Suhi ice blaster IB 10/15 L2P Advanced
IB 10/15 L2P Advanced najnovija je generacija pjeskara sa suhim ledom s integriranom proizvodnjom suhog leda. Visoka učinkovitost čišćenja, idealna za industrijsku primjenu.
Do sada je uporaba uređaja za pjeskarenje sa suhim ledom bila nezamisliva u zadacima čišćenja malih razmjera unutar održavanja strojeva ili vozila, proizvodnog procesa ili pripreme vozila, budući da je potrebna logistika suhog leda bila preskupa. S IB 10/15 L2P Advanced, najnovijim uređajem za pjeskarenje sa suhim ledom s integriranom proizvodnjom suhog leda iz tekućeg CO₂, to je sada moguće, čak i na složenim konturama kao što su grebeni, ležajevi ili utori i na teškim onečišćenjima kao što su izgorene naslage. Zahvaljujući poboljšanom procesu proizvodnje suhog leda, novi model može proizvesti još više suhog leda i pružiti znatno veću učinkovitost čišćenja od prethodnika. Proizvodnja peleta suhog leda prema potrebama, poznata kao L2P proces ("Liquid to Pellet"), ostaje nepromijenjena. Budući da se tekući CO₂ može pohraniti u plinskim bocama neograničeno vrijeme, dugotrajan proces logistike suhog leda je zaobiđen. Niska potrošnja komprimiranog zraka stroja također značajno smanjuje infrastrukturne zahtjeve.. Zbog svoje visoke učinkovitosti čišćenja, vrlo je prikladan za upotrebu u industrijskim okruženjima.
Značajke i prednosti
Integrirani izmjenjivač topline
- Tekući CO₂ se hladi. Ovo povećava učinkovitost proizvodnje suhog leda za približno 50%
Ergonomski pištolj za pjeskarenje
- Brza i laka izmjena mlaznica zahvaljujući spojnicama za brzo otpuštanje.
- S integriranom rasvjetom.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje leda izravno na pištolju.
Intuitivno i jednostavno rukovanje
- Tlak mlaza, radni sati, servisno vrijeme prikazani na zaslonu.
- Količina suhog leda može se podesiti gumbom.
- Integrirani prikaz statusa i sustavi pomoći, npr. za praćenje tlaka.
Sigurno pjeskarenje suhim ledom
- CO₂ se ispušta preko ispušnog crijeva.
- Sigurno rukovanje, bez kontakta s peletima suhog leda.
- Samoblokirajući okidač pištolja.
Kompaktan, mobilni dizajn
- Kotači i ručke omogućuju mobilnost i siguran transport.
- Mogućnost odvojenog skladištenja za sve komponente. Integrirana kućna baza.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključna snaga (kW)
|1,1
|Kućište / okvir
|Plastično rotacijsko tijelo
|Ispitano (od strane) prema
|CE
|Dužina kabela (m)
|5,5
|Tlak zraka (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Volumenski protok zraka (m³/min)
|0,07 - 1,55
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|95
|Peleti suhog leda (promjer) (mm)
|2,5
|Potrošnja suhog leda (kg/h)
|2 - 15
|Potrošnja tekućeg CO2 (kg/h)
|20 - 60
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Napon (V)
|220 - 230
|Težina bez pribora (kg)
|84
|Težina (s priborom) (kg)
|84
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|898 x 565 x 935
Područja primjene
- Za čišćenje proizvodne opreme, poput alata za injekcijsko prešanje, transportnih sustava i sustava za rukovanje itd.
- Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
- Za čišćenje upravljačkih kabina, električnih komponenti i upravljačkih elemenata
- Za čišćenje presvlaka i tekstila
- Za čišćenje vrtnog alata i robotskih kosilica