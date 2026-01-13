Sat za navodnjavanje WT 2

Trokraki razdjelnik uklj. sat za navodnjavanje. Navodnjavanje se automatski zaustavlja nakon isteka odabranog vremena (maks. 120 minuta). S G1-priključkom za slavinu i G3/4-reduktorom.

WT 2.000 je trokraki razdjelnik i sat za navodnjavanje u jednom. On ima dva priključka za slavinu s neovisnim, kontinuiranim regulatorima, a odlikuje ga optimizirani protok vode. U trećem priključku za slavinu integriran je sat za navodnjavanje. Vrijeme navodnjavanja moguće je kontinuirano namjestiti do 120 minuta. Po isteku postavljenog vremena navodnjavanje se automatski zaustavlja. WT 2.000 s G1-priključkom za slavinu i G3/4-reduktorom univerzalno je primjenjiv u kombinaciji sa svim uobičajenim vrtnim crijevima, a osvaja svojom robusnom kvalitetom i ergonomskim dizajnom za komforno rukovanje. Zatvorena matica laganog hoda s robusnim unutarnjim navojem jamči jednostavno fiksiranje na slavinu. Kompatibilan s većinom dostupnih klik-sustava.

Značajke i prednosti
Sat za navodnjavanje WT 2: 2 neovisna priključka za vodu koji se mogu regulirati i 1 izlaz sa satom za navodnjavanje
2 neovisna priključka za vodu koji se mogu regulirati i 1 izlaz sa satom za navodnjavanje
Idealno za spajanje tri crijeva na jednu slavinu s G1-navojem.
Sat za navodnjavanje WT 2: Zatvorena matica laganog hoda
Zatvorena matica laganog hoda
Jednostavno fiksiranje na slavinu za vodu
Sat za navodnjavanje WT 2: Plastični navoj
Plastični navoj
Izrazito robusno.
Uključen priključak za slavinu i predfiltar
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 92 x 225 x 200

Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.

Područja primjene
  • Zalijevanje vrta
  • Kuhinjski vrt
  • Biljke u loncima
  • Ukrasne biljke
