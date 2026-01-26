Uređaj za dubinsko pranje SE 3 Compact Home Shoe N1
Snažan i energetski učinkovit čistač s raspršivanjem impresionira dubinskim čišćenjem tekstilnih površina kao što su tepisi, svojim kompaktnim dizajnom i funkcijom samočišćenja uređaja.
Dubinsko čišćenje do vlakana i kompaktan dizajn: SE 3 Compact Home Shoe N1 čistač za ekstrakciju raspršivača snažno je i energetski učinkovito rješenje za čišćenje tekstila. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, uređaj se može pospremiti radi uštede prostora, osiguravajući da je brzo spreman za rad kad god je potreban za temeljito i praktično dubinsko čišćenje vlakana. Prljavština se brzo i učinkovito uklanja s tapeciranog namještaja i tepiha. Fleksibilna usisna cijev jamči visoku razinu udobnosti i slobode kretanja. Uz isporučeni Shoe!Cleaner, razne vrste sportske obuće također se mogu očistiti brzo, temeljito i bez kapanja. Zahvaljujući automatskom usisavanju vode tijekom čišćenja, cipele se brzo suše za idealan rezultat čišćenja u tren oka. Uz praktične mogućnosti pohranjivanja na uređaju, sav pribor uvijek vam je pri ruci. Sustav spremnika 2 u 1 osigurava da korisnici ne dođu u kontakt s prljavštinom. A nakon što je čišćenje obavljeno, čistač sa ekstrakcijom u spreju još više impresionira svojom funkcijom higijenskog čišćenja sustava kako bi se spriječilo stvaranje bakterija i neugodnih mirisa. Uključuje Shoe!Cleaner, mlaznicu za raspršivanje i prirodni deterdžent RM 519N.
Značajke i prednosti
Provjerena Kärcher tehnologija za optimalne rezultate čišćenjaČišćenje duboko u vlakna tekstilnih površina. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje tekstilnih površina. Bez napora i brzo čišćenje zahvaljujući učinkovitoj metodi čišćenja uz pomoć spreja u kombinaciji s moćnim, ali energetski učinkovitom motorom
Inovativni Shoe!Cleaner za optimalno čišćenje cipelaPrimjena bez kapanja jer se voda automatski usisava tijekom procesa čišćenja. Niska zaostala vlaga za brzo sušenje cipela. Funkcija čišćenja sustava sprječava da se pribor zaprlja tijekom čišćenja. Ruke ostaju čiste, a dodaci se mogu pospremiti odmah nakon upotrebe.
Funkcija higijenskog ispiranjaNakon čišćenja, uređaj se čisti pomoću funkcije ispiranja. Time se uklanja sva zaostala prljavština i izbjegavaju neugodni mirisi uzrokovani nakupljanjem bakterija. Omogućuje trenutnu pohranu čistog uređaja.
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
- Fleksibilan, također u uskim područjima ili područjima koja su teško dostupna.
- S praktičnom ručkom za brz i praktičan transport uređaja.
- Pospremanje uređaja na malo mjesta.
Sustav s dva spremnika
- Jednostavno punjenje spremnika svježe vode.
- Praktično uklanjanje i pražnjenje spremnika za prljavu vodu bez ikakvog kontakta s prljavštinom.
Ultra-fleksibilno crijevo 2-u-1
- Integrirano crijevo za raspršivanje za dodatnu pogodnost prilikom čišćenja.
- Dugo, vrlo fleksibilno usisno crijevo za dodatnu praktičnost prilikom čišćenja.
- S okretnim spojem na crijevu za još veću slobodu kretanja.
Praktično spremište pribora i crijeva
- Lako se prenosi samo jednom rukom – sav priloženi pribor i crijevo mogu se smjestiti izravno na uređaj.
- Svi dodaci uvijek su pričvršćeni na uređaj, tako da se možete pouzdati u to da su tu na mjestu korištenja.
Prostor za odlaganje sitnog pribora
- Praktično za privremeno skladištenje tijekom čišćenja.
- Savršeno za spužve, krpe i druge sitne dijelove.
Jednostavno i praktično rukovanje
- Jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja.
- Intuitivan rad.
- Spreman za upotrebu odmah
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|500
|Radijus djelovanja (m)
|5,8
|Kapacitet spremnika za svježu vodu (l)
|1,7
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (l)
|2,9
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Priključni kabel (m)
|3,6
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|4,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|450 x 225 x 260
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.9 m
- Mlaznica za pranje tekstila: 88 mm
- Mlaznica za raspršivanje raspršivača
- Čistač cipela
- Deterdženti: RM 519N za prirodne tepihe i namještaj, 1 l
- 2 u1 Komfort sustav: integrirano crijevo za dubinsko pranje
Oprema
- Pospremanje kabela
- Sustav s dva spremnika
- Praktično pospremanje crijeva i pribora
- Površina za odlaganje sitnih dijelova
- Funkcija čišćenja sustava
Područja primjene
- Tepisi
- Tapecirane površine
- Auto-sjedala
- Cipele / cipele za pješačenje