Usisavač za prozore WV 6 Plus Multi Edition
S inovativnom tehnologijom oštrica i 3 dodatne oštrice različitih boja WV 6 Plus Window Vac Multi Edition s baterijskim pogonom s individualnim dodirom za čiste prozore bez mrlja u tren oka.
WV 6 Plus Window Vac Multi Edition na baterije impresionira korisnike svojom inovativnom tehnologijom oštrice i dugim vremenom rada baterije. Dulja usisna oštrica omogućuje uklanjanje viška tekućine s cijelih površina bez prekida. Posebno izdanje ne samo da čisti učinkovito, već i sa stilom: uključuje tri dodatne oštrice različitih boja koje se mogu pričvrstiti, dajući Window Vac-u individualni štih. Nadalje, Window Vac s baterijskim napajanjem ima iznimno dugo vrijeme rada baterije od 100 minuta, što znači da možete raditi još dulje. Također možete precizno planirati svoje čišćenje zahvaljujući zaslonu koji prikazuje preostale minute vremena rada. Kao i obično, inteligentna kombinacija boce s raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, zajedno s funkcijom usisavanja na Window Vac-u, jamči iznimno učinkovito čišćenje i blistavo čiste prozore – bez tragova ili ostataka. Nadalje, ergonomski Kärcher WV 6 Plus Window Vac Multi Edition na baterijski pogon osigurava posebno higijensko pranje prozora jer nema izravnog kontakta s prljavom vodom.
Značajke i prednosti
Poboljšana tehnologija gumenih traka
- Inovativna duga gumena traka čini čišćenje još fleksibilnijim - idealno za primjenu u blizini poda.
Posebno dugotrajna baterija
- Posebno dugo trajanje od 100 minuta jamči čišćenje bez prekidanja.
Higijensko i brzo pražnjenje spremnika
- Brzo i jednostavno pražnjenje spremnika bez kontakta s prljavom vodom.
Privlačan dizajn
- Vizualni vrhunac: crni dizajn uređaja i lamele brisača različitih boja.
Ugodno tiho
- Minimalna bučnost usisavača za prozore sada čini rad još ugodnijim.
Zaslon za prikaz preostalog trajanja baterije točno u minutu
- Prikaz napunjenosti baterije omogućuje uvid u preostalo trajanja baterije točno u minutu. Moguće je bolje planiranje čišćenja.
Odvojiva gumena traka
- Odvojivu gumicu je nakon svakog čišćenja moguće jednostavno izvaditi iz usisne mlaznice i očistiti.
Tri puta brže
- Uz pomoć akumulatorskog usisavača za pranje prozora pranje prozora je tri puta brže nego kod uobičajenih metoda.
Rezultat bez kapanja i bez ostavljanja tragova
- Zahvaljujući električnom usisavanju vode, naporno kapanje sada je zauvijek prošlost. Za blistavo čiste prozore.
Višestruka primjena
- Prikladno za sve glatke površine kao što su pločice, zrcala ili tuš kabine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina usisne mlaznice (mm)
|280
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (ml)
|150
|Vrijeme rada baterije (min)
|100
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|170
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 300
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Težina s baterijom (kg)
|0,8
|Težina bez pribora (kg)
|0,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|126 x 280 x 310
Opseg isporuke
- Boca s raspršivačem Extra s navlakom za brisanje od mikrovlakana
- Deterdženti: RM 503 Usisavač za prozore, 20 ml
- Široka gumica za brisač: 3 x
Oprema
- Usisna mlaznica
- Mogućnost izmjene usisne mlaznice
Područja primjene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Stakleni stolovi
- Zidne pločice