i spremiti zahvaljujući ručki za nošenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina s bočnom metlom (mm) 680
Maks. površinski učinak (m²/h) 2400
Kućište / okvir Plastika/plastika
Spremnik za otpad (l) 20
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 10,2
Težina, spremno za rad (kg) 10,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 760 x 668 x 940

¹⁾ Samo proizvod, svi plastični dijelovi osim pribora. / ²⁾ Vezano za pakiranje unutar kutije.

Opseg isporuke

  • Kliješta za hvatanje: 1 Komad(a)
  • Bočna metla: 2 Komad(a)

Oprema

  • Ergonomska izvlačna ručka
  • Ručka za guranje namjestiva po visini
  • Položaj za spremanje
  • Gazište za spremanje na malom prostoru
  • Postavljanje bočne metle bez alata
  • Samostojeći spremnik za pometeni otpad
Područja primjene
  • Područja oko kuće i vrta
  • Staze oko kuće
  • Staze
  • (Ulazi) dvorišta, prilazi
  • Podrum
Pribor
