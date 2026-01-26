Baterijski usisavač VC 7 Signature Line

VC 7 Signature Line usisavač s inovativnim senzorom i baterijom. S alatom za čišćenje filtera, mlaznicom za pukotine, mini turbo četkom, četkom za prašinu i zidnim nosačem s punjenjem.

Samo naši najinovativniji i najsnažniji proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. To čini novi VC 7 Signature Line odmah prepoznatljivim kao najbolji uređaj u svojoj kategoriji. S značajkama kao što su senzor za prašinu, aktivna podna mlaznica ili 2-stupanjska kontrola snage, također postavlja nove standarde u rezultatima čišćenja i vremenu rada. Zahvaljujući drugoj bateriji, VC 7 Signature Line uvijek je spreman za upotrebu kako bi brzo raskrčio put u velikim kućanstvima.

Značajke i prednosti
Baterijski usisavač VC 7 Signature Line: Prednosti Signature Line
Prednosti Signature Line
Potpis osnivača tvrtke Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcherov uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikacije i produženo jamstvo.
Baterijski usisavač VC 7 Signature Line: Druga baterija
Druga baterija
Za beskrajno vrijeme rada.
Baterijski usisavač VC 7 Signature Line: Tehnologija senzora prašine
Tehnologija senzora prašine
Automatsko otkrivanje prašine i kontrola snage. Inteligentna prilagodba snage za duže vrijeme rada. Intuitivno usisavanje bez napora.
Aktivna podna mlaznica
  • Optimalno sakupljanje prljavštine motoriziranim valjkom.
  • Ekstremna upravljivost olakšava kretanje ispod namještaja.
  • Osigurava pouzdano čišćenje površina.
Praktično dizajniran sustav filtera
  • 3-stupanjski sustav filtera s ciklonskim, usisnim i HEPA higijenskim filterima.
  • HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) za posebno čist izlazni zrak.
  • Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom.
Jednostavno za upotrebu
  • Ovisno o primjeni, snaga se može brzo i jednostavno prilagoditi potrebama.
  • Izborni boost način rada
  • Uključuje Power Lock za jednostavno rukovanje.
Intuitivan prikaz povratnih informacija i punjenja
  • Povratne informacije i poruke o greškama putem lako čitljivog LED zaslona.
  • Zaslon statusa baterije.
Zidni nosač uključujući opciju punjenja
  • Uređaj se može brzo i jednostavno odložiti pomoću zidnog nosača.
  • Praktično punjenje jednostavnim vješanjem usisavača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Razina snage zvuka (dB(A)) < 78
Veličina spremnika (ml) 800
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon (V) 25,2
Kapacitet (Ah) 2,5
Vrijeme rada po punjenju baterije (/min) Normalni mod: / pribl. 60 Način pojačanja: / pribl. 8
Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min) 220
Napajanje za punjač (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 2,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 6,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 235 x 266 x 1130

Opseg isporuke

  • Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (2 komada)
  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 12 filtar
  • Filter usisa zraka: 2 Komad(a)
  • Alat za čišćenje filtera
  • Velika univerzalna podna mlaznica s LED diodom
  • Mini turbo četka
  • Mlaznica za fuge
  • 2-u-1 mlaznica za namještaj
  • Usisna cijev: Željezo
  • Veliki zidni nosač s jedinicom za punjenje

Oprema

  • Meki umetak na ručki
  • Filterski sustav bez vrećica
  • Regulacija snage: s 2 razine performansi
  • Senzor prašine
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Tekstilne površine
  • Stepenice
Pribor
