Industrijski usisavač IVM 60/30 M Z22

Prikladan za ATEX zonu 22 i certificiran u skladu s Direktivom 2014/34/EU, mobilan industrijski usisavač srednje klase IVM 60/30 M Z22 s kompresorom s bočnim kanalima za univerzalnu primjenu u industriji.

Posebno razvijen za uklanjanje sitnih prašina opasnih za zdravlje i čak eksplozivnih prašina: Naš industrijski usisavač srednje klase IVM 60/30 M Z22 oduševljava svojim dugotrajnim kompresorom s bočnim kanalima i trofaznim pogonom u industrijskoj primjeni po potrebi u neprestanom radu. Robustan uređaj s neosjetljivim čeličnim kućištem te tijelom i spremnikom od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline ima veliki zvjezdasti filtar klase prašine M i ispunjava zahtjeve za radove u ATEX zoni 22. Usisavač je certificiran u skladu s Direktivom 2014/34/EU. Pritom veliki kotači omogućuju maksimalnu mobilnost, dok pouzdano, ručno čišćenje filtra s prijenosom produljuje vijek trajanja filtra i tako smanjuje trošak održavanja.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVM 60/30 M Z22: Certificiran za ATEX Zonu 22
Certificiran za ATEX Zonu 22
Industrijski usisivač otporan na eksploziju za sigurno usisavanje u ATEX zoni 22.
Industrijski usisavač IVM 60/30 M Z22: Klasa prašine M
Klasa prašine M
Kompletan uređaj certificiran prema DIN EN 60335-2-69 za klasu prašine M.
Industrijski usisavač IVM 60/30 M Z22: Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Kompresor s bočnim kanalom koji se ne troši
Sa snagom od 3 kW i mekim startom za usisavanje velikih količina prašine i krutih tvari. Za snažnu usisnu snagu i vijek trajanja od najmanje 20.000 sati. Prikladno za rad u više smjena i/ili s više usisnih točaka.
Ručno čišćenje IVM filtera
  • Rad bez napora uz pomoć ergonomski postavljene poluge ako je potrebno.
  • Produžuje vijek trajanja filtera i time smanjuje napor održavanja.
  • Isti rezultati čišćenja, bez obzira na količinu korištene sile.
Opremljen ekstra velikim zvjezdastim filtrom
  • Za sigurno usisavanje čvrstih tvari i prašine do klase prašine M.
  • Pogodno i za velike količine prašine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Kapacitet spremnika (l) 60
Nazivna ulazna snaga (kW) 3
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 70
Nazivna širina pribora DN 50
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 79
Klasa prašine, glavni filtar M
Područje filtra za glavni filtar (m²) 2
Težina bez pribora (kg) 102
Težina uklj. ambalažu (kg) 102,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1040 x 680 x 1840

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVM 60/30 M Z22
Industrijski usisavač IVM 60/30 M Z22
Industrijski usisavač IVM 60/30 M Z22
Industrijski usisavač IVM 60/30 M Z22
Industrijski usisavač IVM 60/30 M Z22
Industrijski usisavač IVM 60/30 M Z22
Industrijski usisavač IVM 60/30 M Z22
Videos
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH