Filtri T / NT

Kärcher Flat pleated filter HEPA, dust class H

Flat pleated filter HEPA, dust class H

Na pregled uređaja
Kärcher Plosnati naborani filtar standard, do BIA C, klasa prašine M

Plosnati naborani filtar standard, do BIA C, klasa prašine M

Na pregled uređaja
Kärcher Filtar za grubu prljavštinu za mokro usisavanje

Filtar za grubu prljavštinu za mokro usisavanje

Na pregled uređaja
Kärcher Košare glavnog filtra

Košare glavnog filtra

Na pregled uređaja
Kärcher HEPA Filter

HEPA Filter

Na pregled uređaja
Kärcher Specijalna filtarska vrećica, mokra filtarska vrećica

Specijalna filtarska vrećica, mokra filtarska vrećica

Na pregled uređaja
Kärcher Patronski filtar, standardni, do BIA C, klasa prašine M

Patronski filtar, standardni, do BIA C, klasa prašine M

Na pregled uređaja
Kärcher Plastične vreće za zbrinjavanje bez prašine

Plastične vreće za zbrinjavanje bez prašine

Na pregled uređaja
Kärcher Setovi/vreće sigurnosnih filtara

Setovi/vreće sigurnosnih filtara

Na pregled uređaja
Kärcher Membranski filtar / filtar od tkanine

Membranski filtar / filtar od tkanine

Na pregled uređaja
Kärcher Tekstilna filtarska vrećica

Tekstilna filtarska vrećica

Na pregled uređaja
Kärcher Filtri izlaznog zraka

Filtri izlaznog zraka

Na pregled uređaja
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH