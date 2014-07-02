Strojevi za metenje i metenje/usisavanje

Kärcher Setovi za nadogradnju strojeva za metenje i metenje/usisavanje

Setovi za nadogradnju strojeva za metenje i metenje/usisavanje

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Kärcher Pogonske baterije

Pogonske baterije

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Kärcher Punjači

Punjači

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Kärcher Pogonske baterije i punjači

Pogonske baterije i punjači

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Kärcher Pogonske baterije i punjači za usisavače i strojeve za metenje - 24 V

Pogonske baterije i punjači za usisavače i strojeve za metenje - 24 V

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Kärcher Gume, neprobojne

Gume, neprobojne

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Kärcher Gume

Gume

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Kärcher Filtri

Filtri

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Kärcher Glavni valjak za metenje

Glavni valjak za metenje

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Kärcher Bočna metla

Bočna metla

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Kärcher Ostalo

Ostalo

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Kärcher Sustav za prskanje vode

Sustav za prskanje vode

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KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

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E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

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