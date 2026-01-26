VC 2 iz Kärchera impresionira svojim higijenskim i praktičnim sustavom filtra: punu vrećicu lako je odložiti bez dodira s prljavštinom. Ovaj kompaktni usisavač posebno je prikladan za korištenje u stanovima ili manjim kućama. Idealan za temeljito čišćenje tvrdih podova i tepiha, a mlaznica za pukotine i četka za namještaj znače da je također prikladan za čišćenje uskih otvora i na osjetljivim površinama. Još jedna prednost koju nudi VC 2 je njegov HEPA higijenski filtar, koji pouzdano filtrira najfiniju prljavštinu poput peludi ili drugih čestica koje izazivaju alergije. Integrirani pretinac za pribor, kontrola snage na uređaju i praktična parkirna pozicija čine usisivač još praktičnijim za korištenje.