Isplativo rješenje za nadogradnju postojećih visokotlačnih čistača s hladnom vodom: naš generator tople vode HG 43 kompatibilan je sa svakim visokotlačnim čistačem na tržištu, bez obzira radi li se o Kärcher stroju ili ne. Ovdje nisu bitne godine i performanse. Korištenje vruće vode za visokotlačno čišćenje štedi na deterdžentu, značajno ubrzava i poboljšava rezultate čišćenja te dolazi do izražaja posebno u uklanjanju masne i masne prljavštine i naslaga. Nadalje, radni tlak se može smanjiti kako bi se zaštitile osjetljive površine uz zadržavanje istih učinaka čišćenja. Tehnički napredna tehnologija plamenika snage 43 kW osigurava visoku učinkovitost uz niske vrijednosti emisije. Naša provjerena sigurnosna tehnologija sa sigurnosnim blokom s tlačnim prekidačem, zaštitom od nedostatka vode, zajedno s integriranim sustavom mekog prigušenja za zaštitu grijaćeg svitka od vibracija, osiguravaju dug životni vijek. Sve komponente stroja dizajnirane su za dugotrajnu uporabu, a stabilan cjevasti okvir također omogućuje korištenje u težim uvjetima.