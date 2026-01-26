VCH 4 UVClean
Dubinsko čišćenje vlakana, čak i za alergičare: VCH 4 UVClean koristi UV-C svjetlo, vibracije i snažnu usisnu snagu za uklanjanje 99,9% grinja i bakterija s madraca i tekstilnih površina.
VCH 4 UVClean za čist i zdrav san. Madraci sadrže milijune grinja i bakterija koje mogu izazvati alergije i zauzvrat poremetiti san, stoga nije dovoljno da madrac samo izgleda čisto. VCH 4 UVClean učinkovito uklanja i vidljive i nevidljive čestice, poput grinja i drugih alergena, s vaših madraca i tekstilnih površina za temeljito čišćenje do vlakana. Čistač madraca kombinira tri snažne tehnologije za izvrstan učinak. Snažna vibracija valjka za udaranje otpušta duboko ukorijenjenu prljavštinu, mrtve stanice kože i grinje s vlakana madraca te ih izvlači na površinu. Snažan motor zatim usisava otpuštene čestice bez kompromisa i sigurno ih hvata u spremniku za otpad. Istovremeno, integrirano UV-C svjetlo neutralizira do 99,9 posto svih bakterija i grinja na površini. Ova kombinacija osigurava dubinsko čišćenje svih madraca, jastuka i drugih tekstilnih površina kako bi se zaštitilo zdravlje korisnika.
Značajke i prednosti
Snažna usisna snaga 500 WSnažan motor usisava sve olabavljene čestice, kosu i prašinu, ne ostavljajući ništa iza sebe.
Snažan valjak za miješanjeSnažna vibracija valjka za usisavanje (180 otkucaja/s) oslobađa čak i duboko ukorijenjenu i tvrdokornu prljavštinu, grinje i njihov izmet iz unutrašnjosti madraca i drugih tekstilnih površina.
Pouzdano UV-C svjetloIntegrirano UV-C svjetlo djeluje na površinu i pouzdano neutralizira 99,9% svih bakterija i grinja bez upotrebe kemikalija.
Inovativni sustav spremnika s 2 komore
- Nakon usisavanja, prašina se brzo rotira ciklonskom tehnologijom, uzrokujući da grube čestice padaju u prvu komoru spremnika, a fina prašina u drugu komoru.
- Odvajanje zraka i prljavštine osigurava dugotrajnu i učinkovitu snagu usisavanja.
Dugi kabel za napajanje
- Širok asortiman štedi vrijeme i povećava praktičnost jer se velike površine mogu očistiti odjednom – bez zaustavljanja.
Odvlaživanje vrućim zrakom na 65 °C
- Odvlaživanje vrućim zrakom stvara suhu, anti-grinje i antibakterijsku mikroklimu u madracu i drugim tekstilnim površinama, sprječavajući grinje i spore plijesni.
Kompaktan i lagan dizajn
- Osigurava jednostavno rukovanje za praktično i svestrano čišćenje, a uređaj se nakon upotrebe može pohraniti na policu ili u ormar radi uštede prostora.
Jednostavno završno čišćenje
- Pažljivo dizajniran kako bi se osiguralo brzo, higijensko i jednostavno održavanje i čišćenje svih dijelova. Pražnjenje otpada iz uređaja je brzo tako da se možete odmah vratiti čišćenju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Volumen spremnika za nečistoću (ml)
|400
|Razina snage zvuka (dB(A))
|80
|Odvlaživanje vrućim zrakom (°C)
|65
|Nazivna ulazna snaga (W)
|500
|Dužina kabela (m)
|5
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Težina bez pribora (kg)
|2,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|309 x 240 x 170
Oprema
- Valjak za udaranje
- Spužvasti filtar: 2 Komad(a)
- Filtar za zaštitu motora: 3 Komad(a)
Videos
Područja primjene
- Madraci
- Tapecirani namještaj
- Dječji kreveti