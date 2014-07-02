Čistač tepiha BRS 43/500 C
Kompaktni uređaj za čišć. tepiha za redovito čišćenje malih površina tepiha. Brzo osvježavanje i sušenje tepiha pa se po njemu može odmah hodati. Ekonomičan na površinama od 200 do 600 m².
BRS 43/500 C je idealan stroj za produktivno redovito čišćenje tepiha. Uređaj pouzdano uklanja nečistoću i osvježava tepih. U spremniku za prikupljanje nečistoće odmah kod čišćenja se usisavaju otpale kratke niti i čestice nečistoće. Tepih je već nakon 20 minuta ponovo suh i po njemu se može hodati. Zahvaljujući kompaktnoj izvedbi uređaja također je moguća i primjena na mjestima s velikim protokom ljudi. S površinskim učinkom do 600 m², BRS 43/500 C također je prikladan za osvježavanje većih površina.
Značajke i prednosti
2 valjka koji se okreću u suprotnim smjerovima
- Veliki učinak čišćenja zbog velike sile pritiskanja.
- Čisti vlakna istovremeno s 2 strane i podiže ih.
- Osigurava ravnomjeran kontakt s podom čak i kod neravnina.
2 u 1
- Čišćenje vlakana i metenje u 1 radnom koraku.
- Uklj. spremnik za pometeni otpad.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak (temeljito čišćenje / međučišćenje iCapsol) (m²/h)
|300
|Tlak prskanja, međučišćenje (bar)
|3,4
|Količina prskanja, međučišćenje (l/min)
|0,38
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|7,5
|Snaga motora četke (W)
|370
|Težina bez pribora (kg)
|25
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|32,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 470 x 1160
Opseg isporuke
- iCapsol-spremnik
- Broj valjaka: 2 Komad(a)
Oprema
- Smjer rada: naprijed ili natrag
- iCapsol-pogon