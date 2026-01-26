Baterijski usisavač VC 7 Cordless yourMax
Čišćenje bez napora uz maksimalno vrijeme rada: VC 7 Cordless yourMax usisavač može se pohvaliti relativno malom težinom, sustavom filtra bez vrećice i inovativnim senzorom za prašinu.
Pretvara usisavanje iz sitnog posla u iskustvo čišćenja: VC 7 Cordless yourMax odlikuje se impresivnom kombinacijom najnovije tehnologije, opsežne opreme i jednostavnog rukovanja. Inovativni senzor za prašinu detektira prljavštinu, prilagođava snagu usisavanja u skladu s tim, osiguravajući učinkovito korištenje vremena rada baterije do 60 minuta. Snažni BLDC motor od 350 W i napon baterije od 25,2 V olakšavaju naporan posao usisavanja. Funkcija pojačanja jamči maksimalnu snagu usisavanja pritiskom na gumb. Ostale prednosti uključuju jednostavno pražnjenje spremnika za prašinu jednim klikom, ergonomski dizajn za čišćenje čak i teško dostupnih područja i LED svjetla na aktivnoj podnoj mlaznici, koja prašinu čine vidljivijom. Čišćenje filtra ne može biti jednostavnije zahvaljujući isporučenom alatu i zamjenskom filtru. Različite mlaznice čine čišćenje svakog prostora dječjom igrom: mlaznica za pukotine uklanja prljavštinu iz kutova i pukotina, mlaznica 2 u 1 savršen je alat za čišćenje namještaja i presvlaka, a mekana četka prikladna je za čišćenje čak i osjetljivih površina. Ostale praktične značajke uključuju indikator statusa baterije i zidni nosač s funkcijom punjenja.
Značajke i prednosti
Tehnologija senzora prašineAutomatsko otkrivanje prašine i kontrola snage. Inteligentna prilagodba snage za duže vrijeme rada. Intuitivno usisavanje bez napora.
Fino podešena tehnologijaSnažna baterija od 25,2 V, savršeno usklađena s aktivnom podnom mlaznicom. Optimizirano vrijeme rada od 60 min u normalnom načinu rada. Motor od 350 W, aktivna podna mlaznica, Power Lock i 3-stupanjski sustav filtera bez vrećice.
Praktično dizajniran sustav filtera3-stupanjski sustav filtera s ciklonskim, usisnim i HEPA higijenskim filterima. HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) za posebno čist izlazni zrak. Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom.
Aktivna podna mlaznica
- Optimalno sakupljanje prljavštine motoriziranim valjkom.
- Ekstremna upravljivost olakšava kretanje ispod namještaja.
- Osigurava pouzdano čišćenje površina.
Podešavanje snage na 2 razine
- Dovoljno vremena rada za čišćenje većih kućanstava.
- Izborni boost način rada
Zidni nosač uključujući opciju punjenja
- Uređaj se može brzo i jednostavno odložiti pomoću zidnog nosača.
- Praktično punjenje jednostavnim vješanjem usisavača.
Intuitivan prikaz povratnih informacija i punjenja
- Povratne informacije i poruke o greškama putem lako čitljivog LED zaslona.
- Zaslon statusa baterije.
Jednostavno za upotrebu
- Ovisno o primjeni, snaga se može brzo i jednostavno prilagoditi potrebama.
- Izborni boost način rada
- Uključuje Power Lock za jednostavno rukovanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina snage zvuka (dB(A))
|< 78
|Veličina spremnika (ml)
|800
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Napon (V)
|25,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|Normalni mod: / pribl. 60 Način pojačanja: / pribl. 8
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min)
|220
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|2,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|235 x 266 x 1130
Opseg isporuke
- Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (1 komad)
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 12 filtar
- Filter usisa zraka: 2 Komad(a)
- Alat za čišćenje filtera
- Velika univerzalna podna mlaznica s LED diodom
- Mlaznica za fuge
- Mlaznica za presvlake i mekana četka za prašinu (2 u 1)
- Mekana četka
- Usisna cijev: Željezo
- Veliki zidni nosač s jedinicom za punjenje
Oprema
- Meki umetak na ručki
- Filterski sustav bez vrećica
- Regulacija snage: s 2 razine performansi
- Senzor prašine
Područja primjene
- Zapečaćeni tvrdi podovi
- Tepisi
- Tekstilne površine
- Stepenice