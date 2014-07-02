Čistač tepiha BRC 45/45 C
Kompaktni automat za čišć. tepiha, za generalno i redovito čišćenje srednje velikih površ. od 350 do 1.000 m². Smjer čišćenja naprijed i natrag s 2 kontrarot. valjka s četkama za temeljitu čistoću do duboko u vlakna.
Uz pomoć uređaja BRC 45/45 C Ep moguće je i brzo redovito čišćenje tepiha I-Capsolation postupkom, kao i temeljito čišćenje tepiha duboko u vlakna postupkom ekstrakcije i raspršivanja. Osim toga, BRC 45/45 C Ep se također može fleksibilno koristiti za točkasto otklanjanje mrlja. Uređaj pouzdano uklanja nečistoću i osvježava tepih. Nakon redovnog čišćenja tepiha, tepih je suh već nakon 20 minuta i po njemu se opet može hodati. Zahvaljujući kompaktnoj izvedbi uređaja također je moguća i primjena na mjestima s velikim protokom ljudi. s površinskim učinkom kod redovnog čišćenja do 800 m², a kod generalnog čišćenja do 350 m², BRC 45/45 C Ep je prije svega prikladan za veće površine.
Značajke i prednosti
Viseće postavljena glava četke s četkama s valjkom koje se okreću u suprotnim smjerovima
- Veliki učinak čišćenja zbog 2 četke s valjkom.
- Istovremeno čisti vlakna s 2 strane.
- Osigurava ravnomjeran kontakt s podom čak i kod neravnina.
Smjer rada prema naprijed ili prema natrag
- Smjer rada moguće je prilagoditi tapisonu.
- Smjer čišćenja može se birati preklapanjem izvlačne ručke.
- Ergonomski radni položaj naprijed i natrag kod osjetljivih tapisona.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak (temeljito čišćenje / međučišćenje iCapsol) (m²/h)
|350 / 1000
|Količina zraka (l/s)
|45
|Vakuum (mbar/kPa)
|300 / 30
|Tlak prskanja, međučišćenje (bar)
|3,5
|Tlak prskanja, temeljito čišćenje (bar)
|7
|Količina prskanja, međučišćenje (l/min)
|0,7
|Količina prskanja, temeljito čišćenje (l/min)
|3,2
|Radna širina usisavanja (mm)
|450
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|45 / 38
|Snaga turbine (W)
|1100
|Snaga motora četke (W)
|600
|Težina bez pribora (kg)
|75
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Opseg isporuke
- Broj valjaka: 2 Komad(a)
Oprema
- Smjer rada: naprijed ili natrag
- iCapsol-pogon