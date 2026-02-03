Spontano čišćenje mlaznicama suhog leda u održavanju strojeva ili vozila, za čišćenje u procesu proizvodnje ili za kondicioniranje vozila do sada je bio teško zamisliv posao jer je skaldištenje suhog leda bilo preskupo za kratkoročne primjene. To je sada moguće s IB 10/8 L2P, prvim blasterom suhog leda na svijetu s integriranom proizvodnjom suhog leda od tekućeg CO₂. Zahvaljujući inovativnom procesu, pelete suhog leda izrađuju se od tekućeg CO₂ kada je to potrebno – L2P je skraćenica za "Liquid-to-Pellet". Budući da se tekući CO₂ može skladištiti u plinskim bocama praktički neograničeno vrijeme, izbjegava se uobičajena dugotrajna logistika suhog leda. Vrlo niska potrošnja komprimiranog zraka stroja također značajno smanjuje infrastrukturne zahtjeve. Pritom su u potpunosti zadržane prednosti Kärcher tehnologije suhog leda. IB 10/8 L2P čisti vrlo nježno – također i za složene konture kao što su žljebovi, ležajevi ili žljebovi te u slučaju velike kontaminacije kao što su zagorjele inkrustacije. Ostaci abraziva se pouzdano izbjegavaju.