Praonice za osobna vozila

Kärcher Naljepnica Visina / širina pranja

Naljepnica Visina / širina pranja

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Kärcher Četke

Četke

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Kärcher Opskrba energijom

Opskrba energijom

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Kärcher Prednja vrata

Prednja vrata

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Kärcher Rad recikliranja vode

Rad recikliranja vode

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Kärcher Čuvanje/nadziranje sredstva za čišćenje

Čuvanje/nadziranje sredstva za čišćenje

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Kärcher Uređaj za zaštitu od smrzavanja

Uređaj za zaštitu od smrzavanja

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Kärcher Crpke

Crpke

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Kärcher Sigurnosne naprave

Sigurnosne naprave

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Kärcher Zaštita od prskanja

Zaštita od prskanja

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Kärcher Pranje podvozja

Pranje podvozja

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Kärcher Pranje kotača

Pranje kotača

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Kärcher Elementi obloge

Elementi obloge

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Kärcher Rad s karticama za pranje/čitačima koda

Rad s karticama za pranje/čitačima koda

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Kärcher Sustavi za pripremu vode

Sustavi za pripremu vode

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Kärcher Dodatni programi

Dodatni programi

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Kärcher Dodatne kontrole

Dodatne kontrole

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Kärcher Zakretna lamela krovnog sušača

Zakretna lamela krovnog sušača

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Kärcher Upravljanje vratima

Upravljanje vratima

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

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E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

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