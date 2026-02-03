Kada radite s visokotlačnim čistačima, možete postići 35% brže i bolje rezultate čišćenja koristeći toplu vodu u usporedbi s hladnom vodom. Naš HG 64 generator tople vode isplativo je rješenje za nadogradnju vašeg stroja za hladnu vodu u skladu s tim – bez obzira na to koliko je star, njegovu snagu ili čak proizvođača. Vruća voda otapa masnu, nauljenu i ukorijenjenu prljavštinu mnogo učinkovitije od hladne vode i time štedi i deterdžent. Također značajno smanjuje klice i, za zaštitu osjetljivih površina, moguće je smanjiti radni tlak uz zadržavanje iste snage čišćenja. Generator tople vode, koji je cjevastim okvirom učinkovito zaštićen od oštećenja, dosljedno je dizajniran za dugotrajnu upotrebu, ima sigurnosni blok s tlačnim prekidačem, zaštitu od nedostatka vode i učinkovit plamenik s niskom emisijom i dugotrajnim 64 kW snage. Osim toga, integrirani sustav mekog prigušivanja učinkovito štiti izmjenjivač grijanja od vibracija i tako produljuje njegov vijek trajanja.