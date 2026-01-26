VCH 4 UVClean

Dubinsko čišćenje vlakana, čak i za alergičare: VCH 4 UVClean koristi UV-C svjetlo, vibracije i snažnu usisnu snagu za uklanjanje 99,9% grinja i bakterija s madraca i tekstilnih površina.

VCH 4 UVClean za čist i zdrav san. Madraci sadrže milijune grinja i bakterija koje mogu izazvati alergije i zauzvrat poremetiti san, stoga nije dovoljno da madrac samo izgleda čisto. VCH 4 UVClean učinkovito uklanja i vidljive i nevidljive čestice, poput grinja i drugih alergena, s vaših madraca i tekstilnih površina za temeljito čišćenje do vlakana. Čistač madraca kombinira tri snažne tehnologije za izvrstan učinak. Snažna vibracija valjka za udaranje otpušta duboko ukorijenjenu prljavštinu, mrtve stanice kože i grinje s vlakana madraca te ih izvlači na površinu. Snažan motor zatim usisava otpuštene čestice bez kompromisa i sigurno ih hvata u spremniku za otpad. Istovremeno, integrirano UV-C svjetlo neutralizira do 99,9 posto svih bakterija i grinja na površini. Ova kombinacija osigurava dubinsko čišćenje svih madraca, jastuka i drugih tekstilnih površina kako bi se zaštitilo zdravlje korisnika.

Značajke i prednosti
VCH 4 UVClean: Snažna usisna snaga 500 W
Snažna usisna snaga 500 W
Snažan motor usisava sve olabavljene čestice, kosu i prašinu, ne ostavljajući ništa iza sebe.
VCH 4 UVClean: Snažan valjak za miješanje
Snažan valjak za miješanje
Snažna vibracija valjka za usisavanje (180 otkucaja/s) oslobađa čak i duboko ukorijenjenu i tvrdokornu prljavštinu, grinje i njihov izmet iz unutrašnjosti madraca i drugih tekstilnih površina.
VCH 4 UVClean: Pouzdano UV-C svjetlo
Pouzdano UV-C svjetlo
Integrirano UV-C svjetlo djeluje na površinu i pouzdano neutralizira 99,9% svih bakterija i grinja bez upotrebe kemikalija.
Inovativni sustav spremnika s 2 komore
  • Nakon usisavanja, prašina se brzo rotira ciklonskom tehnologijom, uzrokujući da grube čestice padaju u prvu komoru spremnika, a fina prašina u drugu komoru.
  • Odvajanje zraka i prljavštine osigurava dugotrajnu i učinkovitu snagu usisavanja.
Dugi kabel za napajanje
  • Širok asortiman štedi vrijeme i povećava praktičnost jer se velike površine mogu očistiti odjednom – bez zaustavljanja.
Odvlaživanje vrućim zrakom na 65 °C
  • Odvlaživanje vrućim zrakom stvara suhu, anti-grinje i antibakterijsku mikroklimu u madracu i drugim tekstilnim površinama, sprječavajući grinje i spore plijesni.
Kompaktan i lagan dizajn
  • Osigurava jednostavno rukovanje za praktično i svestrano čišćenje, a uređaj se nakon upotrebe može pohraniti na policu ili u ormar radi uštede prostora.
Jednostavno završno čišćenje
  • Pažljivo dizajniran kako bi se osiguralo brzo, higijensko i jednostavno održavanje i čišćenje svih dijelova. Pražnjenje otpada iz uređaja je brzo tako da se možete odmah vratiti čišćenju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Volumen spremnika za nečistoću (ml) 400
Razina snage zvuka (dB(A)) 80
Odvlaživanje vrućim zrakom (°C) 65
Nazivna ulazna snaga (W) 500
Dužina kabela (m) 5
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Težina bez pribora (kg) 2,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 309 x 240 x 170

Oprema

  • Valjak za udaranje
  • Spužvasti filtar: 2 Komad(a)
  • Filtar za zaštitu motora: 3 Komad(a)
Područja primjene
  • Madraci
  • Tapecirani namještaj
  • Dječji kreveti
