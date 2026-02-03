Preciznost koja impresionira: Korištenjem 8 cm širokog noža za travu, naših laganih akumulatorskih škara za travu i grmlje GSH 2 Plus, s ugrađenom baterijom, možete jednostavno rezati rubove travnjaka na stazama, oko cvjetnjaka ili duž terase. Naša precizna oštrica za grmlje duljine 11 cm koristi se za oblikovanje vrtnih grmova. Ostale prednosti uključuju brzu izmjenu oštrica bez alata pritiskom na gumb, omču za držanje u oštrici za grmlje za pohranu koja štedi prostor kao i teleskopsku ručku kao dodatni pribor (nije uključen u opseg isporuke) za udoban rezanje rubova travnjaka.