Industrijska tehnika usisavanja

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Kärcher Adapteri / redukcijski elementi / razdjelnici

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Predseparatori

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KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

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E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

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