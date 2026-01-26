Dubinsko čišćenje do vlakana i kompaktan dizajn: SE 3 Compact Home Shoe N1 čistač za ekstrakciju raspršivača snažno je i energetski učinkovito rješenje za čišćenje tekstila. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, uređaj se može pospremiti radi uštede prostora, osiguravajući da je brzo spreman za rad kad god je potreban za temeljito i praktično dubinsko čišćenje vlakana. Prljavština se brzo i učinkovito uklanja s tapeciranog namještaja i tepiha. Fleksibilna usisna cijev jamči visoku razinu udobnosti i slobode kretanja. Uz isporučeni Shoe!Cleaner, razne vrste sportske obuće također se mogu očistiti brzo, temeljito i bez kapanja. Zahvaljujući automatskom usisavanju vode tijekom čišćenja, cipele se brzo suše za idealan rezultat čišćenja u tren oka. Uz praktične mogućnosti pohranjivanja na uređaju, sav pribor uvijek vam je pri ruci. Sustav spremnika 2 u 1 osigurava da korisnici ne dođu u kontakt s prljavštinom. A nakon što je čišćenje obavljeno, čistač sa ekstrakcijom u spreju još više impresionira svojom funkcijom higijenskog čišćenja sustava kako bi se spriječilo stvaranje bakterija i neugodnih mirisa. Uključuje Shoe!Cleaner, mlaznicu za raspršivanje i prirodni deterdžent RM 519N.