IVR-L 100/24-2 je kompaktni industrijski usisavač tvrtke Kärcher, tip Ringler. Usisavač ima spremnik zapremine 100 l. Moguće je pouzdano usisavanje tekućina i grubih krutih tvari (npr. strugotina), a zahvaljujući opcionalnoj košari za strugotine moguće ih je praktično međusobno odvojiti. Priključak crijeva na usisnoj glavi posebno je pokretan (okreće se za 360°) te jamči maksimalnu fleksibilnost i usisavanje bez zapetljavanja crijeva. Razina napunjenosti može se uvijek praktično očitati na crijevu za pražnjenje. Ušice za kran, spojene prirubnicom, olakšavaju svakodnevno rukovanje čak i kada je uređaj pun. Kvalitetni kotači od ABS materijala jamče maksimalnu mobilnost.