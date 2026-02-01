Visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS Home
K 2 Horizontal VPS Home visokotlačni perač idealan je za povremenu upotrebu i manju prljavštinu, primjerice na biciklima, vrtnim alatima i vanjskom namještaju. uklj. Komplet za dom.
Brz kao tren: ultrakompaktni visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS Home koji štedi prostor uklanja prljavštinu s malih površina i vozila, vrtnog alata i vanjskog namještaja za tren oka. Uređaj je idealan za sve povremene poslove čišćenja oko kuće i vrta. Uključuje Home Kit s T 1 sredstvom za čišćenje površina i 500 ml Patio & Deck deterdženta za čišćenje većih površina bez prskanja. Zahvaljujući Vario Power cijevi za prskanje (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretnim pokretom. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 2 Horizontal VPS Home možete jednostavno prenijeti gdje god vam je potreban. Za dodatnu pogodnost, sustav Quick Connect omogućuje da se visokotlačno crijevo od 3 metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Pištolj za okidanje i mlaznica mogu se pohraniti na samom uređaju radi praktičnosti. Kabel se pametno omotava oko baze uređaja.
Značajke i prednosti
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Quick Connect sustav
Uredno skladištenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - maks. 110
|Protok (l/h)
|maks. 360
|Površinski učinak (m²/h)
|20
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključna snaga (W)
|1400
|Priključni kabel (m)
|5
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 197 x 248
Opseg isporuke
- Home komplet: Čistač površina T 1, sredstvo za čišćenje za terase i palube, 0,5 l
- Produžetak cijevi za prskanje
- Visokotlačni pištolji: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"
Oprema
- Quick Connect na strani uređaja
- Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
- Integrirani filtar za vodu
- Namatanje kabela