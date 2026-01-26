Dubinsko čišćenje do vlakana i kompaktan dizajn: SE 3 Compact Home Floor čistač za podove u spreju snažno je i energetski učinkovito rješenje za čišćenje tekstilnih površina. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, uređaj se može pospremiti radi uštede prostora. Prljavština se brzo i učinkovito uklanja s tapeciranog namještaja i tepiha. Fleksibilno usisno crijevo i dugi kabel jamče visoku razinu udobnosti, fleksibilnosti i slobode kretanja. Inovativna 2-u-1 mlaznica za raspršivanje XXL, u kombinaciji s produžnim cijevima, omogućuje udobno uspravno čišćenje srednje velikih tepiha. Ako se koristi na samoj dršci, mlaznica može očistiti veći mekani namještaj dvostruko brže od konvencionalne mlaznice za raspršivanje presvlaka. Uz praktične mogućnosti pohranjivanja na uređaju, sav pribor uvijek vam je pri ruci. Sustav spremnika 2 u 1 osigurava da korisnici ne moraju doći u kontakt s prljavštinom. A nakon što je čišćenje obavljeno, čistač sa ekstrakcijom u spreju još više impresionira svojom funkcijom higijenskog čišćenja sustava kako bi se spriječilo stvaranje bakterija i neugodnih mirisa. Uključuje mlaznicu za raspršivanje presvlake, mlaznicu za raspršivanje u pukotinama i deterdžent.