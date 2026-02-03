Suhi ice blaster L2P - Ice Blaster

IB 10/8 L2P je prvi na svijetu blaster suhog leda s integriranom proizvodnjom suhog leda iz tekućeg CO₂. Savršeno za kratkotrajno čišćenje, bez komplicirane logistike.

Spontano čišćenje mlaznicama suhog leda u održavanju strojeva ili vozila, za čišćenje u procesu proizvodnje ili za kondicioniranje vozila do sada je bio teško zamisliv posao jer je skaldištenje suhog leda bilo preskupo za kratkoročne primjene. To je sada moguće s IB 10/8 L2P, prvim blasterom suhog leda na svijetu s integriranom proizvodnjom suhog leda od tekućeg CO₂. Zahvaljujući inovativnom procesu, pelete suhog leda izrađuju se od tekućeg CO₂ kada je to potrebno – L2P je skraćenica za "Liquid-to-Pellet". Budući da se tekući CO₂ može skladištiti u plinskim bocama praktički neograničeno vrijeme, izbjegava se uobičajena dugotrajna logistika suhog leda. Vrlo niska potrošnja komprimiranog zraka stroja također značajno smanjuje infrastrukturne zahtjeve. Pritom su u potpunosti zadržane prednosti Kärcher tehnologije suhog leda. IB 10/8 L2P čisti vrlo nježno – također i za složene konture kao što su žljebovi, ležajevi ili žljebovi te u slučaju velike kontaminacije kao što su zagorjele inkrustacije. Ostaci abraziva se pouzdano izbjegavaju.

Značajke i prednosti
Suhi ice blaster L2P - Ice Blaster: Ergonomski pištolj za pjeskarenje
Ergonomski pištolj za pjeskarenje
Brza i laka izmjena mlaznica zahvaljujući spojnicama za brzo otpuštanje. S integriranom rasvjetom. Prekidač za uključivanje/isključivanje leda izravno na pištolju.
Suhi ice blaster L2P - Ice Blaster: Intuitivno i jednostavno rukovanje
Intuitivno i jednostavno rukovanje
Tlak mlaza, radni sati, servisno vrijeme prikazani na zaslonu. Količina suhog leda može se podesiti gumbom. Integrirani prikaz statusa i sustavi pomoći, npr. za praćenje tlaka.
Suhi ice blaster L2P - Ice Blaster: Sigurno pjeskarenje suhim ledom
Sigurno pjeskarenje suhim ledom
CO₂ se ispušta preko ispušnog crijeva. Sigurno rukovanje, bez kontakta s peletima suhog leda. Samoblokirajući okidač pištolja.
Kompaktan, mobilni dizajn
  • Kotači i ručke omogućuju mobilnost i siguran transport.
  • Mogućnost odvojenog skladištenja za sve komponente. Integrirana kućna baza.
Specifikacije

Tehnički podaci

Priključna snaga (kW) 1
Kućište / okvir Plastično rotacijsko tijelo
Ispitano (od strane) prema CE
Dužina kabela (m) 5,5
Tlak zraka (bar/MPa) 0,7 - 10 / 0,07 - 1
Kvaliteta zraka Suho i bez ulja
Volumenski protok zraka (m³/min) 0,07 - 0,8
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 95
Peleti suhog leda (promjer) (mm) 2,5
Potrošnja suhog leda (kg/h) 2 - 8
Potrošnja tekućeg CO2 (kg/h) 20 - 60
Broj faza električne energije (Ph) 1
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Napon (V) 220 - 230
Težina bez pribora (kg) 92
Težina (s priborom) (kg) 103,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 870 x 450 x 970

Opseg isporuke

  • Mlaznica ravnog mlaza, kratka
  • Mlazno crijevo, s električnim upravljačkim vodom i brzom spojkom
  • Mlazni pištolj (ergonomičan i siguran)

Oprema

  • Prekidač „Samo zrak“ ili „Led i zrak“ na pištolju
  • Elektroničko upravljanje
Videos
Područja primjene
  • Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
  • Za čišćenje upravljačkih kabina, električnih komponenti i upravljačkih elemenata
  • Za čišćenje presvlaka i tekstila
  • Za čišćenje vrtnog alata i robotskih kosilica
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH