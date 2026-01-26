Uređaj za dubinsko pranje SE 2 Spot Care
Kompaktni i jednostavni za korištenje SE 2 Spot čistač s raspršivačem savršen je pomagač za brzo i ciljano uklanjanje mrlja i prljavštine s tapeciranog namještaja i tekstila.
Praktični SE 2 Spot čistač s ekstrakcijom u spreju savršen je pomagač za trenutno uklanjanje mrlja s presvlaka i tekstila na ciljani način. SE 2 Spot brzo uklanja prljavštinu i mirise, učinkovito uklanjajući mrlje od hrane i pića, na primjer. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, čistač s ekstrakcijom u spreju posebno je jednostavan za korištenje i zauzima malo prostora kada je spremljen. To znači da je brzo spreman za rad kad god se trebate suočiti s neočekivanom prljavštinom. Veliki radijus djelovanja koji omogućuje kabel od 4,5 metara omogućuje fleksibilno čišćenje bilo gdje u prostoriji. Praktično spremanje pribora na samom uređaju znači da su svi nastavci brzo pri ruci i spremni za upotrebu. Uključuje četku za uklanjanje mrlja, mlaznicu za ekstrakciju u spreju s presvlaka i deterdžent.
Značajke i prednosti
Provjerena Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaČišćenje duboko u vlakna tekstilnih površina. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina. Bez napora i brzo čišćenje zahvaljujući učinkovitoj metodi čišćenja uz pomoć spreja u kombinaciji s moćnim, ali energetski učinkovitom motorom
Specijalno razvijeni dodaci za lako dubinsko čišćenje vlakanaMlaznica za raspršivanje i ekstrakciju tapeciranog namještaja omogućuje brzo i jednostavno uklanjanje ukorijenjene prljavštine. Integrirano crijevo za raspršivanje za dodatnu pogodnost prilikom čišćenja. Četka za uklanjanje mrlja za ciljano i učinkovito čišćenje tvrdokornih ili osušenih mrlja.
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostorFleksibilan, također u uskim područjima ili područjima koja su teško dostupna. S praktičnom ručkom za brz i praktičan transport uređaja. Pospremanje uređaja na malo mjesta.
Praktično spremište pribora i crijeva
- Lako se prenosi samo jednom rukom – sav priloženi pribor i crijevo mogu se smjestiti izravno na uređaj.
- Svi dodaci uvijek su pričvršćeni na uređaj, tako da se možete pouzdati u to da su tu na mjestu korištenja.
Jednostavno i praktično rukovanje
- Jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja.
- Intuitivan rad.
- Spreman za upotrebu odmah
Sustav s dva spremnika
- Jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
- Praktično uklanjanje i pražnjenje spremnika za prljavu vodu bez ikakvog kontakta s prljavštinom.
Ultra-fleksibilno crijevo 2-u-1
- Integrirano crijevo za raspršivanje za dodatnu pogodnost prilikom čišćenja.
- Dugo, vrlo fleksibilno usisno crijevo za dodatnu praktičnost prilikom čišćenja.
- S okretnim spojem na crijevu za još veću slobodu kretanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|450
|Radijus djelovanja (m)
|6,3
|Kapacitet spremnika za svježu vodu (l)
|1,5
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (l)
|0,8
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabel (m)
|4,5
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|385 x 215 x 310
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.8 m
- Mlaznica za pranje tekstila: 88 mm
- Četka za mrlje
- Deterdženti: Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka 519 RM, 100 ml
- 2 u1 Komfort sustav: integrirano crijevo za dubinsko pranje
Oprema
- Pospremanje kabela
- Sustav s dva spremnika
- Praktično pospremanje crijeva i pribora
Videos
Područja primjene
- Tepisi
- Tapecirane površine
- Tapecirani namještaj
- Auto-sjedala