Usisavač VC 2
Idealan za praktično čišćenje stanova i manjih kuća: kompaktan i jednostavan za rukovanje VC 2 usisavač s vrećicom.
VC 2 iz Kärchera impresionira svojim higijenskim i praktičnim sustavom filtra: punu vrećicu lako je odložiti bez dodira s prljavštinom. Ovaj kompaktni usisavač posebno je prikladan za korištenje u stanovima ili manjim kućama. Idealan za temeljito čišćenje tvrdih podova i tepiha, a mlaznica za pukotine i četka za namještaj znače da je također prikladan za čišćenje uskih otvora i na osjetljivim površinama. Još jedna prednost koju nudi VC 2 je njegov HEPA higijenski filtar, koji pouzdano filtrira najfiniju prljavštinu poput peludi ili drugih čestica koje izazivaju alergije. Integrirani pretinac za pribor, kontrola snage na uređaju i praktična parkirna pozicija čine usisivač još praktičnijim za korištenje.
Značajke i prednosti
Sustav filtarskih vrećica s jednostavnim rukovanjemJednostavno zbrinjavanje. Nema kontakta s nečistoćom.
Pospremanje priboraPribor se može uredno pospremiti na uređaju. Tako su mlaznice uvijek na dohvat ruke.
Odvojiva podna mlaznicaMogućnost postavljanja dodatnog pribora za idealno čišćenje svih područja u kući.
Parkirni položaj
- Brzo i sigurno odlaganje uređaja u slučaju prekida rada.
HEPA 13 filtar
- Pouzdano filtrira najsitniju nečistoću kao, primjerice, pelud i druge čestice koje izazivaju alergije.
- Čist izlazni zrak – za dravu klimu stanovanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Snaga uzimanja (W)
|700
|Radijus djelovanja (m)
|7,5
|Volumen filtarske vrećice (l)
|2,8
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|76
|Razina snage zvuka (dB(A))
|76
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Težina bez pribora (kg)
|5,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|435 x 288 x 249
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.5 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Teleskopska usisna cijev, materijal: Željezo
- Filtarska vrećica: Flis
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
- Mlaznica za pod
- Mlaznica za fuge
- Kist za namještaj
Oprema
- Preklopiva mlaznica za suho usisavanje
- Praktični parkirni položaj
- Automatsko namatanje kabela
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Osjetljive površine