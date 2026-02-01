Visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS Home

K 2 Horizontal VPS Home visokotlačni perač idealan je za povremenu upotrebu i manju prljavštinu, primjerice na biciklima, vrtnim alatima i vanjskom namještaju. uklj. Komplet za dom.

Brz kao tren: ultrakompaktni visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS Home koji štedi prostor uklanja prljavštinu s malih površina i vozila, vrtnog alata i vanjskog namještaja za tren oka. Uređaj je idealan za sve povremene poslove čišćenja oko kuće i vrta. Uključuje Home Kit s T 1 sredstvom za čišćenje površina i 500 ml Patio & Deck deterdženta za čišćenje većih površina bez prskanja. Zahvaljujući Vario Power cijevi za prskanje (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretnim pokretom. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 2 Horizontal VPS Home možete jednostavno prenijeti gdje god vam je potreban. Za dodatnu pogodnost, sustav Quick Connect omogućuje da se visokotlačno crijevo od 3 metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Pištolj za okidanje i mlaznica mogu se pohraniti na samom uređaju radi praktičnosti. Kabel se pametno omotava oko baze uređaja.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS Home: Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Ultra-kompaktni uređaj koji štedi prostor
Visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS Home: Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Integrirano crijevo za usisavanje deterdženta
Visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS Home: Quick Connect sustav
Quick Connect sustav
Uredno skladištenje
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - maks. 110
Protok (l/h) maks. 360
Površinski učinak (m²/h) 20
Dolazna temperatura (°C) maks. 40
Priključna snaga (W) 1400
Priključni kabel (m) 5
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 3,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 197 x 248

Opseg isporuke

  • Home komplet: Čistač površina T 1, sredstvo za čišćenje za terase i palube, 0,5 l
  • Produžetak cijevi za prskanje
  • Visokotlačni pištolji: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Adapter za priključenje vrtnog crijeva A3/4"

Oprema

  • Quick Connect na strani uređaja
  • Korištenje sredstva za čišćenje pomoću: Usisno crijevoUsisno crijevo
  • Integrirani filtar za vodu
  • Namatanje kabela
Visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS Home
Pribor
Sredstva za čišćenje
