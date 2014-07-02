Nastavci za usisavanje

Kärcher Četke za sve namjene

Četke za sve namjene

Na pregled uređaja
Kärcher Višenamjenski nastavci za usisavanje, mokro/suho

Višenamjenski nastavci za usisavanje, mokro/suho

Na pregled uređaja
Kärcher Nastavci za usisavanje auta

Nastavci za usisavanje auta

Na pregled uređaja
Kärcher Nastavci za usisavanje peći

Nastavci za usisavanje peći

Na pregled uređaja
Kärcher Elektro-četke

Elektro-četke

Na pregled uređaja
Kärcher Široke mlaznice

Široke mlaznice

Na pregled uređaja
Kärcher Nastavci za fuge

Nastavci za fuge

Na pregled uređaja
Kärcher Gumeni nastavci za usisavanje, pod kutom od 45°

Gumeni nastavci za usisavanje, pod kutom od 45°

Na pregled uređaja
Kärcher Nastavci za tapecirane površine

Nastavci za tapecirane površine

Na pregled uređaja
Kärcher Nastavci za usisavanje cijevi

Nastavci za usisavanje cijevi

Na pregled uređaja
Kärcher Usisne četke

Usisne četke

Na pregled uređaja
Kärcher Turbo nastavci

Turbo nastavci

Na pregled uređaja
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH