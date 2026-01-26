Baterijski usisavač VC 6 Cordless ourFamily

Lako i pouzdano čišćenje u većim kućanstvima: usisavač VC 6 Cordless ourFamily izdvaja se iz mnoštva po svojoj maloj težini, sustavu filtra bez vrećice i velikoj snazi ​​usisavanja.

Čišćenje doista može biti tako jednostavno: s VC 6 Cordless ourFamily usisavačem, usisavanje postaje prava radost. Mnoge pametne značajke uključuju pražnjenje spremnika za prašinu jednim klikom, funkciju pojačanja, ergonomski dizajn za čišćenje na teško dostupnim mjestima i LED svjetla na aktivnoj podnoj mlaznici, što čini prašinu vidljivijom i jamči pouzdano sakupljanje prljavštine. Ostale prednosti uključuju tihu glasnoću rada i lako čitljiv zaslon statusa baterije, koji prikazuje status baterije i relevantne poruke u bilo kojem trenutku. Tu je i praktična značajka Power Lock, koja uklanja potrebu za stalnim držanjem tipke za napajanje. Zahvaljujući zidnom nosaču s ugrađenom funkcijom punjenja, odlaganje i punjenje usisavača ne može biti jednostavnije. Snažni BLDC motor (250 W) u kombinaciji s naponom baterije od 25,2 V olakšava naporan posao usisavanja.

Značajke i prednosti
Baterijski usisavač VC 6 Cordless ourFamily: Fino podešena tehnologija
Fino podešena tehnologija
Snažna baterija od 25,2 V, savršeno usklađena s aktivnom podnom mlaznicom. Optimizirano vrijeme rada od 50 min u normalnom načinu rada. Motor od 250 W, aktivna podna mlaznica, Power Lock i 3-stupanjski sustav filtera bez vrećice.
Baterijski usisavač VC 6 Cordless ourFamily: Praktično dizajniran sustav filtera
Praktično dizajniran sustav filtera
3-stupanjski sustav filtera s ciklonskim, usisnim i HEPA higijenskim filterima. HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) za posebno čist izlazni zrak. Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom.
Baterijski usisavač VC 6 Cordless ourFamily: Aktivna podna mlaznica
Aktivna podna mlaznica
Optimalno sakupljanje prljavštine motoriziranim valjkom. Ekstremna upravljivost olakšava kretanje ispod namještaja. Osigurava pouzdano čišćenje površina.
Podešavanje snage na 2 razine
  • Dovoljno vremena rada za čišćenje većih kućanstava.
  • Izborni boost način rada
Zidni nosač uključujući opciju punjenja
  • Uređaj se može brzo i jednostavno odložiti pomoću zidnog nosača.
  • Praktično punjenje jednostavnim vješanjem usisavača.
Intuitivan prikaz povratnih informacija i punjenja
  • Povratne informacije i poruke o greškama putem lako čitljivog LED zaslona.
  • Zaslon statusa baterije.
Jednostavno za upotrebu
  • Ovisno o primjeni, snaga se može brzo i jednostavno prilagoditi potrebama.
  • Izborni boost način rada
  • Uključuje Power Lock za jednostavno rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Razina snage zvuka (dB(A)) < 78
Veličina spremnika (ml) 800
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon (V) 25,2
Kapacitet (Ah) 2,5
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) Normalni mod: / pribl. 50 Način pojačanja: / pribl. 11
Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min) 235
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 2,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 235 x 266 x 1130

Opseg isporuke

  • Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (1 komad)
  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 12 filtar
  • Filter usisa zraka: 1 Komad(a)
  • Velika univerzalna podna mlaznica s LED diodom
  • Mlaznica za fuge
  • Mlaznica za presvlake i mekana četka za prašinu (2 u 1)
  • Usisna cijev: Željezo
  • Veliki zidni nosač s jedinicom za punjenje

Oprema

  • Meki umetak na ručki
  • Filterski sustav bez vrećica
  • Regulacija snage: s 2 razine performansi
Područja primjene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Tekstilne površine
  • Stepenice
Pribor
