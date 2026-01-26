Baterijski usisavač VC 7 Signature Line
VC 7 Signature Line usisavač s inovativnim senzorom i baterijom. S alatom za čišćenje filtera, mlaznicom za pukotine, mini turbo četkom, četkom za prašinu i zidnim nosačem s punjenjem.
Samo naši najinovativniji i najsnažniji proizvodi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. To čini novi VC 7 Signature Line odmah prepoznatljivim kao najbolji uređaj u svojoj kategoriji. S značajkama kao što su senzor za prašinu, aktivna podna mlaznica ili 2-stupanjska kontrola snage, također postavlja nove standarde u rezultatima čišćenja i vremenu rada. Zahvaljujući drugoj bateriji, VC 7 Signature Line uvijek je spreman za upotrebu kako bi brzo raskrčio put u velikim kućanstvima.
Značajke i prednosti
Prednosti Signature LinePotpis osnivača tvrtke Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcherov uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikacije i produženo jamstvo.
Druga baterijaZa beskrajno vrijeme rada.
Tehnologija senzora prašineAutomatsko otkrivanje prašine i kontrola snage. Inteligentna prilagodba snage za duže vrijeme rada. Intuitivno usisavanje bez napora.
Aktivna podna mlaznica
- Optimalno sakupljanje prljavštine motoriziranim valjkom.
- Ekstremna upravljivost olakšava kretanje ispod namještaja.
- Osigurava pouzdano čišćenje površina.
Praktično dizajniran sustav filtera
- 3-stupanjski sustav filtera s ciklonskim, usisnim i HEPA higijenskim filterima.
- HEPA higijenski filtar (EN 1822:1998) za posebno čist izlazni zrak.
- Jednostavno pražnjenje filtera jednim klikom.
Jednostavno za upotrebu
- Ovisno o primjeni, snaga se može brzo i jednostavno prilagoditi potrebama.
- Izborni boost način rada
- Uključuje Power Lock za jednostavno rukovanje.
Intuitivan prikaz povratnih informacija i punjenja
- Povratne informacije i poruke o greškama putem lako čitljivog LED zaslona.
- Zaslon statusa baterije.
Zidni nosač uključujući opciju punjenja
- Uređaj se može brzo i jednostavno odložiti pomoću zidnog nosača.
- Praktično punjenje jednostavnim vješanjem usisavača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Razina snage zvuka (dB(A))
|< 78
|Veličina spremnika (ml)
|800
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Napon (V)
|25,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Vrijeme rada po punjenju baterije (/min)
|Normalni mod: / pribl. 60 Način pojačanja: / pribl. 8
|Vrijeme punjenja standardnim punjačem (min)
|220
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|2,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|235 x 266 x 1130
Opseg isporuke
- Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (2 komada)
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 12 filtar
- Filter usisa zraka: 2 Komad(a)
- Alat za čišćenje filtera
- Velika univerzalna podna mlaznica s LED diodom
- Mini turbo četka
- Mlaznica za fuge
- 2-u-1 mlaznica za namještaj
- Usisna cijev: Željezo
- Veliki zidni nosač s jedinicom za punjenje
Oprema
- Meki umetak na ručki
- Filterski sustav bez vrećica
- Regulacija snage: s 2 razine performansi
- Senzor prašine
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Tekstilne površine
- Stepenice