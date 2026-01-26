Uređaj za dubinsko pranje SE 2 Spot Care

Kompaktni i jednostavni za korištenje SE 2 Spot čistač s raspršivačem savršen je pomagač za brzo i ciljano uklanjanje mrlja i prljavštine s tapeciranog namještaja i tekstila.

Praktični SE 2 Spot čistač s ekstrakcijom u spreju savršen je pomagač za trenutno uklanjanje mrlja s presvlaka i tekstila na ciljani način. SE 2 Spot brzo uklanja prljavštinu i mirise, učinkovito uklanjajući mrlje od hrane i pića, na primjer. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, čistač s ekstrakcijom u spreju posebno je jednostavan za korištenje i zauzima malo prostora kada je spremljen. To znači da je brzo spreman za rad kad god se trebate suočiti s neočekivanom prljavštinom. Veliki radijus djelovanja koji omogućuje kabel od 4,5 metara omogućuje fleksibilno čišćenje bilo gdje u prostoriji. Praktično spremanje pribora na samom uređaju znači da su svi nastavci brzo pri ruci i spremni za upotrebu. Uključuje četku za uklanjanje mrlja, mlaznicu za ekstrakciju u spreju s presvlaka i deterdžent.

Značajke i prednosti
Uređaj za dubinsko pranje SE 2 Spot Care: Provjerena Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenja
Čišćenje duboko u vlakna tekstilnih površina. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina. Bez napora i brzo čišćenje zahvaljujući učinkovitoj metodi čišćenja uz pomoć spreja u kombinaciji s moćnim, ali energetski učinkovitom motorom
Uređaj za dubinsko pranje SE 2 Spot Care: Specijalno razvijeni dodaci za lako dubinsko čišćenje vlakana
Mlaznica za raspršivanje i ekstrakciju tapeciranog namještaja omogućuje brzo i jednostavno uklanjanje ukorijenjene prljavštine. Integrirano crijevo za raspršivanje za dodatnu pogodnost prilikom čišćenja. Četka za uklanjanje mrlja za ciljano i učinkovito čišćenje tvrdokornih ili osušenih mrlja.
Uređaj za dubinsko pranje SE 2 Spot Care: Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Fleksibilan, također u uskim područjima ili područjima koja su teško dostupna. S praktičnom ručkom za brz i praktičan transport uređaja. Pospremanje uređaja na malo mjesta.
Praktično spremište pribora i crijeva
  • Lako se prenosi samo jednom rukom – sav priloženi pribor i crijevo mogu se smjestiti izravno na uređaj.
  • Svi dodaci uvijek su pričvršćeni na uređaj, tako da se možete pouzdati u to da su tu na mjestu korištenja.
Jednostavno i praktično rukovanje
  • Jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja.
  • Intuitivan rad.
  • Spreman za upotrebu odmah
Sustav s dva spremnika
  • Jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
  • Praktično uklanjanje i pražnjenje spremnika za prljavu vodu bez ikakvog kontakta s prljavštinom.
Ultra-fleksibilno crijevo 2-u-1
  • Integrirano crijevo za raspršivanje za dodatnu pogodnost prilikom čišćenja.
  • Dugo, vrlo fleksibilno usisno crijevo za dodatnu praktičnost prilikom čišćenja.
  • S okretnim spojem na crijevu za još veću slobodu kretanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 450
Radijus djelovanja (m) 6,3
Kapacitet spremnika za svježu vodu (l) 1,5
Kapacitet spremnika za prljavu vodu (l) 0,8
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Priključni kabel (m) 4,5
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 4
Težina uklj. ambalažu (kg) 6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 385 x 215 x 310

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 1.8 m
  • Mlaznica za pranje tekstila: 88 mm
  • Četka za mrlje
  • Deterdženti: Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka 519 RM, 100 ml
  • 2 u1 Komfort sustav: integrirano crijevo za dubinsko pranje

Oprema

  • Pospremanje kabela
  • Sustav s dva spremnika
  • Praktično pospremanje crijeva i pribora
Videos
Područja primjene
  • Tepisi
  • Tapecirane površine
  • Tapecirani namještaj
  • Auto-sjedala
Pribor
Sredstva za čišćenje
