Sat za navodnjavanje WT 2
Trokraki razdjelnik uklj. sat za navodnjavanje. Navodnjavanje se automatski zaustavlja nakon isteka odabranog vremena (maks. 120 minuta). S G1-priključkom za slavinu i G3/4-reduktorom.
WT 2.000 je trokraki razdjelnik i sat za navodnjavanje u jednom. On ima dva priključka za slavinu s neovisnim, kontinuiranim regulatorima, a odlikuje ga optimizirani protok vode. U trećem priključku za slavinu integriran je sat za navodnjavanje. Vrijeme navodnjavanja moguće je kontinuirano namjestiti do 120 minuta. Po isteku postavljenog vremena navodnjavanje se automatski zaustavlja. WT 2.000 s G1-priključkom za slavinu i G3/4-reduktorom univerzalno je primjenjiv u kombinaciji sa svim uobičajenim vrtnim crijevima, a osvaja svojom robusnom kvalitetom i ergonomskim dizajnom za komforno rukovanje. Zatvorena matica laganog hoda s robusnim unutarnjim navojem jamči jednostavno fiksiranje na slavinu. Kompatibilan s većinom dostupnih klik-sustava.
Značajke i prednosti
2 neovisna priključka za vodu koji se mogu regulirati i 1 izlaz sa satom za navodnjavanjeIdealno za spajanje tri crijeva na jednu slavinu s G1-navojem.
Zatvorena matica laganog hodaJednostavno fiksiranje na slavinu za vodu
Plastični navojIzrazito robusno.
Uključen priključak za slavinu i predfiltar
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|92 x 225 x 200
Kod priključenja ovih proizvoda na mrežu pitke vode treba se pridržavati zahtjeva norme EN 1717. U slučaju potrebe raspitajte se kod svog distributera sanitarne opreme.
Područja primjene
- Zalijevanje vrta
- Kuhinjski vrt
- Biljke u loncima
- Ukrasne biljke