WT 2.000 je trokraki razdjelnik i sat za navodnjavanje u jednom. On ima dva priključka za slavinu s neovisnim, kontinuiranim regulatorima, a odlikuje ga optimizirani protok vode. U trećem priključku za slavinu integriran je sat za navodnjavanje. Vrijeme navodnjavanja moguće je kontinuirano namjestiti do 120 minuta. Po isteku postavljenog vremena navodnjavanje se automatski zaustavlja. WT 2.000 s G1-priključkom za slavinu i G3/4-reduktorom univerzalno je primjenjiv u kombinaciji sa svim uobičajenim vrtnim crijevima, a osvaja svojom robusnom kvalitetom i ergonomskim dizajnom za komforno rukovanje. Zatvorena matica laganog hoda s robusnim unutarnjim navojem jamči jednostavno fiksiranje na slavinu. Kompatibilan s većinom dostupnih klik-sustava.