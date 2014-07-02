DB 160, glodalo za čišćenje za K 5–K 7
Glodalo za čišćenje s učinkovitom rotirajućom mlaznicom (rotirajući točkasti mlaz) protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Idealno kod površina obraslih mahovinom ili ostarjelih površina.
Glodalo za čišćenje s učinkovitom rotirajućom mlaznicom protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Rotirajući točkasti mlaz bez problema odstranjuje atmosfersku nečistoću te tako pomaže ponovo vratiti stari sjaj primjerice površinama obraslima mahovinom ili ostarjelim površinama. Osim toga, glodalo za čišćenje osvaja velikim površinskim učinkom. Prikladno za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K5-K7.
Značajke i prednosti
Rotirajući točkasti mlaz
- Učinkovito otapa čak i tvrdokorne nečistoće s osjetljivih površina
Snažno čišćenje visokim tlakom
- Ciljano čišćenje tvrdokornih nečistoća
Bajonetna spojnica
- Posebno praktično za uporabu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|468 x 51 x 51
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Vozila
- Tvrdokorne nečistoće
- Vrtni i kameni zidovi
- Mahovina