VCH 4 UVClean za čist i zdrav san. Madraci sadrže milijune grinja i bakterija koje mogu izazvati alergije i zauzvrat poremetiti san, stoga nije dovoljno da madrac samo izgleda čisto. VCH 4 UVClean učinkovito uklanja i vidljive i nevidljive čestice, poput grinja i drugih alergena, s vaših madraca i tekstilnih površina za temeljito čišćenje do vlakana. Čistač madraca kombinira tri snažne tehnologije za izvrstan učinak. Snažna vibracija valjka za udaranje otpušta duboko ukorijenjenu prljavštinu, mrtve stanice kože i grinje s vlakana madraca te ih izvlači na površinu. Snažan motor zatim usisava otpuštene čestice bez kompromisa i sigurno ih hvata u spremniku za otpad. Istovremeno, integrirano UV-C svjetlo neutralizira do 99,9 posto svih bakterija i grinja na površini. Ova kombinacija osigurava dubinsko čišćenje svih madraca, jastuka i drugih tekstilnih površina kako bi se zaštitilo zdravlje korisnika.