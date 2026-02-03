Generator tople vode HG 43

Zahvaljujući učinkovitoj tehnologiji plamenika s niskim emisijama s toplinskom snagom od 43 kW, naš generator tople vode HG 43 može pretvoriti sve visokotlačne čistače u učinkovite strojeve za toplu vodu.

Isplativo rješenje za nadogradnju postojećih visokotlačnih čistača s hladnom vodom: naš generator tople vode HG 43 kompatibilan je sa svakim visokotlačnim čistačem na tržištu, bez obzira radi li se o Kärcher stroju ili ne. Ovdje nisu bitne godine i performanse. Korištenje vruće vode za visokotlačno čišćenje štedi na deterdžentu, značajno ubrzava i poboljšava rezultate čišćenja te dolazi do izražaja posebno u uklanjanju masne i masne prljavštine i naslaga. Nadalje, radni tlak se može smanjiti kako bi se zaštitile osjetljive površine uz zadržavanje istih učinaka čišćenja. Tehnički napredna tehnologija plamenika snage 43 kW osigurava visoku učinkovitost uz niske vrijednosti emisije. Naša provjerena sigurnosna tehnologija sa sigurnosnim blokom s tlačnim prekidačem, zaštitom od nedostatka vode, zajedno s integriranim sustavom mekog prigušenja za zaštitu grijaćeg svitka od vibracija, osiguravaju dug životni vijek. Sve komponente stroja dizajnirane su za dugotrajnu uporabu, a stabilan cjevasti okvir također omogućuje korištenje u težim uvjetima.

Značajke i prednosti
Generator tople vode HG 43: Dugovječno i robusno
Dugovječno i robusno
Visoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany". Provjerena Kärcher sigurnosna tehnologija jamči optimalnu zaštitu stroja i korisnika. Čvrsti okvir pruža zaštitu pri kontinuiranoj teškoj uporabi.
Generator tople vode HG 43: Povećane performanse čišćenja zahvaljujući vrućoj vodi
Povećane performanse čišćenja zahvaljujući vrućoj vodi
Kraće vrijeme čišćenja i smanjenje troškova rada. Učinkovitije uklanjanje ulja, masti i maziva. Učinak ubijanja klica i zaštite osjetljivih površina.
Generator tople vode HG 43: Posebno jednostavan za održavanje
Posebno jednostavan za održavanje
Jednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje. Integrirani filter goriva i uklonjivi spremnik goriva za čišćenje.
Velika praktičnost u rukovanju
  • Intuitivno rukovanje putem velikog prekidača s jednom tipkom.
  • Prvoklasna mobilnost zahvaljujući velikim kotačima i kotačiću s parkirnom kočnicom.
  • Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Učinak grijanja (kW) 43
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) maks. 80
55 °C ∆ T @ (l/h) 600
Težina bez pribora (kg) 88,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 100,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1000 x 850 x 1080
Generator tople vode HG 43
Generator tople vode HG 43
Videos
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH