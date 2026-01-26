Usisavač VC 2

Idealan za praktično čišćenje stanova i manjih kuća: kompaktan i jednostavan za rukovanje VC 2 usisavač s vrećicom.

VC 2 iz Kärchera impresionira svojim higijenskim i praktičnim sustavom filtra: punu vrećicu lako je odložiti bez dodira s prljavštinom. Ovaj kompaktni usisavač posebno je prikladan za korištenje u stanovima ili manjim kućama. Idealan za temeljito čišćenje tvrdih podova i tepiha, a mlaznica za pukotine i četka za namještaj znače da je također prikladan za čišćenje uskih otvora i na osjetljivim površinama. Još jedna prednost koju nudi VC 2 je njegov HEPA higijenski filtar, koji pouzdano filtrira najfiniju prljavštinu poput peludi ili drugih čestica koje izazivaju alergije. Integrirani pretinac za pribor, kontrola snage na uređaju i praktična parkirna pozicija čine usisivač još praktičnijim za korištenje.

Značajke i prednosti
Usisavač VC 2: Sustav filtarskih vrećica s jednostavnim rukovanjem
Sustav filtarskih vrećica s jednostavnim rukovanjem
Jednostavno zbrinjavanje. Nema kontakta s nečistoćom.
Usisavač VC 2: Pospremanje pribora
Pospremanje pribora
Pribor se može uredno pospremiti na uređaju. Tako su mlaznice uvijek na dohvat ruke.
Usisavač VC 2: Odvojiva podna mlaznica
Odvojiva podna mlaznica
Mogućnost postavljanja dodatnog pribora za idealno čišćenje svih područja u kući.
Parkirni položaj
  • Brzo i sigurno odlaganje uređaja u slučaju prekida rada.
HEPA 13 filtar
  • Pouzdano filtrira najsitniju nečistoću kao, primjerice, pelud i druge čestice koje izazivaju alergije.
  • Čist izlazni zrak – za dravu klimu stanovanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Snaga uzimanja (W) 700
Radijus djelovanja (m) 7,5
Volumen filtarske vrećice (l) 2,8
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 76
Razina snage zvuka (dB(A)) 76
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Težina bez pribora (kg) 5,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 435 x 288 x 249

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 1.5 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
  • Teleskopska usisna cijev, materijal: Željezo
  • Filtarska vrećica: Flis
  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
  • Mlaznica za pod
  • Mlaznica za fuge
  • Kist za namještaj

Oprema

  • Preklopiva mlaznica za suho usisavanje
  • Praktični parkirni položaj
  • Automatsko namatanje kabela
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Osjetljive površine
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH