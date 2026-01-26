Dubinsko čišćenje vlakana s maksimalnom slobodom kretanja: SE 3-18 Compact čistač s raspršivačem čisti tekstilne površine temeljito i bez ostataka. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, uređaj nije samo praktičan već se može koristiti i kada u blizini nema utičnice zahvaljujući 18 V Kärcher Battery Power bateriji. To omogućuje čišćenje unutrašnjosti vozila u samo 12 do 24 minute. Tako uklanjate prljavštinu sa sjedala automobila, podnih prostirača i prtljažnika, kao i vrtnog namještaja i presvlaka u trenu – jednako snažno kao i s našim žičnim čistačima za raspršivanje. Dugo i fleksibilno usisno crijevo s unutarnjim crijevom za sredstvo za čišćenje također jamči veliku praktičnost i fleksibilnost, čak i na teško dostupnim mjestima. Čak i nakon čišćenja, čistač s raspršivačem oduševit će vas svojom funkcijom higijenskog ispiranja, koja uklanja prljavštinu s uređaja i crijeva te na taj način sprječava stvaranje bakterija i neugodnih mirisa. Potpuno u skladu s motom 'čisto vozilo, čist uređaj za čišćenje'.