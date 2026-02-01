Brz kao tren: ultrakompaktni visokotlačni perač K 2 Horizontal VPS Home koji štedi prostor uklanja prljavštinu s malih površina i vozila, vrtnog alata i vanjskog namještaja za tren oka. Uređaj je idealan za sve povremene poslove čišćenja oko kuće i vrta. Uključuje Home Kit s T 1 sredstvom za čišćenje površina i 500 ml Patio & Deck deterdženta za čišćenje većih površina bez prskanja. Zahvaljujući Vario Power cijevi za prskanje (VPS), pritisak vode može se jednostavno prilagoditi površini jednostavnim okretnim pokretom. Zahvaljujući maloj težini i praktičnoj integriranoj ručki za nošenje, K 2 Horizontal VPS Home možete jednostavno prenijeti gdje god vam je potreban. Za dodatnu pogodnost, sustav Quick Connect omogućuje da se visokotlačno crijevo od 3 metra umetne i izvuče iz uređaja i jednostavno aktivira pištolj. Pištolj za okidanje i mlaznica mogu se pohraniti na samom uređaju radi praktičnosti. Kabel se pametno omotava oko baze uređaja.