IVR-L 100/24-2 – kompaktni industrijski usisavač sa spremnikom zapremine 100 litara. Udobno usisavanje i jednostavno razdvajanje strugotina i hladnih maziva.

IVR-L 100/24-2 je kompaktni industrijski usisavač tvrtke Kärcher, tip Ringler. Usisavač ima spremnik zapremine 100 l. Moguće je pouzdano usisavanje tekućina i grubih krutih tvari (npr. strugotina), a zahvaljujući opcionalnoj košari za strugotine moguće ih je praktično međusobno odvojiti. Priključak crijeva na usisnoj glavi posebno je pokretan (okreće se za 360°) te jamči maksimalnu fleksibilnost i usisavanje bez zapetljavanja crijeva. Razina napunjenosti može se uvijek praktično očitati na crijevu za pražnjenje. Ušice za kran, spojene prirubnicom, olakšavaju svakodnevno rukovanje čak i kada je uređaj pun. Kvalitetni kotači od ABS materijala jamče maksimalnu mobilnost.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2: Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°. Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Optički prikaz razine napunjenosti
Optički prikaz razine napunjenosti
Prozirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine. Crijevo također služi za lakše pražnjenje.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
  • Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Željezo
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Klasa prašine, glavni filtar L
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,45
Težina bez pribora (kg) 44
Težina (s priborom) (kg) 44
Težina uklj. ambalažu (kg) 44,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 640 x 620 x 1060

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Videos
Pribor
