S našim HG 64 generatorom tople vode (64 kW toplinske snage), možete isplativo pretvoriti bilo koji visokotlačni čistač s hladnom vodom u stroj s toplom vodom s boljim učinkom čišćenja.

Kada radite s visokotlačnim čistačima, možete postići 35% brže i bolje rezultate čišćenja koristeći toplu vodu u usporedbi s hladnom vodom. Naš HG 64 generator tople vode isplativo je rješenje za nadogradnju vašeg stroja za hladnu vodu u skladu s tim – bez obzira na to koliko je star, njegovu snagu ili čak proizvođača. Vruća voda otapa masnu, nauljenu i ukorijenjenu prljavštinu mnogo učinkovitije od hladne vode i time štedi i deterdžent. Također značajno smanjuje klice i, za zaštitu osjetljivih površina, moguće je smanjiti radni tlak uz zadržavanje iste snage čišćenja. Generator tople vode, koji je cjevastim okvirom učinkovito zaštićen od oštećenja, dosljedno je dizajniran za dugotrajnu upotrebu, ima sigurnosni blok s tlačnim prekidačem, zaštitu od nedostatka vode i učinkovit plamenik s niskom emisijom i dugotrajnim 64 kW snage. Osim toga, integrirani sustav mekog prigušivanja učinkovito štiti izmjenjivač grijanja od vibracija i tako produljuje njegov vijek trajanja.

Značajke i prednosti
Generator tople vode HG 64: Dugovječno i robusno
Dugovječno i robusno
Visoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany". Provjerena Kärcher sigurnosna tehnologija jamči optimalnu zaštitu stroja i korisnika. Čvrsti okvir pruža zaštitu pri kontinuiranoj teškoj uporabi.
Generator tople vode HG 64: Povećane performanse čišćenja zahvaljujući vrućoj vodi
Povećane performanse čišćenja zahvaljujući vrućoj vodi
Kraće vrijeme čišćenja i smanjenje troškova rada. Učinkovitije uklanjanje ulja, masti i maziva. Učinak ubijanja klica i zaštite osjetljivih površina.
Generator tople vode HG 64: Posebno jednostavan za održavanje
Posebno jednostavan za održavanje
Jednostavan pristup svim komponentama za servis i održavanje. Integrirani filter goriva i uklonjivi spremnik goriva za čišćenje.
Velika praktičnost u rukovanju
  • Intuitivno rukovanje putem velikog prekidača s jednom tipkom.
  • Prvoklasna mobilnost zahvaljujući velikim kotačima i kotačiću s parkirnom kočnicom.
  • Mogućnosti pospremanja svih dijelova pribora izravno na uređaju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Učinak grijanja (kW) 64
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) maks. 80
55 °C ∆ T @ (l/h) 900
Težina bez pribora (kg) 124,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 136,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1000 x 850 x 1080
