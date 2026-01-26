Snažan pomoćnik za svakodnevnu upotrebu: ručni usisavač na baterije CVH 3 učinkovito uklanja sve vrste prljavštine, poput kose, mrvica i prašine, bez traga – bez obzira na površinu, bez obzira na prostor, čak i u uskim mjestima. Perivi dvostupanjski sustav filtera, koji se sastoji od fine čelične mrežice za grubu prljavštinu i kosu te HEPA filtera (EN 1822:1998), osigurava dodatno čist ispušni zrak. Ostale prednosti: velika usisna snaga i dulji vijek trajanja zahvaljujući tihom BLDC motoru, kompaktni i lagani dizajn uređaja, dvije razine usisavanja s vremenom rada baterije do 20 minuta. Zahvaljujući praktičnoj opciji punjenja putem USB-C, usisavač je posebno prikladan za automobile i kampiranje/karavane.