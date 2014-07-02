Čistač tepiha BRS 43/500 C

Kompaktni uređaj za čišć. tepiha za redovito čišćenje malih površina tepiha. Brzo osvježavanje i sušenje tepiha pa se po njemu može odmah hodati. Ekonomičan na površinama od 200 do 600 m².

BRS 43/500 C je idealan stroj za produktivno redovito čišćenje tepiha. Uređaj pouzdano uklanja nečistoću i osvježava tepih. U spremniku za prikupljanje nečistoće odmah kod čišćenja se usisavaju otpale kratke niti i čestice nečistoće. Tepih je već nakon 20 minuta ponovo suh i po njemu se može hodati. Zahvaljujući kompaktnoj izvedbi uređaja također je moguća i primjena na mjestima s velikim protokom ljudi. S površinskim učinkom do 600 m², BRS 43/500 C također je prikladan za osvježavanje većih površina.

Značajke i prednosti
2 valjka koji se okreću u suprotnim smjerovima
  • Veliki učinak čišćenja zbog velike sile pritiskanja.
  • Čisti vlakna istovremeno s 2 strane i podiže ih.
  • Osigurava ravnomjeran kontakt s podom čak i kod neravnina.
2 u 1
  • Čišćenje vlakana i metenje u 1 radnom koraku.
  • Uklj. spremnik za pometeni otpad.
Specifikacije

Tehnički podaci

Površinski učinak (temeljito čišćenje / međučišćenje iCapsol) (m²/h) 300
Tlak prskanja, međučišćenje (bar) 3,4
Količina prskanja, međučišćenje (l/min) 0,38
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 7,5
Snaga motora četke (W) 370
Težina bez pribora (kg) 25
Težina uklj. ambalažu (kg) 32,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 470 x 1160

Opseg isporuke

  • iCapsol-spremnik
  • Broj valjaka: 2 Komad(a)

Oprema

  • Smjer rada: naprijed ili natrag
  • iCapsol-pogon
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH