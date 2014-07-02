Uz pomoć uređaja BRC 45/45 C Ep moguće je i brzo redovito čišćenje tepiha I-Capsolation postupkom, kao i temeljito čišćenje tepiha duboko u vlakna postupkom ekstrakcije i raspršivanja. Osim toga, BRC 45/45 C Ep se također može fleksibilno koristiti za točkasto otklanjanje mrlja. Uređaj pouzdano uklanja nečistoću i osvježava tepih. Nakon redovnog čišćenja tepiha, tepih je suh već nakon 20 minuta i po njemu se opet može hodati. Zahvaljujući kompaktnoj izvedbi uređaja također je moguća i primjena na mjestima s velikim protokom ljudi. s površinskim učinkom kod redovnog čišćenja do 800 m², a kod generalnog čišćenja do 350 m², BRC 45/45 C Ep je prije svega prikladan za veće površine.