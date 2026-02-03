Mini turbo četka bez napora uklanja otpadke od prediva i dlake kućnih ljubimaca s tapeciranog namještaja i mnogih drugih površina svojom brzo rotirajućom valjkastom četkom. Njegova kompaktna veličina čini ga idealnim za čišćenje u uskim prostorima i na teško dostupnim mjestima. Nakon upotrebe valjak se može lako skinuti s mlaznice i očistiti. Mini turbo četka idealan je dodatak za VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax usisavače.