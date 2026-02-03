Industrijski usisavač IVM 60/30 M Z22
Prikladan za ATEX zonu 22 i certificiran u skladu s Direktivom 2014/34/EU, mobilan industrijski usisavač srednje klase IVM 60/30 M Z22 s kompresorom s bočnim kanalima za univerzalnu primjenu u industriji.
Posebno razvijen za uklanjanje sitnih prašina opasnih za zdravlje i čak eksplozivnih prašina: Naš industrijski usisavač srednje klase IVM 60/30 M Z22 oduševljava svojim dugotrajnim kompresorom s bočnim kanalima i trofaznim pogonom u industrijskoj primjeni po potrebi u neprestanom radu. Robustan uređaj s neosjetljivim čeličnim kućištem te tijelom i spremnikom od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline ima veliki zvjezdasti filtar klase prašine M i ispunjava zahtjeve za radove u ATEX zoni 22. Usisavač je certificiran u skladu s Direktivom 2014/34/EU. Pritom veliki kotači omogućuju maksimalnu mobilnost, dok pouzdano, ručno čišćenje filtra s prijenosom produljuje vijek trajanja filtra i tako smanjuje trošak održavanja.
Značajke i prednosti
Certificiran za ATEX Zonu 22Industrijski usisivač otporan na eksploziju za sigurno usisavanje u ATEX zoni 22.
Klasa prašine MKompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne trošiSa snagom od 3 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Ručno čišćenje IVM filtera
- Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
- Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
- Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
- Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
- Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Kapacitet spremnika (l)
|60
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|3
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 70
|Nazivna širina pribora
|DN 50
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|79
|Klasa prašine, glavni filtar
|M
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|2
|Težina bez pribora (kg)
|102
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|102,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne