Čišćenje doista može biti tako jednostavno: s VC 6 Cordless ourFamily usisavačem, usisavanje postaje prava radost. Mnoge pametne značajke uključuju pražnjenje spremnika za prašinu jednim klikom, funkciju pojačanja, ergonomski dizajn za čišćenje na teško dostupnim mjestima i LED svjetla na aktivnoj podnoj mlaznici, što čini prašinu vidljivijom i jamči pouzdano sakupljanje prljavštine. Ostale prednosti uključuju tihu glasnoću rada i lako čitljiv zaslon statusa baterije, koji prikazuje status baterije i relevantne poruke u bilo kojem trenutku. Tu je i praktična značajka Power Lock, koja uklanja potrebu za stalnim držanjem tipke za napajanje. Zahvaljujući zidnom nosaču s ugrađenom funkcijom punjenja, odlaganje i punjenje usisavača ne može biti jednostavnije. Snažni BLDC motor (250 W) u kombinaciji s naponom baterije od 25,2 V olakšava naporan posao usisavanja.