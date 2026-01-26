CVH 3

Snažan i uvijek spreman za upotrebu zahvaljujući punjivoj bateriji i punjenju putem USB-C: s fleksibilnim ručnim usisavačem CVH 3, prljavština više nije problem - kod kuće ili u automobilu.

Snažan pomoćnik za svakodnevnu upotrebu: ručni usisavač na baterije CVH 3 učinkovito uklanja sve vrste prljavštine, poput kose, mrvica i prašine, bez traga – bez obzira na površinu, bez obzira na prostor, čak i u uskim mjestima. Perivi dvostupanjski sustav filtera, koji se sastoji od fine čelične mrežice za grubu prljavštinu i kosu te HEPA filtera (EN 1822:1998), osigurava dodatno čist ispušni zrak. Ostale prednosti: velika usisna snaga i dulji vijek trajanja zahvaljujući tihom BLDC motoru, kompaktni i lagani dizajn uređaja, dvije razine usisavanja s vremenom rada baterije do 20 minuta. Zahvaljujući praktičnoj opciji punjenja putem USB-C, usisavač je posebno prikladan za automobile i kampiranje/karavane.

Značajke i prednosti
CVH 3: Visoka učinkovitost čišćenja zahvaljujući BLDC motoru
Visoka učinkovitost čišćenja zahvaljujući BLDC motoru
Velika usisna snaga za sve vrste manjih zadataka čišćenja zahvaljujući BLDC motoru.
CVH 3: Izbor između dva načina
Izbor između dva načina
Minimalni način rada za dugo vrijeme rada (maks. 20 min), maksimalni način rada za veliku snagu usisavanja.
CVH 3: Praktično punjenje
Praktično punjenje
USB tip C utičnica za punjenje na uređaju omogućuje fleksibilno punjenje čak i kada ste u pokretu, npr. u autu ili kod powerbanka.
Lagan i kompaktan
  • Bez napora obavljajte male svakodnevne poslove čišćenja.
Odmah spremno za uporabu
  • Može se koristiti bilo kada i bilo gdje zahvaljujući kompaktnom dizajnu i jednostavnom korištenju dodataka.
Dvostupanjski sustav filtriranja
  • Idealna kombinacija fine čelične mrežice za grubu prljavštinu i kosu, kao i HEPA filtar (EN 1822:1998).
Filter i spremnik za prašinu koji se mogu prati
  • Lako se čisti pod tekućom vodom i može se ponovno koristiti.
Praktičan pribor
  • Prikladno za osjetljive površine i teško dostupna mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Spremnik (l) 0,15
Razina snage zvuka (dB(A)) 78
Snaga uzimanja (W) 70
Trajanje Min-načina rada (min) 20
Trajanje Max-načina rada (min) 10
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije (V) 7,2
Napon (V) 7,2
Kapacitet baterije (Ah) 2
Vrijeme punjenja standardnim punjačem (h) 4
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 330 x 76 x 76

Opseg isporuke

  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 12 filtar
CVH 3
CVH 3
CVH 3
Područja primjene
  • Čišćenje namještaja
  • Interijer vozila
