Telescopic handle
Udoban i praktičan: Teleskopska ručka može se postaviti na baterijske škare za travu sa samo nekoliko pokreta ruke – za jednostavno rukovanje i rezanje rubova travnjaka bez napora.
Održavanje travnjaka nikada nije bilo tako jednostavno: zahvaljujući fleksibilnoj postavci i podešavanju radne visine između 74 i 116 centimetara, možete podrezati rubove travnjaka bez potrebe za saginjanjem. Teleskopska ručka je kompatibilna s baterijskim škarama za travu GSH 2 Plus i GSH 4-4 Plus.
Značajke i prednosti
Jednostavna instalacijaBrza montaža teleskopske ručke s bežičnom vezom.
Komforni teleskopski mehanizamKontinuirano podešavanje i prilagođavanje radne visine visini tijela i zahtjevima posla.
Podešavanje kuta od 180°Još preciznije rezanje rubova travnjaka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|srebrna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|670 x 78 x 670
Područja primjene
- Rubovi travnjaka