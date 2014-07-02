IB 7/40 Classic: KÄRCHER uređaji za čišćenje mlazom suhog leda uvjeravaju svojom visokokvalitetnom obradom. Sve upotrijebljene komponente odgovaraju najvišim zahtjevima na kvalitetu. Usavršena tehnologija doziranja osigurava pouzdan mlaz bez zaleđivanja stroja. KÄRCHER uređaji za čišćenje mlazom koncipirani su za kontinuiranu primjenu. Pouzdanost se osigurava kroz brojne pokuse, testiranja na terenu i trajni rad. Vođenje zraka kod uređaja IB 7/40 Classis optimizirano je u pogledu tehnike strujanja tako da raspoloživi komprimirani zrak uz minimalne gubitke prolazi kroz uređaj do mlaznice. Tako se uz pomoć uređaja IB 7/40 Classic postiže odličan rezultat čišćenja čak i kod minimalnih tlakova i uz malu potrošnju zraka (npr. 2,0 m³/min). Dodatna prednost koja proizlazi iz ovog štedljivog korištenja resursa je vrlo mala jačina zvuka. Kod mlaza čije je tlak primjerice 5 bara nastaje razina zvučnog tlaka od oko 80 dB(A). IB 7/40 Classic je u serijskoj izvedbi opremljen pražnjenjem preostalog leda. Tako se višak suhog leda iz spremnika nakon obavljenog posla može odstraniti jednostavno pritiskom na gumb. Time se sprječava zamrzavanje uređaja. Osim toga, Ice Blaster ima integrirani separator ulja i vode. On osigurava pouzdani rad. Tlak mlaza i dobavnu količinu leda moguće je kontinuirano regulirati pomoću tipke. Namještene vrijednosti prikazuju se na zaslonu. Dodatno je također moguće pozvati i statističke vrijednosti, kao radno vrijeme, prosječna potrošnja leda na sat i ukupna potrošnja leda. Putem prekidača s ključem moguće je blokirati regulaciju dobavne količine leda i tlaka mlaza. ČIŠĆENJE MLAZOM SUHOG LEDA: Uz pomoć KÄRCHER tehnike čišćenja mlazom suhog leda moguće je temeljito očistiti alate, kalupe, površine i strojeve bez njihovog oštećivanja, a uz vrlo kratko vrijeme pripreme i prekida rada. Kod ovog postupka se u struju komprimiranog zraka doziraju mala zrna – takozvani peleti – hladnog ugljikovog dioksida zaleđenog na -79 °C, koji u toj struji dobivaju ubrzanje. Kada pogode površinu koja se čisti, ona se znatno ohladi. Zbog različito intenzivnog, temperaturom uzrokovanog, smanjivanja naslage nečistoće i podloge, krhki film nečistoće se kida, peleti prodiru i munjevito sublimiraju. Djelovanje čišćenja kod čišćenja mlazom suhog leda zasniva se na kinetičkoj energiji peleta, kidanju i slabljenju nečistoća kao i eksplozivnoj sublimaciji mlaznog materijala. Mala tvrdoća peleta suhog leda osigurava izuzetno malu abraziju površina. Slično kao i kod drugih postupaka čišćenja mlazom, čišćenje mlazom suhog leda prikladno je za obradu kompleksnih površina, kakve su primjerice kod tiskarskih i drugih strojeva.