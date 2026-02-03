Do sada je uporaba uređaja za pjeskarenje sa suhim ledom bila nezamisliva u zadacima čišćenja malih razmjera unutar održavanja strojeva ili vozila, proizvodnog procesa ili pripreme vozila, budući da je potrebna logistika suhog leda bila preskupa. S IB 10/15 L2P Advanced, najnovijim uređajem za pjeskarenje sa suhim ledom s integriranom proizvodnjom suhog leda iz tekućeg CO₂, to je sada moguće, čak i na složenim konturama kao što su grebeni, ležajevi ili utori i na teškim onečišćenjima kao što su izgorene naslage. Zahvaljujući poboljšanom procesu proizvodnje suhog leda, novi model može proizvesti još više suhog leda i pružiti znatno veću učinkovitost čišćenja od prethodnika. Proizvodnja peleta suhog leda prema potrebama, poznata kao L2P proces ("Liquid to Pellet"), ostaje nepromijenjena. Budući da se tekući CO₂ može pohraniti u plinskim bocama neograničeno vrijeme, dugotrajan proces logistike suhog leda je zaobiđen. Niska potrošnja komprimiranog zraka stroja također značajno smanjuje infrastrukturne zahtjeve.. Zbog svoje visoke učinkovitosti čišćenja, vrlo je prikladan za upotrebu u industrijskim okruženjima.