SE 3-18 Compact
Snažni čistač s raspršivačem oduševit će vas dubinskim čišćenjem unutrašnjosti vozila, maksimalnom slobodom kretanja zahvaljujući bateriji od 18 V i funkcijom ispiranja.
Dubinsko čišćenje vlakana s maksimalnom slobodom kretanja: SE 3-18 Compact čistač s raspršivačem čisti tekstilne površine temeljito i bez ostataka. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, uređaj nije samo praktičan već se može koristiti i kada u blizini nema utičnice zahvaljujući 18 V Kärcher Battery Power bateriji. To omogućuje čišćenje unutrašnjosti vozila u samo 12 do 24 minute. Tako uklanjate prljavštinu sa sjedala automobila, podnih prostirača i prtljažnika, kao i vrtnog namještaja i presvlaka u trenu – jednako snažno kao i s našim žičnim čistačima za raspršivanje. Dugo i fleksibilno usisno crijevo s unutarnjim crijevom za sredstvo za čišćenje također jamči veliku praktičnost i fleksibilnost, čak i na teško dostupnim mjestima. Čak i nakon čišćenja, čistač s raspršivačem oduševit će vas svojom funkcijom higijenskog ispiranja, koja uklanja prljavštinu s uređaja i crijeva te na taj način sprječava stvaranje bakterija i neugodnih mirisa. Potpuno u skladu s motom 'čisto vozilo, čist uređaj za čišćenje'.
Značajke i prednosti
Provjerena Kärcher tehnologija s mlaznicama za presvlake i pukotine za optimalne rezultate čišćenjaČišćenje duboko u vlakna tekstilnih površina. Čišćenje bez napora i brzo zahvaljujući učinkovitoj metodi čišćenja raspršivanjem. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
18 V Kärcher Battery Power izmjenjiva baterija (nije standardno uključena u opseg isporuke)Maksimalna sloboda kretanja zahvaljujući radu neovisnom o napajanju. Kompatibilan je sa svim uređajima napajanim Kärcher baterijom od 18 V
Funkcija higijenskog ispiranjaNakon čišćenja, uređaj se čisti pomoću funkcije ispiranja. Time se uklanja sva zaostala prljavština i izbjegavaju neugodni mirisi uzrokovani nakupljanjem bakterija. Omogućuje trenutnu pohranu čistog uređaja.
Praktično crijevo 2-u-1
- Unutarnje crijevo za raspršivanje za veliku udobnost čišćenja.
- Dugo, fleksibilno usisno crijevo za praktično čišćenje, posebno u teško dostupnim i uskim prostorima.
- S okretnim spojem na crijevu za još veću slobodu kretanja.
Sustav s dva spremnika
- Jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
- Praktično uklanjanje i pražnjenje spremnika za prljavu vodu bez ikakvog kontakta s prljavštinom.
Praktično spremište pribora i crijeva
- Lako se prenosi samo jednom rukom – sav priloženi pribor i crijevo mogu se smjestiti izravno na uređaj.
- Svi dodaci uvijek su pričvršćeni na uređaj, tako da se možete pouzdati u to da su tu na mjestu korištenja.
Kompaktan dizajn
- Fleksibilan, također u uskim područjima ili područjima koja su teško dostupna.
- S praktičnom ručkom za brz i praktičan transport uređaja.
Prostor za odlaganje sitnog pribora
- Praktično za privremeno skladištenje tijekom čišćenja.
- Savršeno za spužve, krpe i druge sitne dijelove.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Baterijska platforma
|18 V baterijska platforma
|Nazivna ulazna snaga (W)
|184
|Radna širina (mm)
|75
|Kapacitet spremnika za svježu vodu (l)
|1,7
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (l)
|2,9
|Napon (V)
|18
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|pribl. 12 (2,5 Ah) / pribl. 24 (5,0 Ah)
|Težina bez pribora (kg)
|3,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|414 x 225 x 261
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Duljina usisnog crijeva: 1.9 m
- Mlaznica za pranje tapeciranih površina
- Mlaznica za pukotine za čišćenje ekstrakcijom spreja
- Deterdženti: Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka 519 RM, 100 ml
- Komforni sustav 2 u 1 s integriranim crijevom za prskanje i usisavanje
Oprema
- Funkcija čišćenja sustava
- Praktično skladište crijeva i pribora
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
Videos
Područja primjene
- Auto-sjedala
- Tapecirani namještaj
- Tapecirane površine
- Tepisi