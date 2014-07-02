Profesionalni Kärcherov čistač s raspršivačem Puzzi 10/1 pruža izvrsnu usisnu snagu, kao i higijenske rezultate čišćenja i osigurava da se tekstilne površine mogu brzo ponovno koristiti. U tu svrhu, stroj za ekstrakciju raspršivačem raspršuje otopinu za čišćenje duboko u tekstilna vlakna, zatim je ponovno uklanja s izbačenom prljavštinom, što ga čini savršenim za čišćenje presvlaka, tepiha i drugih tekstilnih površina. Robustan, kompaktan dizajn Puzzija 10/1 osigurava dug životni vijek, a time i visoku isplativost – idealno za građevinske usluge, hotelski i ugostiteljski sektor ili za čišćenje unutrašnjosti vozila. Poklopac uređaja, mlaznica za presvlake i mlaznica za pod prozirni su za bolji pregled prljave vode. Veliki gumbi kojima se može upravljati rukom ili nogom također povećavaju udobnost za korisnika. Uz to, stroj dolazi s integriranom kukom za kabel i pričvršćivačem za mlaznicu za presvlake i usisnu cijev.