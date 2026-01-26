Baterijski usisavač VC 7 Cordless yourMax

Čišćenje bez napora uz maksimalno vrijeme rada: VC 7 Cordless yourMax usisavač može se pohvaliti relativno malom težinom, sustavom filtra bez vrećice i inovativnim senzorom za prašinu.

Pretvara usisavanje iz sitnog posla u iskustvo čišćenja: VC 7 Cordless yourMax odlikuje se impresivnom kombinacijom najnovije tehnologije, opsežne opreme i jednostavnog rukovanja. Inovativni senzor za prašinu detektira prljavštinu, prilagođava snagu usisavanja u skladu s tim, osiguravajući učinkovito korištenje vremena rada baterije do 60 minuta. Snažni BLDC motor od 350 W i napon baterije od 25,2 V olakšavaju naporan posao usisavanja. Funkcija pojačanja jamči maksimalnu snagu usisavanja pritiskom na gumb. Ostale prednosti uključuju jednostavno pražnjenje spremnika za prašinu jednim klikom, ergonomski dizajn za čišćenje čak i teško dostupnih područja i LED svjetla na aktivnoj podnoj mlaznici, koja prašinu čine vidljivijom. Čišćenje filtra ne može biti jednostavnije zahvaljujući isporučenom alatu i zamjenskom filtru. Različite mlaznice čine čišćenje svakog prostora dječjom igrom: mlaznica za pukotine uklanja prljavštinu iz kutova i pukotina, mlaznica 2 u 1 savršen je alat za čišćenje namještaja i presvlaka, a mekana četka prikladna je za čišćenje čak i osjetljivih površina. Ostale praktične značajke uključuju indikator statusa baterije i zidni nosač s funkcijom punjenja.

Značajke i prednosti
Baterijski usisavač VC 7 Cordless yourMax: Tehnologija senzora prašine
Tehnologija senzora prašine
Automatsko otkrivanje prašine i kontrola snage. Inteligentna prilagodba snage za duže vrijeme rada. Intuitivno usisavanje bez napora.
Baterijski usisavač VC 7 Cordless yourMax: Fino podešena tehnologija
Fino podešena tehnologija
Snažna baterija od 25,2 V, savršeno usklađena s aktivnom podnom mlaznicom. Optimizirano vrijeme rada od 60 min u normalnom načinu rada. Motor od 350 W, aktivna podna mlaznica, Power Lock i 3-stupanjski sustav filtera bez vrećice.
Baterijski usisavač VC 7 Cordless yourMax: Praktično dizajniran sustav filtera
Praktično dizajniran sustav filtera
3-stupanjski sustav filtera s ciklonskim, usisnim i HEPA higijenskim filterima. HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) za posebno čist izlazni zrak. Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom.
Aktivna podna mlaznica
  • Optimalno sakupljanje prljavštine motoriziranim valjkom.
  • Ekstremna upravljivost olakšava kretanje ispod namještaja.
  • Osigurava pouzdano čišćenje površina.
Podešavanje snage na 2 razine
  • Dovoljno vremena rada za čišćenje većih kućanstava.
  • Izborni boost način rada
Zidni nosač uključujući opciju punjenja
  • Uređaj se može brzo i jednostavno odložiti pomoću zidnog nosača.
  • Praktično punjenje jednostavnim vješanjem usisavača.
Intuitivan prikaz povratnih informacija i punjenja
  • Povratne informacije i poruke o greškama putem lako čitljivog LED zaslona.
  • Zaslon statusa baterije.
Jednostavno za upotrebu
  • Ovisno o primjeni, snaga se može brzo i jednostavno prilagoditi potrebama.
  • Izborni boost način rada
  • Uključuje Power Lock za jednostavno rukovanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Razina snage zvuka (dB(A)) < 78
Veličina spremnika (ml) 800
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon (V) 25,2
Kapacitet (Ah) 2,5
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) Normalni mod: / pribl. 60 Način pojačanja: / pribl. 8
Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min) 220
Napajanje za punjač (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 2,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 235 x 266 x 1130

Opseg isporuke

  • Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (1 komad)
  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 12 filtar
  • Filter usisa zraka: 2 Komad(a)
  • Alat za čišćenje filtera
  • Velika univerzalna podna mlaznica s LED diodom
  • Mlaznica za fuge
  • Mlaznica za presvlake i mekana četka za prašinu (2 u 1)
  • Mekana četka
  • Usisna cijev: Željezo
  • Veliki zidni nosač s jedinicom za punjenje

Oprema

  • Meki umetak na ručki
  • Filterski sustav bez vrećica
  • Regulacija snage: s 2 razine performansi
  • Senzor prašine
Baterijski usisavač VC 7 Cordless yourMax
Baterijski usisavač VC 7 Cordless yourMax
Baterijski usisavač VC 7 Cordless yourMax
Baterijski usisavač VC 7 Cordless yourMax
Baterijski usisavač VC 7 Cordless yourMax
Baterijski usisavač VC 7 Cordless yourMax
Područja primjene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Tekstilne površine
  • Stepenice
Pribor
