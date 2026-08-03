Telescopic handle

Udoban i praktičan: Teleskopska ručka može se postaviti na baterijske škare za travu sa samo nekoliko pokreta ruke – za jednostavno rukovanje i rezanje rubova travnjaka bez napora.

Održavanje travnjaka nikada nije bilo tako jednostavno: zahvaljujući fleksibilnoj postavci i podešavanju radne visine između 74 i 116 centimetara, možete podrezati rubove travnjaka bez potrebe za saginjanjem. Teleskopska ručka je kompatibilna s baterijskim škarama za travu GSH 2 Plus i GSH 4-4 Plus.

Značajke i prednosti
Telescopic handle: Jednostavna instalacija
Jednostavna instalacija
Brza montaža teleskopske ručke s bežičnom vezom.
Telescopic handle: Komforni teleskopski mehanizam
Komforni teleskopski mehanizam
Kontinuirano podešavanje i prilagođavanje radne visine visini tijela i zahtjevima posla.
Telescopic handle: Podešavanje kuta od 180°
Podešavanje kuta od 180°
Još preciznije rezanje rubova travnjaka.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja srebrna
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 670 x 78 x 670
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Rubovi travnjaka
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH