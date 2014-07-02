Glodalo za čišćenje s učinkovitom rotirajućom mlaznicom protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Rotirajući točkasti mlaz bez problema odstranjuje atmosfersku nečistoću te tako pomaže ponovo vratiti stari sjaj primjerice površinama obraslima mahovinom ili ostarjelim površinama. Osim toga, glodalo za čišćenje osvaja velikim površinskim učinkom. Prikladno za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K5-K7.