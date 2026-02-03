Posebno razvijen za uklanjanje sitnih prašina opasnih za zdravlje i čak eksplozivnih prašina: Naš industrijski usisavač srednje klase IVM 60/30 M Z22 oduševljava svojim dugotrajnim kompresorom s bočnim kanalima i trofaznim pogonom u industrijskoj primjeni po potrebi u neprestanom radu. Robustan uređaj s neosjetljivim čeličnim kućištem te tijelom i spremnikom od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline ima veliki zvjezdasti filtar klase prašine M i ispunjava zahtjeve za radove u ATEX zoni 22. Usisavač je certificiran u skladu s Direktivom 2014/34/EU. Pritom veliki kotači omogućuju maksimalnu mobilnost, dok pouzdano, ručno čišćenje filtra s prijenosom produljuje vijek trajanja filtra i tako smanjuje trošak održavanja.