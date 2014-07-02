Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 10/1

S mlaznicom za tepih od 240 mm i mlaznicom za presvlake za umetanje u pištolj za raspršivanje/usisavanje – Puzzi 10/1 stroj za ekstrakciju raspršivača za čišćenje presvlaka i tepiha.

Profesionalni Kärcherov čistač s raspršivačem Puzzi 10/1 pruža izvrsnu usisnu snagu, kao i higijenske rezultate čišćenja i osigurava da se tekstilne površine mogu brzo ponovno koristiti. U tu svrhu, stroj za ekstrakciju raspršivačem raspršuje otopinu za čišćenje duboko u tekstilna vlakna, zatim je ponovno uklanja s izbačenom prljavštinom, što ga čini savršenim za čišćenje presvlaka, tepiha i drugih tekstilnih površina. Robustan, kompaktan dizajn Puzzija 10/1 osigurava dug životni vijek, a time i visoku isplativost – idealno za građevinske usluge, hotelski i ugostiteljski sektor ili za čišćenje unutrašnjosti vozila. Poklopac uređaja, mlaznica za presvlake i mlaznica za pod prozirni su za bolji pregled prljave vode. Veliki gumbi kojima se može upravljati rukom ili nogom također povećavaju udobnost za korisnika. Uz to, stroj dolazi s integriranom kukom za kabel i pričvršćivačem za mlaznicu za presvlake i usisnu cijev.

Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 10/1: Izvrsne performanse čišćenja
Savršeno dubinsko čišćenje tekstilnih površina. Brzo sušenje znači da se površine mogu brzo ponovno koristiti zahvaljujući izvrsnom učinku povratnog usisavanja. Izvrstan rezultat čišćenja s vidljivim učinkom prije i poslije.
Učinkovita pumpa s dugim vijekom trajanja. Moćna turbina s izvrsnim povratnim usisavanjem. Robustan dizajn i branik štite stroj od udaraca i udaraca.
Fleksibilna usisna traka za optimalni kut usisavanja i vrhunske rezultate sušenja. Podna mlaznica širine 240 mm s integriranom cijevi za raspršivanje. Ergonomski držač za dvije ruke za dodatnu udobnost korisnika.
Praktična mlaznica za presvlake
  • Jednostavno, ali temeljito čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja.
  • Savršeno za čišćenje unutrašnjosti vozila.
  • Mlaznica širine 110 milimetara za umetanje u pištolj za prskanje/usisavanje.
Uklonjivi spremnik 2-u-1
  • Brzo i jednostavno punjenje spremnika čiste vode.
  • Praktično i jednostavno uklanjanje prljave vode.
Jednostavan za rukovanje zahvaljujući dva velika gumba
  • Nema potrebe za saginjanjem: nožni prekidač za uključivanje/isključivanje za brzo i jednostavno korištenje.
  • Metoda u 1 korak: kombinirano prskanje i usisavanje u jednom postupku.
  • Metoda u 2 koraka: Poprskajte vlakna i ostavite da se upije – zatim usisajte.
Veliki stražnji kotači i fleksibilni kotači omogućuju upravljanje od 360°
  • Jednostavno manevriranje čak i na neravnim površinama.
  • Posebno okretan i fleksibilan za rukovanje prilikom čišćenja.
Kvačica za kabel
  • Sigurno skladištenje kabela za napajanje.
  • Praktičan i štiti kabele.
  • Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Integrirano spremište za mlaznicu za presvlake i mlaznicu za tepihe
  • Zahvaljujući dizajnu kopče, mlaznica za presvlake je uvijek nadohvat ruke.
  • Integrirani držač usisne cijevi s podnom mlaznicom u ručki za nošenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. površinski učinak (m²/h) 20 - 25
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Brzina prskanja (l/min) 1
Tlak prskanja (bar) 1
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 10 / 9
Snaga turbine (W) 1250
Snaga pumpe (W) 40
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Dužina kabela (m) 7,5
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 10,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 16,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 690 x 325 x 440

Opseg isporuke

  • Mlaznica za tapecirane površine
  • Deterdženti: RM 760 tablete, 2 Komad(a)
  • crijevo za prskanje/usisavanje: 2.5 m
  • Kvačica za kabel
  • Mlaznica za pod: 240 mm
  • Pištolj za prskanje/usisavanje
  • D-ručka za cijev za prskanje/usisavanje
  • Uklonjiva 2-u-1 posuda za svježu/prljavu vodu
  • cijev za prskanje/usisavanje: 1 Komad(a)

Oprema

  • integrirano spremište za pribor za tapecirani namještaj/mlaznicu za uske prostore
  • integrirano spremište za pribor za podnu mlaznicu
  • mlaznica za usta crna: Mlaznica za tapecirane površine, plava
Područja primjene
  • Za intenzivno dubinsko čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja
  • Za srednje čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja na tepisima
  • Za čišćenje svih tekstilnih površina- uključujući unutrašnjost automobila
  • Za intenzivno dubinsko čišćenje tapeciranih auto sjedala
  • Za ciljano dubinsko čišćenje manjih tapeciranih površina
  • Za čišćenje presvlaka i tekstilnih površina u higijenski osjetljivim područjima
  • Za dubinsko čišćenje tepiha i tekstilnih podnih obloga
Pribor
Sredstva za čišćenje
Podrška

