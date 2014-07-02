Uređaj za prskanje i ekstrakciju Puzzi 10/2 Adv

S 240 mm mlaznicom za tepihe, doziranjem protiv pjenjenja, RM pretincem i priključkom za PW power brush kao standard – Puzzi 10/2 Adv stroj za raspršivanje za veću površinsku učinkovitost.

Profesionalni Kärcherov čistač s raspršivačem Puzzi 10/2 Adv pruža izvrsnu usisnu snagu, kao i higijenske rezultate čišćenja i osigurava da se tekstilne površine mogu brzo ponovno koristiti. U tu svrhu, stroj za ekstrakciju raspršivačem raspršuje otopinu za čišćenje duboko u tekstilna vlakna, zatim je ponovno uklanja s izbačenom prljavštinom, što ga čini savršenim za čišćenje tepiha i drugih tekstilnih površina. Uz pomoć opcionalno dostupne električne četke i njezine rotirajuće valjkaste četke, povećava se učinak površine i intenzivira učinak čišćenja. Ugrađeno doziranje protiv pjenjenja sprječava prekomjerno stvaranje pjene u spremniku za prljavu vodu, posebno kod ispiranja šamponiranih tepiha. Robustan dizajn Puzzi 10/2 Adv osigurava dug životni vijek i visoku isplativost – idealno za izvođače građevinskih usluga ili u hotelskom i ugostiteljskom sektoru. Poklopac uređaja i podna mlaznica su prozirni za bolji pregled prljave vode. Sljedeće je uključeno: mlaznica za pod od 240 mm za tepihe, priključak za PW power brush, pretinac za pohranu RM tableta, ergonomska ručka za nošenje i kuka za kabel.

Značajke i prednosti
Izvrsne performanse čišćenja
  • Savršeno dubinsko čišćenje tekstilnih površina.
  • Brzo sušenje znači da se površine mogu brzo ponovno koristiti zahvaljujući izvrsnom učinku povratnog usisavanja.
  • Izvrstan rezultat čišćenja s vidljivim učinkom prije i poslije.
Profesionalna kvaliteta: izuzetno robusno i dugotrajno.
  • Učinkovita pumpa s dugim vijekom trajanja.
  • Moćna turbina s izvrsnim povratnim usisavanjem.
Sveobuhvatan set pribora za čišćenje tepiha
  • Fleksibilna usisna traka za optimalni kut usisavanja i vrhunske rezultate sušenja.
  • Podna mlaznica širine 240 mm s integriranom cijevi za raspršivanje.
  • Ergonomski držač za dvije ruke za dodatnu udobnost korisnika.
Integrirani priključak za PW power brush
  • Power brush osigurava veću učinkovitost površine.
  • Rotirajuća valjkasta četka za ravnanje vlakana tepiha.
  • Dubinsko čišćenje tepiha i tekstilnih podnih obloga.
Uklonjivi spremnik 2-u-1
  • Brzo i jednostavno punjenje spremnika čiste vode.
  • Praktično i jednostavno uklanjanje prljave vode.
Jednostavan za rukovanje zahvaljujući dva velika gumba
  • Nema potrebe za saginjanjem: nožni prekidač za uključivanje/isključivanje za brzo i jednostavno korištenje.
  • Metoda u 1 korak: kombinirano prskanje i usisavanje u jednom postupku.
  • Metoda u 2 koraka: Poprskajte vlakna i ostavite da se upije – zatim usisajte.
Ugrađeno doziranje antifoamera
  • Savršen za ispiranje šamponiranih tepiha i tekstilnih podnih obloga.
  • Sprječava prekomjerno stvaranje pjene u spremniku prljave vode.
Ugrađeni pretinac za pohranjivanje kartica deterdženta
  • Tablete su uvijek pri ruci i zaštićene od vlage.
  • Sigurno skladištenje čak i tijekom transporta.
  • Omogućuje doziranje prema potrebi.
Kvačica za kabel
  • Sigurno skladištenje kabela za napajanje.
  • Praktičan i štiti kabele.
  • Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Integrirani spremnik za pribor
  • Integrirani držač usisne cijevi s podnom mlaznicom u ručki za nošenje.
  • Jednostavan i udoban za transport i skladištenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. površinski učinak (m²/h) 30 - 45
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Brzina prskanja (l/min) 2
Tlak prskanja (bar) 2
Spremnik za svježu/prljavu vodu (l) 10 / 9
Snaga turbine (W) 1250
Snaga pumpe (W) 80
Napon (V) 220 - 240
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 11,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 16,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 705 x 320 x 435

Opseg isporuke

  • Utičnica za profesionalnu glavu za pranje: PW 30/1
  • Deterdženti: RM 760 tablete, 2 Komad(a)
  • crijevo za prskanje/usisavanje: 2.5 m
  • Pretinac za tablete sredstva za čišćenje
  • Kvačica za kabel
  • Mlaznica za pod: 240 mm
  • Pištolj za prskanje/usisavanje
  • D-ručka za cijev za prskanje/usisavanje
  • Uklonjiva 2-u-1 posuda za svježu/prljavu vodu
  • cijev za prskanje/usisavanje: 1 Komad(a)

Oprema

  • integrirano spremište za pribor za tapecirani namještaj/mlaznicu za uske prostore
  • mlaznica za usta crna: Mlaznica za pod, Žuta boja
Područja primjene
  • Za dubinsko čišćenje tepiha i tekstilnih podnih obloga
  • Za srednje čišćenje i ciljano uklanjanje mrlja na tepisima
  • Za ciljano dubinsko čišćenje manjih tapeciranih površina
