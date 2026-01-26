Usisavač s vodenim filterom DS 6

Usisavač s inovativnom tehnologijom filtera za vodu koja pruža i svježi i korišteni zrak pročišćen do 99,95%. Dobro za sve – ne samo za alergičare.

DS 6 je usisavač s vodenim filtrom koji ne samo da temeljito čisti podove, već osigurava svježiji zrak kao i iskorišteni zrak iz kojeg je uklonjeno do 99,95% prašine. Time se osjetno poboljšava zrak, a time i osjećaj u prostoriji. Za razliku od konvencionalnih usisavača s filter vrećicama, DS 6 usisavač s vodenim filterom oslanja se na prirodnu snagu vode koja se velikom brzinom vrti oko filtera. Uvučena prljavština mora proći kroz ovu vrtložnu vodu koja je vrlo učinkovito filtrira iz zraka i zadržava u vodi. Rezultat je svjež, izvanredno čist ispušni zrak.

Značajke i prednosti
Usisavač s vodenim filterom DS 6: Višestupanjski sustav filtirranja koji se sastoji od inovativnog vodenog filtra, perivog međufiltra i HEPA 13 filtra (EN1822:1998)
Višestupanjski sustav filtirranja koji se sastoji od inovativnog vodenog filtra, perivog međufiltra i HEPA 13 filtra (EN1822:1998)
Filtrira 99,95% prašine iz zraka. Tako osigurava svjež i čist zrak i ugodnu klimu u prostoriji. Prikladno za alergičare.
Usisavač s vodenim filterom DS 6: Vodeni filtar na vađenje
Vodeni filtar na vađenje
Jednostavno punjenje i čišćenje.
Usisavač s vodenim filterom DS 6: Praktični parkirni položaj
Praktični parkirni položaj
Kod prekida rada komforno i brzo privremeno parkiranje usisne cijevi i mlaznice za pod. Pospremanje uređaja na malo mjesta.
Energetski učinkoviti motor
  • Usisava jednako snažno kao i uređaj snage 1400 W.
  • Mala potrošnja energije.
Automatsko namatanje kabela
  • Brzo i komforno pospremanje priključnog kabela pritiskom gumba.
Pospremanje pribora na uređaju
  • Sav pribor se može uredno pospremiti u pretinac za pribor, tako da je uvijek na dohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Snaga uzimanja (W) 650
Vodeni filtar (l) 2
Radijus djelovanja (m) 10,2
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 7,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 532 x 289 x 344

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.1 m
  • Teleskopska usisna cijev, materijal: kromirano
  • Preklopiva mlaznica za suho usisavanje
  • Mlaznica za fuge
  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
  • Odstranjivač pjene "FoamStop"
  • Filtar za zaštitu motora

Oprema

  • Praktični parkirni položaj
  • Pospremanje pribora na uređaju
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Tekstilne površine
  • Međuprostori
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
Pribor
Sredstva za čišćenje
