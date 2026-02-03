IVR-L 100/24-2 Me je kompaktni industrijski usisavač od plemenitog čelika sa spremnikom zapremine 100 l. Moguće je usisavanje tekućina i grubih krutih tvari kao što su strugotine. Opcionalna košara za strugotine omogućuje praktično odvajanje krutih tvari i tekućine. Kvalitetna izvedba od plemenitog čelika čini IVR-L 100/24-2 Me višenamjenskim pomagalom u teškim svakodnevnim uvjetima u industriji. Čak je bez problema moguće usisati i korozivne medije. Priključak crijeva na usisnoj glavi može se okretati za 360°. To olakšava usisavanje nečistoće oko usisavača, a da se usisno crijevo ne zapetlja. Razina napunjenosti uvijek je vidljiva na crijevu za pražnjenje. Kvalitetni kotači od ABS materijala osiguravaju odličnu pokretljivost.