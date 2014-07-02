Usisavači za ribanje

Kärcher Valjci s četkama

Valjci s četkama

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Kärcher Podloge za valjke/osovina za valjkastu podlogu

Podloge za valjke/osovina za valjkastu podlogu

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Kärcher Okrugle četke

Okrugle četke

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Kärcher Okrugle podloge (pads)/pad-diskovi

Okrugle podloge (pads)/pad-diskovi

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Kärcher Usisne šipke i brisači

Usisne šipke i brisači

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Kärcher Ostali pribor BR / BD

Ostali pribor BR / BD

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Kärcher Glave s četkama

Glave s četkama

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Kärcher Bočne gume za glave s četkom

Bočne gume za glave s četkom

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Kärcher Nadogradni setovi

Nadogradni setovi

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Kärcher Pogonske baterije i punjači

Pogonske baterije i punjači

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Kärcher Pribor za čistače pokretnih stepenica

Pribor za čistače pokretnih stepenica

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

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E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

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