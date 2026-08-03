Mlaznica za prozore
Mlaznica za prozore za posebno lako i temeljito pranje stakla, prozora ili ogledala uz pomoć parnog čistača.
S mlaznicom za prozore moguće je jednostavno pranje staklenih površina parnim čistačem bez ostavljanja tragova. To ne samo da proširuje područje uporabe Kärcher parnih čistača, već također osigurava i savršeno čiste prozore i ogledala.
Značajke i prednosti
Kvalitetna gumena traka
- Čišćenje stakla, prozora i zrcala bez tragova. Vlaga i otopljena nečistoća se optimalno skidaju.
Otvori za izlaz pare na mlaznici
- Staklo se ravnomjerno tretira parom, što doprinosi optimalnom rastvaranju nečistoće.
Malen i lagan oblik
- Posebno jednostavno rukovanje za temeljite rezultate čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|255 x 43 x 130
Kompatibilni uređaji
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
Područja primjene
- Prozori i staklene površine
Pribor
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