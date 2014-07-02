Profesionalni Kärcherov čistač s raspršivačem Puzzi 10/2 Adv pruža izvrsnu usisnu snagu, kao i higijenske rezultate čišćenja i osigurava da se tekstilne površine mogu brzo ponovno koristiti. U tu svrhu, stroj za ekstrakciju raspršivačem raspršuje otopinu za čišćenje duboko u tekstilna vlakna, zatim je ponovno uklanja s izbačenom prljavštinom, što ga čini savršenim za čišćenje tepiha i drugih tekstilnih površina. Uz pomoć opcionalno dostupne električne četke i njezine rotirajuće valjkaste četke, povećava se učinak površine i intenzivira učinak čišćenja. Ugrađeno doziranje protiv pjenjenja sprječava prekomjerno stvaranje pjene u spremniku za prljavu vodu, posebno kod ispiranja šamponiranih tepiha. Robustan dizajn Puzzi 10/2 Adv osigurava dug životni vijek i visoku isplativost – idealno za izvođače građevinskih usluga ili u hotelskom i ugostiteljskom sektoru. Poklopac uređaja i podna mlaznica su prozirni za bolji pregled prljave vode. Sljedeće je uključeno: mlaznica za pod od 240 mm za tepihe, priključak za PW power brush, pretinac za pohranu RM tableta, ergonomska ručka za nošenje i kuka za kabel.