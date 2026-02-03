Mini turbo četka
Dodatna snaga usisavanja za maksimalno čišćenje: mini-turbo četka optimalno sakuplja prljavštinu i učinkovito uklanja čak i dlake kućnih ljubimaca. Dostupan kao dodatak za bežične usisavače.
Mini turbo četka bez napora uklanja otpadke od prediva i dlake kućnih ljubimaca s tapeciranog namještaja i mnogih drugih površina svojom brzo rotirajućom valjkastom četkom. Njegova kompaktna veličina čini ga idealnim za čišćenje u uskim prostorima i na teško dostupnim mjestima. Nakon upotrebe valjak se može lako skinuti s mlaznice i očistiti. Mini turbo četka idealan je dodatak za VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax usisavače.
Značajke i prednosti
Za temeljito i pouzdano uklanjanje životinjske dlake
- Brzorotirajuća četka povećava snagu čišćenja.
- Dlake kućnih ljubimaca, otpaci od prediva i mnoge druge nečistoće učinkovito se uklanjaju.
- Idealno za tapecirani namještaj i za čišćenje u uskim prostorima.
Uklonjiva četka
- Četka se lako uklanja radi čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|146 x 143 x 86
Područja primjene
- Tapecirane površine
- Madraci