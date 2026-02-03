Škare za travu i grmlje GSH 2 Plus
Preciznost koja nadahnjuje: s baterijskim 2-u-1 škarama za travu i grmlje možete rezati rubove travnjaka i grmlje u tren oka!
Preciznost koja impresionira: Korištenjem 8 cm širokog noža za travu, naših laganih akumulatorskih škara za travu i grmlje GSH 2 Plus, s ugrađenom baterijom, možete jednostavno rezati rubove travnjaka na stazama, oko cvjetnjaka ili duž terase. Naša precizna oštrica za grmlje duljine 11 cm koristi se za oblikovanje vrtnih grmova. Ostale prednosti uključuju brzu izmjenu oštrica bez alata pritiskom na gumb, omču za držanje u oštrici za grmlje za pohranu koja štedi prostor kao i teleskopsku ručku kao dodatni pribor (nije uključen u opseg isporuke) za udoban rezanje rubova travnjaka.
Značajke i prednosti
Zamjena noža bez alataPrebacivanje između noževa za travu i grmlje je jednostavno zahvaljujući sustavu brze izmjene.
Laserski rezana dijamantno brušena oštricaPostizanje preciznih rezultata.
Ergonomski oblikovana ručkaZa ugodno držanje čak i tijekom duljih radova.
Petlja držača
- Za spremanje na malom prostoru.
Sigurnosna sklopa
- Sprečava slučajno pokretanje škara za travu i grmlje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Duljina reza noža za grmlje (cm)
|11
|Razmak zubaca noža za grmlje (mm)
|8
|Širina reza noža za travu (cm)
|8
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Napon baterije (V)
|3,6
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije - rezanje živice * (m)
|maks. 400
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije - rezanje trave (m)
|maks. 500
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 50
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|155
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|0,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|392 x 81 x 132
* Dužni metri, dužina oštrice
Oprema
- Nož za grmlje
- Nož za travu
- Kukica
- Štitnik noža
Videos
Područja primjene
- Rubovi travnjaka
- Grmlje