CVH 3
Snažan i uvijek spreman za upotrebu zahvaljujući punjivoj bateriji i punjenju putem USB-C: s fleksibilnim ručnim usisavačem CVH 3, prljavština više nije problem - kod kuće ili u automobilu.
Snažan pomoćnik za svakodnevnu upotrebu: ručni usisavač na baterije CVH 3 učinkovito uklanja sve vrste prljavštine, poput kose, mrvica i prašine, bez traga – bez obzira na površinu, bez obzira na prostor, čak i u uskim mjestima. Perivi dvostupanjski sustav filtera, koji se sastoji od fine čelične mrežice za grubu prljavštinu i kosu te HEPA filtera (EN 1822:1998), osigurava dodatno čist ispušni zrak. Ostale prednosti: velika usisna snaga i dulji vijek trajanja zahvaljujući tihom BLDC motoru, kompaktni i lagani dizajn uređaja, dvije razine usisavanja s vremenom rada baterije do 20 minuta. Zahvaljujući praktičnoj opciji punjenja putem USB-C, usisavač je posebno prikladan za automobile i kampiranje/karavane.
Značajke i prednosti
Visoka učinkovitost čišćenja zahvaljujući BLDC motoruVelika usisna snaga za sve vrste manjih zadataka čišćenja zahvaljujući BLDC motoru.
Izbor između dva načinaMinimalni način rada za dugo vrijeme rada (maks. 20 min), maksimalni način rada za veliku snagu usisavanja.
Praktično punjenjeUSB tip C utičnica za punjenje na uređaju omogućuje fleksibilno punjenje čak i kada ste u pokretu, npr. u autu ili kod powerbanka.
Lagan i kompaktan
- Bez napora obavljajte male svakodnevne poslove čišćenja.
Odmah spremno za uporabu
- Može se koristiti bilo kada i bilo gdje zahvaljujući kompaktnom dizajnu i jednostavnom korištenju dodataka.
Dvostupanjski sustav filtriranja
- Idealna kombinacija fine čelične mrežice za grubu prljavštinu i kosu, kao i HEPA filtar (EN 1822:1998).
Filter i spremnik za prašinu koji se mogu prati
- Lako se čisti pod tekućom vodom i može se ponovno koristiti.
Praktičan pribor
- Prikladno za osjetljive površine i teško dostupna mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Spremnik (l)
|0,15
|Razina snage zvuka (dB(A))
|78
|Snaga uzimanja (W)
|70
|Trajanje Min-načina rada (min)
|20
|Trajanje Max-načina rada (min)
|10
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Napon baterije (V)
|7,2
|Napon (V)
|7,2
|Kapacitet baterije (Ah)
|2
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (h)
|4
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|330 x 76 x 76
Opseg isporuke
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 12 filtar
Područja primjene
- Čišćenje namještaja
- Interijer vozila