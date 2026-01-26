WV 6 Plus Window Vac Multi Edition na baterije impresionira korisnike svojom inovativnom tehnologijom oštrice i dugim vremenom rada baterije. Dulja usisna oštrica omogućuje uklanjanje viška tekućine s cijelih površina bez prekida. Posebno izdanje ne samo da čisti učinkovito, već i sa stilom: uključuje tri dodatne oštrice različitih boja koje se mogu pričvrstiti, dajući Window Vac-u individualni štih. Nadalje, Window Vac s baterijskim napajanjem ima iznimno dugo vrijeme rada baterije od 100 minuta, što znači da možete raditi još dulje. Također možete precizno planirati svoje čišćenje zahvaljujući zaslonu koji prikazuje preostale minute vremena rada. Kao i obično, inteligentna kombinacija boce s raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, zajedno s funkcijom usisavanja na Window Vac-u, jamči iznimno učinkovito čišćenje i blistavo čiste prozore – bez tragova ili ostataka. Nadalje, ergonomski Kärcher WV 6 Plus Window Vac Multi Edition na baterijski pogon osigurava posebno higijensko pranje prozora jer nema izravnog kontakta s prljavom vodom.