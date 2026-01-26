Praktični SE 2 Spot čistač s ekstrakcijom u spreju savršen je pomagač za trenutno uklanjanje mrlja s presvlaka i tekstila na ciljani način. SE 2 Spot brzo uklanja prljavštinu i mirise, učinkovito uklanjajući mrlje od hrane i pića, na primjer. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, čistač s ekstrakcijom u spreju posebno je jednostavan za korištenje i zauzima malo prostora kada je spremljen. To znači da je brzo spreman za rad kad god se trebate suočiti s neočekivanom prljavštinom. Veliki radijus djelovanja koji omogućuje kabel od 4,5 metara omogućuje fleksibilno čišćenje bilo gdje u prostoriji. Praktično spremanje pribora na samom uređaju znači da su svi nastavci brzo pri ruci i spremni za upotrebu. Uključuje četku za uklanjanje mrlja, mlaznicu za ekstrakciju u spreju s presvlaka i deterdžent.