Suhi ice blaster L2P - Ice Blaster
IB 10/8 L2P je prvi na svijetu blaster suhog leda s integriranom proizvodnjom suhog leda iz tekućeg CO₂. Savršeno za kratkotrajno čišćenje, bez komplicirane logistike.
Spontano čišćenje mlaznicama suhog leda u održavanju strojeva ili vozila, za čišćenje u procesu proizvodnje ili za kondicioniranje vozila do sada je bio teško zamisliv posao jer je skaldištenje suhog leda bilo preskupo za kratkoročne primjene. To je sada moguće s IB 10/8 L2P, prvim blasterom suhog leda na svijetu s integriranom proizvodnjom suhog leda od tekućeg CO₂. Zahvaljujući inovativnom procesu, pelete suhog leda izrađuju se od tekućeg CO₂ kada je to potrebno – L2P je skraćenica za "Liquid-to-Pellet". Budući da se tekući CO₂ može skladištiti u plinskim bocama praktički neograničeno vrijeme, izbjegava se uobičajena dugotrajna logistika suhog leda. Vrlo niska potrošnja komprimiranog zraka stroja također značajno smanjuje infrastrukturne zahtjeve. Pritom su u potpunosti zadržane prednosti Kärcher tehnologije suhog leda. IB 10/8 L2P čisti vrlo nježno – također i za složene konture kao što su žljebovi, ležajevi ili žljebovi te u slučaju velike kontaminacije kao što su zagorjele inkrustacije. Ostaci abraziva se pouzdano izbjegavaju.
Značajke i prednosti
Ergonomski pištolj za pjeskarenjeBrza i laka izmjena mlaznica zahvaljujući spojnicama za brzo otpuštanje. S integriranom rasvjetom. Prekidač za uključivanje/isključivanje leda izravno na pištolju.
Intuitivno i jednostavno rukovanjeTlak mlaza, radni sati, servisno vrijeme prikazani na zaslonu. Količina suhog leda može se podesiti gumbom. Integrirani prikaz statusa i sustavi pomoći, npr. za praćenje tlaka.
Sigurno pjeskarenje suhim ledomCO₂ se ispušta preko ispušnog crijeva. Sigurno rukovanje, bez kontakta s peletima suhog leda. Samoblokirajući okidač pištolja.
Kompaktan, mobilni dizajn
- Kotači i ručke omogućuju mobilnost i siguran transport.
- Mogućnost odvojenog skladištenja za sve komponente. Integrirana kućna baza.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključna snaga (kW)
|1
|Kućište / okvir
|Plastično rotacijsko tijelo
|Ispitano (od strane) prema
|CE
|Dužina kabela (m)
|5,5
|Tlak zraka (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Kvaliteta zraka
|Suho i bez ulja
|Volumenski protok zraka (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|95
|Peleti suhog leda (promjer) (mm)
|2,5
|Potrošnja suhog leda (kg/h)
|2 - 8
|Potrošnja tekućeg CO2 (kg/h)
|20 - 60
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Napon (V)
|220 - 230
|Težina bez pribora (kg)
|92
|Težina (s priborom) (kg)
|103,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|870 x 450 x 970
Opseg isporuke
- Mlaznica ravnog mlaza, kratka
- Mlazno crijevo, s električnim upravljačkim vodom i brzom spojkom
- Mlazni pištolj (ergonomičan i siguran)
Oprema
- Prekidač „Samo zrak“ ili „Led i zrak“ na pištolju
- Elektroničko upravljanje
Videos
Područja primjene
- Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
- Za čišćenje upravljačkih kabina, električnih komponenti i upravljačkih elemenata
- Za čišćenje presvlaka i tekstila
- Za čišćenje vrtnog alata i robotskih kosilica