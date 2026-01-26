SE 3-18 Compact

Snažni čistač s raspršivačem oduševit će vas dubinskim čišćenjem unutrašnjosti vozila, maksimalnom slobodom kretanja zahvaljujući bateriji od 18 V i funkcijom ispiranja.

Dubinsko čišćenje vlakana s maksimalnom slobodom kretanja: SE 3-18 Compact čistač s raspršivačem čisti tekstilne površine temeljito i bez ostataka. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, uređaj nije samo praktičan već se može koristiti i kada u blizini nema utičnice zahvaljujući 18 V Kärcher Battery Power bateriji. To omogućuje čišćenje unutrašnjosti vozila u samo 12 do 24 minute. Tako uklanjate prljavštinu sa sjedala automobila, podnih prostirača i prtljažnika, kao i vrtnog namještaja i presvlaka u trenu – jednako snažno kao i s našim žičnim čistačima za raspršivanje. Dugo i fleksibilno usisno crijevo s unutarnjim crijevom za sredstvo za čišćenje također jamči veliku praktičnost i fleksibilnost, čak i na teško dostupnim mjestima. Čak i nakon čišćenja, čistač s raspršivačem oduševit će vas svojom funkcijom higijenskog ispiranja, koja uklanja prljavštinu s uređaja i crijeva te na taj način sprječava stvaranje bakterija i neugodnih mirisa. Potpuno u skladu s motom 'čisto vozilo, čist uređaj za čišćenje'.

Značajke i prednosti
SE 3-18 Compact: Provjerena Kärcher tehnologija s mlaznicama za presvlake i pukotine za optimalne rezultate čišćenja
Provjerena Kärcher tehnologija s mlaznicama za presvlake i pukotine za optimalne rezultate čišćenja
Čišćenje duboko u vlakna tekstilnih površina. Čišćenje bez napora i brzo zahvaljujući učinkovitoj metodi čišćenja raspršivanjem. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina.
SE 3-18 Compact: 18 V Kärcher Battery Power izmjenjiva baterija (nije standardno uključena u opseg isporuke)
18 V Kärcher Battery Power izmjenjiva baterija (nije standardno uključena u opseg isporuke)
Maksimalna sloboda kretanja zahvaljujući radu neovisnom o napajanju. Kompatibilan je sa svim uređajima napajanim Kärcher baterijom od 18 V
SE 3-18 Compact: Funkcija higijenskog ispiranja
Funkcija higijenskog ispiranja
Nakon čišćenja, uređaj se čisti pomoću funkcije ispiranja. Time se uklanja sva zaostala prljavština i izbjegavaju neugodni mirisi uzrokovani nakupljanjem bakterija. Omogućuje trenutnu pohranu čistog uređaja.
Praktično crijevo 2-u-1
  • Unutarnje crijevo za raspršivanje za veliku udobnost čišćenja.
  • Dugo, fleksibilno usisno crijevo za praktično čišćenje, posebno u teško dostupnim i uskim prostorima.
  • S okretnim spojem na crijevu za još veću slobodu kretanja.
Sustav s dva spremnika
  • Jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
  • Praktično uklanjanje i pražnjenje spremnika za prljavu vodu bez ikakvog kontakta s prljavštinom.
Praktično spremište pribora i crijeva
  • Lako se prenosi samo jednom rukom – sav priloženi pribor i crijevo mogu se smjestiti izravno na uređaj.
  • Svi dodaci uvijek su pričvršćeni na uređaj, tako da se možete pouzdati u to da su tu na mjestu korištenja.
Kompaktan dizajn
  • Fleksibilan, također u uskim područjima ili područjima koja su teško dostupna.
  • S praktičnom ručkom za brz i praktičan transport uređaja.
Prostor za odlaganje sitnog pribora
  • Praktično za privremeno skladištenje tijekom čišćenja.
  • Savršeno za spužve, krpe i druge sitne dijelove.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Baterijska platforma 18 V baterijska platforma
Nazivna ulazna snaga (W) 184
Radna širina (mm) 75
Kapacitet spremnika za svježu vodu (l) 1,7
Kapacitet spremnika za prljavu vodu (l) 2,9
Napon (V) 18
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) pribl. 12 (2,5 Ah) / pribl. 24 (5,0 Ah)
Težina bez pribora (kg) 3,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 414 x 225 x 261

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Duljina usisnog crijeva: 1.9 m
  • Mlaznica za pranje tapeciranih površina
  • Mlaznica za pukotine za čišćenje ekstrakcijom spreja
  • Deterdženti: Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka 519 RM, 100 ml
  • Komforni sustav 2 u 1 s integriranim crijevom za prskanje i usisavanje

Oprema

  • Funkcija čišćenja sustava
  • Praktično skladište crijeva i pribora
  • Površina za odlaganje sitnih dijelova
Područja primjene
  • Auto-sjedala
  • Tapecirani namještaj
  • Tapecirane površine
  • Tepisi
