DS 6 je usisavač s vodenim filtrom koji ne samo da temeljito čisti podove, već osigurava svježiji zrak kao i iskorišteni zrak iz kojeg je uklonjeno do 99,95% prašine. Time se osjetno poboljšava zrak, a time i osjećaj u prostoriji. Za razliku od konvencionalnih usisavača s filter vrećicama, DS 6 usisavač s vodenim filterom oslanja se na prirodnu snagu vode koja se velikom brzinom vrti oko filtera. Uvučena prljavština mora proći kroz ovu vrtložnu vodu koja je vrlo učinkovito filtrira iz zraka i zadržava u vodi. Rezultat je svjež, izvanredno čist ispušni zrak.