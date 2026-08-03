Praktični komplet okruglih četki u dvije boje za različita mjesta primjene. Zahvaljujući različitim bojama moguće je jasno razlikovanje četki za čišćenje pa se one stoga mogu koristiti za različite zadatke. Tako je, primjerice, jednu boju moguće koristiti za sanitarije, a drugu za čišćenje u kuhinji. Fleksibilne čekinje ove parne četke pouzdano i suvereno obavljaju gotovo svaki zadatak.