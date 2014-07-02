Čistač tepiha BRC 45/45 C

Kompaktni automat za čišć. tepiha, za generalno i redovito čišćenje srednje velikih površ. od 350 do 1.000 m². Smjer čišćenja naprijed i natrag s 2 kontrarot. valjka s četkama za temeljitu čistoću do duboko u vlakna.

Uz pomoć uređaja BRC 45/45 C Ep moguće je i brzo redovito čišćenje tepiha I-Capsolation postupkom, kao i temeljito čišćenje tepiha duboko u vlakna postupkom ekstrakcije i raspršivanja. Osim toga, BRC 45/45 C Ep se također može fleksibilno koristiti za točkasto otklanjanje mrlja. Uređaj pouzdano uklanja nečistoću i osvježava tepih. Nakon redovnog čišćenja tepiha, tepih je suh već nakon 20 minuta i po njemu se opet može hodati. Zahvaljujući kompaktnoj izvedbi uređaja također je moguća i primjena na mjestima s velikim protokom ljudi. s površinskim učinkom kod redovnog čišćenja do 800 m², a kod generalnog čišćenja do 350 m², BRC 45/45 C Ep je prije svega prikladan za veće površine.

Značajke i prednosti
Viseće postavljena glava četke s četkama s valjkom koje se okreću u suprotnim smjerovima
  • Veliki učinak čišćenja zbog 2 četke s valjkom.
  • Istovremeno čisti vlakna s 2 strane.
  • Osigurava ravnomjeran kontakt s podom čak i kod neravnina.
Smjer rada prema naprijed ili prema natrag
  • Smjer rada moguće je prilagoditi tapisonu.
  • Smjer čišćenja može se birati preklapanjem izvlačne ručke.
  • Ergonomski radni položaj naprijed i natrag kod osjetljivih tapisona.
Specifikacije

Tehnički podaci

Površinski učinak (temeljito čišćenje / međučišćenje iCapsol) (m²/h) 350 / 1000
Količina zraka (l/s) 45
Vakuum (mbar/kPa) 300 / 30
Tlak prskanja, međučišćenje (bar) 3,5
Tlak prskanja, temeljito čišćenje (bar) 7
Količina prskanja, međučišćenje (l/min) 0,7
Količina prskanja, temeljito čišćenje (l/min) 3,2
Radna širina usisavanja (mm) 450
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 45 / 38
Snaga turbine (W) 1100
Snaga motora četke (W) 600
Težina bez pribora (kg) 75
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1029 x 559 x 1092

Opseg isporuke

  • Broj valjaka: 2 Komad(a)

Oprema

  • Smjer rada: naprijed ili natrag
  • iCapsol-pogon
Pribor
Sredstva za čišćenje
