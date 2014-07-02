Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 10/1
S mlaznicom za tepih od 240 mm i mlaznicom za presvlake za umetanje u pištolj za raspršivanje/usisavanje – Puzzi 10/1 stroj za ekstrakciju raspršivača za čišćenje presvlaka i tepiha.
Profesionalni Kärcherov čistač s raspršivačem Puzzi 10/1 pruža izvrsnu usisnu snagu, kao i higijenske rezultate čišćenja i osigurava da se tekstilne površine mogu brzo ponovno koristiti. U tu svrhu, stroj za ekstrakciju raspršivačem raspršuje otopinu za čišćenje duboko u tekstilna vlakna, zatim je ponovno uklanja s izbačenom prljavštinom, što ga čini savršenim za čišćenje presvlaka, tepiha i drugih tekstilnih površina. Robustan, kompaktan dizajn Puzzija 10/1 osigurava dug životni vijek, a time i visoku isplativost – idealno za građevinske usluge, hotelski i ugostiteljski sektor ili za čišćenje unutrašnjosti vozila. Poklopac uređaja, mlaznica za presvlake i mlaznica za pod prozirni su za bolji pregled prljave vode. Veliki gumbi kojima se može upravljati rukom ili nogom također povećavaju udobnost za korisnika. Uz to, stroj dolazi s integriranom kukom za kabel i pričvršćivačem za mlaznicu za presvlake i usisnu cijev.
Značajke i prednosti
Izvrsne performanse čišćenjaSavršeno dubinsko čišćenje tekstilnih površina. Brzo sušenje znači da se površine mogu brzo ponovno koristiti zahvaljujući izvrsnom učinku povratnog usisavanja. Izvrstan rezultat čišćenja s vidljivim učinkom prije i poslije.
Profesionalna kvaliteta: izuzetno robusno i dugotrajno.Učinkovita pumpa s dugim vijekom trajanja. Moćna turbina s izvrsnim povratnim usisavanjem. Robustan dizajn i branik štite stroj od udaraca i udaraca.
Sveobuhvatan set pribora za čišćenje tepihaFleksibilna usisna traka za optimalni kut usisavanja i vrhunske rezultate sušenja. Podna mlaznica širine 240 mm s integriranom cijevi za raspršivanje. Ergonomski držač za dvije ruke za dodatnu udobnost korisnika.
Praktična mlaznica za presvlake
- Jednostavno, ali temeljito čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja.
- Savršeno za čišćenje unutrašnjosti vozila.
- Mlaznica širine 110 milimetara za umetanje u pištolj za prskanje/usisavanje.
Uklonjivi spremnik 2-u-1
- Brzo i jednostavno punjenje spremnika čiste vode.
- Praktično i jednostavno uklanjanje prljave vode.
Jednostavan za rukovanje zahvaljujući dva velika gumba
- Nema potrebe za saginjanjem: nožni prekidač za uključivanje/isključivanje za brzo i jednostavno korištenje.
- Metoda u 1 korak: kombinirano prskanje i usisavanje u jednom postupku.
- Metoda u 2 koraka: Poprskajte vlakna i ostavite da se upije – zatim usisajte.
Veliki stražnji kotači i fleksibilni kotači omogućuju upravljanje od 360°
- Jednostavno manevriranje čak i na neravnim površinama.
- Posebno okretan i fleksibilan za rukovanje prilikom čišćenja.
Kvačica za kabel
- Sigurno skladištenje kabela za napajanje.
- Praktičan i štiti kabele.
- Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Integrirano spremište za mlaznicu za presvlake i mlaznicu za tepihe
- Zahvaljujući dizajnu kopče, mlaznica za presvlake je uvijek nadohvat ruke.
- Integrirani držač usisne cijevi s podnom mlaznicom u ručki za nošenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|20 - 25
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Brzina prskanja (l/min)
|1
|Tlak prskanja (bar)
|1
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|10 / 9
|Snaga turbine (W)
|1250
|Snaga pumpe (W)
|40
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|10,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|16,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|690 x 325 x 440
Opseg isporuke
- Mlaznica za tapecirane površine
- Deterdženti: RM 760 tablete, 2 Komad(a)
- crijevo za prskanje/usisavanje: 2.5 m
- Kvačica za kabel
- Mlaznica za pod: 240 mm
- Pištolj za prskanje/usisavanje
- D-ručka za cijev za prskanje/usisavanje
- Uklonjiva 2-u-1 posuda za svježu/prljavu vodu
- cijev za prskanje/usisavanje: 1 Komad(a)
Oprema
- integrirano spremište za pribor za tapecirani namještaj/mlaznicu za uske prostore
- integrirano spremište za pribor za podnu mlaznicu
- mlaznica za usta crna: Mlaznica za tapecirane površine, plava
Videos
Područja primjene
- Za intenzivno dubinsko čišćenje presvlaka i tapeciranog namještaja
- Za srednje čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja na tepisima
- Za čišćenje svih tekstilnih površina- uključujući unutrašnjost automobila
- Za intenzivno dubinsko čišćenje tapeciranih auto sjedala
- Za ciljano dubinsko čišćenje manjih tapeciranih površina
- Za čišćenje presvlaka i tekstilnih površina u higijenski osjetljivim područjima
- Za dubinsko čišćenje tepiha i tekstilnih podnih obloga