Samo naši najinovativniji i najsnažniji proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. To čini novi VC 7 Signature Line odmah prepoznatljivim kao najbolji uređaj u svojoj kategoriji. S značajkama kao što su senzor za prašinu, aktivna podna mlaznica ili 2-stupanjska kontrola snage, također postavlja nove standarde u rezultatima čišćenja i vremenu rada. Zahvaljujući drugoj bateriji, VC 7 Signature Line uvijek je spreman za upotrebu kako bi brzo raskrčio put u velikim kućanstvima.