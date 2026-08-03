Održavanje travnjaka nikada nije bilo tako jednostavno: zahvaljujući fleksibilnoj postavci i podešavanju radne visine između 74 i 116 centimetara, možete podrezati rubove travnjaka bez potrebe za saginjanjem. Teleskopska ručka je kompatibilna s baterijskim škarama za travu GSH 2 Plus i GSH 4-4 Plus.