Komplet okruglih četki
Praktični komplet okruglih četki u dvije boje za različita mjesta primjene.
Praktični komplet okruglih četki u dvije boje za različita mjesta primjene. Zahvaljujući različitim bojama moguće je jasno razlikovanje četki za čišćenje pa se one stoga mogu koristiti za različite zadatke. Tako je, primjerice, jednu boju moguće koristiti za sanitarije, a drugu za čišćenje u kuhinji. Fleksibilne čekinje ove parne četke pouzdano i suvereno obavljaju gotovo svaki zadatak.
Značajke i prednosti
2 različite boje (crna, crvena)
- Higijenski rad na raznim područjima primjene (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Visokokvalitetni materijal čekinja
- Jednostavno odstranjivanje tvrdokorne nečistoće
- Četka se ne troši brzo, dug životni vijek
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|26 x 26 x 40
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Područja primjene
- Radne površine u kuhinji
- Odvodne cijevi
- Umivaonici
- Armature
- WC
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Kupaonice