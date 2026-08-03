Mlaznica za prozore

Mlaznica za prozore za posebno lako i temeljito pranje stakla, prozora ili ogledala uz pomoć parnog čistača.

S mlaznicom za prozore moguće je jednostavno pranje staklenih površina parnim čistačem bez ostavljanja tragova. To ne samo da proširuje područje uporabe Kärcher parnih čistača, već također osigurava i savršeno čiste prozore i ogledala.

Značajke i prednosti
Kvalitetna gumena traka
  • Čišćenje stakla, prozora i zrcala bez tragova. Vlaga i otopljena nečistoća se optimalno skidaju.
Otvori za izlaz pare na mlaznici
  • Staklo se ravnomjerno tretira parom, što doprinosi optimalnom rastvaranju nečistoće.
Malen i lagan oblik
  • Posebno jednostavno rukovanje za temeljite rezultate čišćenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 255 x 43 x 130
Područja primjene
  • Prozori i staklene površine
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