DB 160, glodalo za čišćenje za K 5–K 7

Glodalo za čišćenje s učinkovitom rotirajućom mlaznicom (rotirajući točkasti mlaz) protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Idealno kod površina obraslih mahovinom ili ostarjelih površina.

Glodalo za čišćenje s učinkovitom rotirajućom mlaznicom protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Rotirajući točkasti mlaz bez problema odstranjuje atmosfersku nečistoću te tako pomaže ponovo vratiti stari sjaj primjerice površinama obraslima mahovinom ili ostarjelim površinama. Osim toga, glodalo za čišćenje osvaja velikim površinskim učinkom. Prikladno za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K5-K7.

Značajke i prednosti
Rotirajući točkasti mlaz
  • Učinkovito otapa čak i tvrdokorne nečistoće s osjetljivih površina
Snažno čišćenje visokim tlakom
  • Ciljano čišćenje tvrdokornih nečistoća
Bajonetna spojnica
  • Posebno praktično za uporabu
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 468 x 51 x 51
Područja primjene
  • Vozila
  • Tvrdokorne nečistoće
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Mahovina
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH