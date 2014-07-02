Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 10/2 Adv
S 240 mm mlaznicom za tepihe, doziranjem protiv pjenjenja, RM pretincem i priključkom za PW power brush kao standard – Puzzi 10/2 Adv stroj za raspršivanje za veću površinsku učinkovitost.
Profesionalni Kärcherov čistač s raspršivačem Puzzi 10/2 Adv pruža izvrsnu usisnu snagu, kao i higijenske rezultate čišćenja i osigurava da se tekstilne površine mogu brzo ponovno koristiti. U tu svrhu, stroj za ekstrakciju raspršivačem raspršuje otopinu za čišćenje duboko u tekstilna vlakna, zatim je ponovno uklanja s izbačenom prljavštinom, što ga čini savršenim za čišćenje tepiha i drugih tekstilnih površina. Uz pomoć opcionalno dostupne električne četke i njezine rotirajuće valjkaste četke, povećava se učinak površine i intenzivira učinak čišćenja. Ugrađeno doziranje protiv pjenjenja sprječava prekomjerno stvaranje pjene u spremniku za prljavu vodu, posebno kod ispiranja šamponiranih tepiha. Robustan dizajn Puzzi 10/2 Adv osigurava dug životni vijek i visoku isplativost – idealno za izvođače građevinskih usluga ili u hotelskom i ugostiteljskom sektoru. Poklopac uređaja i podna mlaznica su prozirni za bolji pregled prljave vode. Sljedeće je uključeno: mlaznica za pod od 240 mm za tepihe, priključak za PW power brush, pretinac za pohranu RM tableta, ergonomska ručka za nošenje i kuka za kabel.
Značajke i prednosti
Izvrsne performanse čišćenja
- Savršeno dubinsko čišćenje tekstilnih površina.
- Brzo sušenje znači da se površine mogu brzo ponovno koristiti zahvaljujući izvrsnom učinku povratnog usisavanja.
- Izvrstan rezultat čišćenja s vidljivim učinkom prije i poslije.
Profesionalna kvaliteta: izuzetno robusno i dugotrajno.
- Učinkovita pumpa s dugim vijekom trajanja.
- Moćna turbina s izvrsnim povratnim usisavanjem.
Sveobuhvatan set pribora za čišćenje tepiha
- Fleksibilna usisna traka za optimalni kut usisavanja i vrhunske rezultate sušenja.
- Podna mlaznica širine 240 mm s integriranom cijevi za raspršivanje.
- Ergonomski držač za dvije ruke za dodatnu udobnost korisnika.
Integrirani priključak za PW power brush
- Power brush osigurava veću učinkovitost površine.
- Rotirajuća valjkasta četka za ravnanje vlakana tepiha.
- Dubinsko čišćenje tepiha i tekstilnih podnih obloga.
Uklonjivi spremnik 2-u-1
- Brzo i jednostavno punjenje spremnika čiste vode.
- Praktično i jednostavno uklanjanje prljave vode.
Jednostavan za rukovanje zahvaljujući dva velika gumba
- Nema potrebe za saginjanjem: nožni prekidač za uključivanje/isključivanje za brzo i jednostavno korištenje.
- Metoda u 1 korak: kombinirano prskanje i usisavanje u jednom postupku.
- Metoda u 2 koraka: Poprskajte vlakna i ostavite da se upije – zatim usisajte.
Ugrađeno doziranje antifoamera
- Savršen za ispiranje šamponiranih tepiha i tekstilnih podnih obloga.
- Sprječava prekomjerno stvaranje pjene u spremniku prljave vode.
Ugrađeni pretinac za pohranjivanje kartica deterdženta
- Tablete su uvijek pri ruci i zaštićene od vlage.
- Sigurno skladištenje čak i tijekom transporta.
- Omogućuje doziranje prema potrebi.
Kvačica za kabel
- Sigurno skladištenje kabela za napajanje.
- Praktičan i štiti kabele.
- Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Integrirani spremnik za pribor
- Integrirani držač usisne cijevi s podnom mlaznicom u ručki za nošenje.
- Jednostavan i udoban za transport i skladištenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|30 - 45
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Brzina prskanja (l/min)
|2
|Tlak prskanja (bar)
|2
|Spremnik za svježu/prljavu vodu (l)
|10 / 9
|Snaga turbine (W)
|1250
|Snaga pumpe (W)
|80
|Napon (V)
|220 - 240
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|11,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|16,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|705 x 320 x 435
Opseg isporuke
- Utičnica za profesionalnu glavu za pranje: PW 30/1
- Deterdženti: RM 760 tablete, 2 Komad(a)
- crijevo za prskanje/usisavanje: 2.5 m
- Pretinac za tablete sredstva za čišćenje
- Kvačica za kabel
- Mlaznica za pod: 240 mm
- Pištolj za prskanje/usisavanje
- D-ručka za cijev za prskanje/usisavanje
- Uklonjiva 2-u-1 posuda za svježu/prljavu vodu
- cijev za prskanje/usisavanje: 1 Komad(a)
Oprema
- integrirano spremište za pribor za tapecirani namještaj/mlaznicu za uske prostore
- mlaznica za usta crna: Mlaznica za pod, Žuta boja
Videos
Područja primjene
- Za dubinsko čišćenje tepiha i tekstilnih podnih obloga
- Za srednje čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja na tepisima
- Za ciljano dubinsko čišćenje manjih tapeciranih površina