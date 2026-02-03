Škare za travu i grmlje GSH 2 Plus

Preciznost koja nadahnjuje: s baterijskim 2-u-1 škarama za travu i grmlje možete rezati rubove travnjaka i grmlje u tren oka!

Preciznost koja impresionira: Korištenjem 8 cm širokog noža za travu, naših laganih akumulatorskih škara za travu i grmlje GSH 2 Plus, s ugrađenom baterijom, možete jednostavno rezati rubove travnjaka na stazama, oko cvjetnjaka ili duž terase. Naša precizna oštrica za grmlje duljine 11 cm koristi se za oblikovanje vrtnih grmova. Ostale prednosti uključuju brzu izmjenu oštrica bez alata pritiskom na gumb, omču za držanje u oštrici za grmlje za pohranu koja štedi prostor kao i teleskopsku ručku kao dodatni pribor (nije uključen u opseg isporuke) za udoban rezanje rubova travnjaka.

Značajke i prednosti
Škare za travu i grmlje GSH 2 Plus: Zamjena noža bez alata
Zamjena noža bez alata
Prebacivanje između noževa za travu i grmlje je jednostavno zahvaljujući sustavu brze izmjene.
Škare za travu i grmlje GSH 2 Plus: Laserski rezana dijamantno brušena oštrica
Laserski rezana dijamantno brušena oštrica
Postizanje preciznih rezultata.
Škare za travu i grmlje GSH 2 Plus: Ergonomski oblikovana ručka
Ergonomski oblikovana ručka
Za ugodno držanje čak i tijekom duljih radova.
Petlja držača
  • Za spremanje na malom prostoru.
Sigurnosna sklopa
  • Sprečava slučajno pokretanje škara za travu i grmlje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijski uređaj
Duljina reza noža za grmlje (cm) 11
Razmak zubaca noža za grmlje (mm) 8
Širina reza noža za travu (cm) 8
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije (V) 3,6
Učinak po punjenju akumulatorske baterije - rezanje živice * (m) maks. 400
Učinak po punjenju akumulatorske baterije - rezanje trave (m) maks. 500
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 50
Vrijeme punjenja baterije (min) 155
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 0,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 392 x 81 x 132

* Dužni metri, dužina oštrice

Oprema

  • Nož za grmlje
  • Nož za travu
  • Kukica
  • Štitnik noža
Videos
Područja primjene
  • Rubovi travnjaka
  • Grmlje
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH