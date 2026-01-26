Usisavač s vodenim filterom DS 6
Usisavač s inovativnom tehnologijom filtera za vodu koja pruža i svježi i korišteni zrak pročišćen do 99,95%. Dobro za sve – ne samo za alergičare.
DS 6 je usisavač s vodenim filtrom koji ne samo da temeljito čisti podove, već osigurava svježiji zrak kao i iskorišteni zrak iz kojeg je uklonjeno do 99,95% prašine. Time se osjetno poboljšava zrak, a time i osjećaj u prostoriji. Za razliku od konvencionalnih usisavača s filter vrećicama, DS 6 usisavač s vodenim filterom oslanja se na prirodnu snagu vode koja se velikom brzinom vrti oko filtera. Uvučena prljavština mora proći kroz ovu vrtložnu vodu koja je vrlo učinkovito filtrira iz zraka i zadržava u vodi. Rezultat je svjež, izvanredno čist ispušni zrak.
Značajke i prednosti
Višestupanjski sustav filtirranja koji se sastoji od inovativnog vodenog filtra, perivog međufiltra i HEPA 13 filtra (EN1822:1998)Filtrira 99,95% prašine iz zraka. Tako osigurava svjež i čist zrak i ugodnu klimu u prostoriji. Prikladno za alergičare.
Vodeni filtar na vađenjeJednostavno punjenje i čišćenje.
Praktični parkirni položajKod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod. Pospremanje uređaja na malo mjesta.
Energetski učinkoviti motor
- Usisava jednako snažno kao i uređaj snage 1400 W.
- Mala potrošnja energije.
Automatsko namatanje kabela
- Brzo i komforno pospremanje priključnog kabela pritiskom gumba.
Pospremanje pribora na uređaju
- Sav pribor se može uredno pospremiti u pretinac za pribor, tako da je uvijek na dohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Snaga uzimanja (W)
|650
|Vodeni filtar (l)
|2
|Radijus djelovanja (m)
|10,2
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|7,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|532 x 289 x 344
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.1 m
- Teleskopska usisna cijev, materijal: kromirano
- Preklopiva mlaznica za suho usisavanje
- Mlaznica za fuge
- Mlaznica za tapecirane površine
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
- Odstranjivač pjene "FoamStop"
- Filtar za zaštitu motora
Oprema
- Praktični parkirni položaj
- Pospremanje pribora na uređaju
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Tekstilne površine
- Međuprostori
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)