Pretvara usisavanje iz sitnog posla u iskustvo čišćenja: VC 7 Cordless yourMax odlikuje se impresivnom kombinacijom najnovije tehnologije, opsežne opreme i jednostavnog rukovanja. Inovativni senzor za prašinu detektira prljavštinu, prilagođava snagu usisavanja u skladu s tim, osiguravajući učinkovito korištenje vremena rada baterije do 60 minuta. Snažni BLDC motor od 350 W i napon baterije od 25,2 V olakšavaju naporan posao usisavanja. Funkcija pojačanja jamči maksimalnu snagu usisavanja pritiskom na gumb. Ostale prednosti uključuju jednostavno pražnjenje spremnika za prašinu jednim klikom, ergonomski dizajn za čišćenje čak i teško dostupnih područja i LED svjetla na aktivnoj podnoj mlaznici, koja prašinu čine vidljivijom. Čišćenje filtra ne može biti jednostavnije zahvaljujući isporučenom alatu i zamjenskom filtru. Različite mlaznice čine čišćenje svakog prostora dječjom igrom: mlaznica za pukotine uklanja prljavštinu iz kutova i pukotina, mlaznica 2 u 1 savršen je alat za čišćenje namještaja i presvlaka, a mekana četka prikladna je za čišćenje čak i osjetljivih površina. Ostale praktične značajke uključuju indikator statusa baterije i zidni nosač s funkcijom punjenja.