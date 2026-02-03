Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 – kompaktni industrijski usisavač sa spremnikom zapremine 100 litara. Udobno usisavanje i jednostavno razdvajanje strugotina i hladnih maziva.
IVR-L 100/24-2 je kompaktni industrijski usisavač tvrtke Kärcher, tip Ringler. Usisavač ima spremnik zapremine 100 l. Moguće je pouzdano usisavanje tekućina i grubih krutih tvari (npr. strugotina), a zahvaljujući opcionalnoj košari za strugotine moguće ih je praktično međusobno odvojiti. Priključak crijeva na usisnoj glavi posebno je pokretan (okreće se za 360°) te jamči maksimalnu fleksibilnost i usisavanje bez zapetljavanja crijeva. Razina napunjenosti može se uvijek praktično očitati na crijevu za pražnjenje. Ušice za kran, spojene prirubnicom, olakšavaju svakodnevno rukovanje čak i kada je uređaj pun. Kvalitetni kotači od ABS materijala jamče maksimalnu mobilnost.
Značajke i prednosti
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnostStroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°. Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Optički prikaz razine napunjenostiProzirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine. Crijevo također služi za lakše pražnjenje.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatoraZa snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
- Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Željezo
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,45
|Težina bez pribora (kg)
|44
|Težina (s priborom) (kg)
|44
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|44,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|640 x 620 x 1060
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne