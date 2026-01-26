Uređaj za dubinsko pranje SE 3 Compact Home Floor
Snažan i energetski učinkovit čistač s raspršivanjem impresionira dubinskim čišćenjem tekstilnih površina, kao i svojim kompaktnim dizajnom i funkcijom čišćenja sustava.
Dubinsko čišćenje do vlakana i kompaktan dizajn: SE 3 Compact Home Floor čistač za podove u spreju snažno je i energetski učinkovito rješenje za čišćenje tekstilnih površina. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, uređaj se može pospremiti radi uštede prostora. Prljavština se brzo i učinkovito uklanja s tapeciranog namještaja i tepiha. Fleksibilno usisno crijevo i dugi kabel jamče visoku razinu udobnosti, fleksibilnosti i slobode kretanja. Inovativna 2-u-1 mlaznica za raspršivanje XXL, u kombinaciji s produžnim cijevima, omogućuje udobno uspravno čišćenje srednje velikih tepiha. Ako se koristi na samoj dršci, mlaznica može očistiti veći mekani namještaj dvostruko brže od konvencionalne mlaznice za raspršivanje presvlaka. Uz praktične mogućnosti pohranjivanja na uređaju, sav pribor uvijek vam je pri ruci. Sustav spremnika 2 u 1 osigurava da korisnici ne moraju doći u kontakt s prljavštinom. A nakon što je čišćenje obavljeno, čistač sa ekstrakcijom u spreju još više impresionira svojom funkcijom higijenskog čišćenja sustava kako bi se spriječilo stvaranje bakterija i neugodnih mirisa. Uključuje mlaznicu za raspršivanje presvlake, mlaznicu za raspršivanje u pukotinama i deterdžent.
Značajke i prednosti
Provjerena Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaČišćenje duboko u vlakna tekstilnih površina. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina. Bez napora i brzo čišćenje zahvaljujući učinkovitoj metodi čišćenja uz pomoć spreja u kombinaciji s moćnim, ali energetski učinkovitom motorom
Specijalno razvijeni dodaci za lako dubinsko čišćenje vlakanaInovativna 2-u-1 mlaznica za ekstrakciju raspršivača XXL, zajedno s produžnim cijevima, omogućuje praktično čišćenje tepiha srednje veličine. Može se koristiti i izravno na ručki za brzo čišćenje presvlake. Mlaznica za čišćenje tapeciranog namještaja omogućuje brzo i jednostavno čišćenje tvrdokorne prljavštine, dok mlaznica za čišćenje uskih prostora olakšava čišćenje posebno teško dostupnih područja Dugo, vrlo fleksibilno usisno crijevo za dodatnu praktičnost prilikom čišćenja.
Funkcija higijenskog ispiranjaNakon čišćenja, uređaj se čisti pomoću funkcije ispiranja. Time se uklanja sva zaostala prljavština i izbjegavaju neugodni mirisi uzrokovani nakupljanjem bakterija. Omogućuje trenutnu pohranu čistog uređaja.
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
- Fleksibilan, također u uskim područjima ili područjima koja su teško dostupna.
- S praktičnom ručkom za brz i praktičan transport uređaja.
- Pospremanje uređaja na malo mjesta.
Sustav s dva spremnika
- Jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
- Praktično uklanjanje i pražnjenje spremnika za prljavu vodu bez ikakvog kontakta s prljavštinom.
Ultra-fleksibilno crijevo 2-u-1
- Integrirano crijevo za raspršivanje za dodatnu pogodnost prilikom čišćenja.
- Dugo, vrlo fleksibilno usisno crijevo za dodatnu praktičnost prilikom čišćenja.
- S okretnim spojem na crijevu za još veću slobodu kretanja.
Praktično spremište pribora i crijeva
- Lako se prenosi samo jednom rukom – sav priloženi pribor i crijevo mogu se smjestiti izravno na uređaj.
- Svi dodaci uvijek su pričvršćeni na uređaj, tako da se možete pouzdati u to da su tu na mjestu korištenja.
Prostor za odlaganje sitnog pribora
- Praktično za privremeno skladištenje tijekom čišćenja.
- Savršeno za spužve, krpe i druge sitne dijelove.
Jednostavno i praktično rukovanje
- Jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja.
- Intuitivan rad.
- Spreman za upotrebu odmah
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|500
|Radijus djelovanja (m)
|6
|Kapacitet spremnika za svježu vodu (l)
|1,7
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (l)
|2,9
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabel (m)
|3,6
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|4,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|450 x 225 x 260
|Nominalna veličina pribora (mm)
|35
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.9 m
- Cijevi za usisvanje i prskanje: 2 Komad(a), 0.5 m, Plastika
- 2-u-1 mlaznica za raspršivanje XXL
- Mlaznica za pranje tekstila: 88 mm
- Mlaznica za raspršivanje raspršivača
- Deterdženti: Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka 519 RM, 100 ml
- 2 u1 Komfort sustav: integrirano crijevo za dubinsko pranje
Oprema
- Pospremanje kabela
- Pospremanje pribora na uređaju
- Sustav s dva spremnika
- Praktično pospremanje crijeva i pribora
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Funkcija čišćenja sustava
Područja primjene
- Tepisi
- Tapecirane površine
- Auto-sjedala