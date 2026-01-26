Baterijski usisavač VC 6 Cordless ourFamily
Lako i pouzdano čišćenje u većim kućanstvima: usisavač VC 6 Cordless ourFamily izdvaja se iz mnoštva po svojoj maloj težini, sustavu filtra bez vrećice i velikoj snazi usisavanja.
Čišćenje doista može biti tako jednostavno: s VC 6 Cordless ourFamily usisavačem, usisavanje postaje prava radost. Mnoge pametne značajke uključuju pražnjenje spremnika za prašinu jednim klikom, funkciju pojačanja, ergonomski dizajn za čišćenje na teško dostupnim mjestima i LED svjetla na aktivnoj podnoj mlaznici, što čini prašinu vidljivijom i jamči pouzdano sakupljanje prljavštine. Ostale prednosti uključuju tihu glasnoću rada i lako čitljiv zaslon statusa baterije, koji prikazuje status baterije i relevantne poruke u bilo kojem trenutku. Tu je i praktična značajka Power Lock, koja uklanja potrebu za stalnim držanjem tipke za napajanje. Zahvaljujući zidnom nosaču s ugrađenom funkcijom punjenja, odlaganje i punjenje usisavača ne može biti jednostavnije. Snažni BLDC motor (250 W) u kombinaciji s naponom baterije od 25,2 V olakšava naporan posao usisavanja.
Značajke i prednosti
Fino podešena tehnologijaSnažna baterija od 25,2 V, savršeno usklađena s aktivnom podnom mlaznicom. Optimizirano vrijeme rada od 50 min u normalnom načinu rada. Motor od 250 W, aktivna podna mlaznica, Power Lock i 3-stupanjski sustav filtera bez vrećice.
Praktično dizajniran sustav filtera3-stupanjski sustav filtera s ciklonskim, usisnim i HEPA higijenskim filterima. HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) za posebno čist izlazni zrak. Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom.
Aktivna podna mlaznicaOptimalno sakupljanje prljavštine motoriziranim valjkom. Ekstremna upravljivost olakšava kretanje ispod namještaja. Osigurava pouzdano čišćenje površina.
Podešavanje snage na 2 razine
- Dovoljno vremena rada za čišćenje većih kućanstava.
- Izborni boost način rada
Zidni nosač uključujući opciju punjenja
- Uređaj se može brzo i jednostavno odložiti pomoću zidnog nosača.
- Praktično punjenje jednostavnim vješanjem usisavača.
Intuitivan prikaz povratnih informacija i punjenja
- Povratne informacije i poruke o greškama putem lako čitljivog LED zaslona.
- Zaslon statusa baterije.
Jednostavno za upotrebu
- Ovisno o primjeni, snaga se može brzo i jednostavno prilagoditi potrebama.
- Izborni boost način rada
- Uključuje Power Lock za jednostavno rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Razina snage zvuka (dB(A))
|< 78
|Veličina spremnika (ml)
|800
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Napon (V)
|25,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|Normalni mod: / pribl. 50 Način pojačanja: / pribl. 11
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min)
|235
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|2,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|235 x 266 x 1130
Opseg isporuke
- Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (1 komad)
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 12 filtar
- Filter usisa zraka: 1 Komad(a)
- Velika univerzalna podna mlaznica s LED diodom
- Mlaznica za fuge
- Mlaznica za presvlake i mekana četka za prašinu (2 u 1)
- Usisna cijev: Željezo
- Veliki zidni nosač s jedinicom za punjenje
Oprema
- Meki umetak na ručki
- Filterski sustav bez vrećica
- Regulacija snage: s 2 razine performansi
Područja primjene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tepisi
- Tekstilne površine
- Stepenice