Generator tople vode HG 43
Zahvaljujući učinkovitoj tehnologiji plamenika s niskim emisijama s toplinskom snagom od 43 kW, naš generator tople vode HG 43 može pretvoriti sve visokotlačne čistače u učinkovite strojeve za toplu vodu.
Isplativo rješenje za nadogradnju postojećih visokotlačnih čistača s hladnom vodom: naš generator tople vode HG 43 kompatibilan je sa svakim visokotlačnim čistačem na tržištu, bez obzira radi li se o Kärcher stroju ili ne. Ovdje nisu bitne godine i performanse. Korištenje vruće vode za visokotlačno čišćenje štedi na deterdžentu, značajno ubrzava i poboljšava rezultate čišćenja te dolazi do izražaja posebno u uklanjanju masne i masne prljavštine i naslaga. Nadalje, radni tlak se može smanjiti kako bi se zaštitile osjetljive površine uz zadržavanje istih učinaka čišćenja. Tehnički napredna tehnologija plamenika snage 43 kW osigurava visoku učinkovitost uz niske vrijednosti emisije. Naša provjerena sigurnosna tehnologija sa sigurnosnim blokom s tlačnim prekidačem, zaštitom od nedostatka vode, zajedno s integriranim sustavom mekog prigušenja za zaštitu grijaćeg svitka od vibracija, osiguravaju dug životni vijek. Sve komponente stroja dizajnirane su za dugotrajnu uporabu, a stabilan cjevasti okvir također omogućuje korištenje u težim uvjetima.
Značajke i prednosti
Dugovječno i robusnoVisoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany". Provjerena Kärcher sigurnosna tehnologija jamči optimalnu zaštitu stroja i korisnika. Čvrsti okvir pruža zaštitu pri kontinuiranoj teškoj uporabi.
Povećane performanse čišćenja zahvaljujući vrućoj vodiKraće vrijeme čišćenja i smanjenje troškova rada. Učinkovitije uklanjanje ulja, masti i maziva. Učinak ubijanja klica i zaštite osjetljivih površina.
Posebno jednostavan za održavanjeJednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje. Integrirani filter goriva i uklonjivi spremnik goriva za čišćenje.
Velika praktičnost u rukovanju
- Intuitivno rukovanje putem velikog prekidača s jednom tipkom.
- Prvoklasna mobilnost zahvaljujući velikim kotačima i kotačiću s parkirnom kočnicom.
- Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Učinak grijanja (kW)
|43
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|600
|Težina bez pribora (kg)
|88,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|100,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1000 x 850 x 1080