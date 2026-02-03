Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100/24-2 Me je kompaktni industrijski usisavač u izvedbi od plemenitog čelika. Sa spremnikom zapremine 100 litara za usisavanje korozivnih tekućina.

IVR-L 100/24-2 Me je kompaktni industrijski usisavač od plemenitog čelika sa spremnikom zapremine 100 l. Moguće je usisavanje tekućina i grubih krutih tvari kao što su strugotine. Opcionalna košara za strugotine omogućuje praktično odvajanje krutih tvari i tekućine. Kvalitetna izvedba od plemenitog čelika čini IVR-L 100/24-2 Me višenamjenskim pomagalom u teškim svakodnevnim uvjetima u industriji. Čak je bez problema moguće usisati i korozivne medije. Priključak crijeva na usisnoj glavi može se okretati za 360°. To olakšava usisavanje nečistoće oko usisavača, a da se usisno crijevo ne zapetlja. Razina napunjenosti uvijek je vidljiva na crijevu za pražnjenje. Kvalitetni kotači od ABS materijala osiguravaju odličnu pokretljivost.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetni spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika
Visokokvalitetni spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelika
Vrlo lako se čisti. Prikladno za korozivne usisne materijale. Prozirno crijevo kao indikator napunjenosti i za ispuštanje tekućina.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°. Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
  • Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Klasa prašine, glavni filtar L
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,45
Težina bez pribora (kg) 41
Težina (s priborom) (kg) 41
Težina uklj. ambalažu (kg) 41,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 640 x 620 x 1060

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Me
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Me
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Me
