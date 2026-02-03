Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Me
IVR-L 100/24-2 Me je kompaktni industrijski usisavač u izvedbi od plemenitog čelika. Sa spremnikom zapremine 100 litara za usisavanje korozivnih tekućina.
IVR-L 100/24-2 Me je kompaktni industrijski usisavač od plemenitog čelika sa spremnikom zapremine 100 l. Moguće je usisavanje tekućina i grubih krutih tvari kao što su strugotine. Opcionalna košara za strugotine omogućuje praktično odvajanje krutih tvari i tekućine. Kvalitetna izvedba od plemenitog čelika čini IVR-L 100/24-2 Me višenamjenskim pomagalom u teškim svakodnevnim uvjetima u industriji. Čak je bez problema moguće usisati i korozivne medije. Priključak crijeva na usisnoj glavi može se okretati za 360°. To olakšava usisavanje nečistoće oko usisavača, a da se usisno crijevo ne zapetlja. Razina napunjenosti uvijek je vidljiva na crijevu za pražnjenje. Kvalitetni kotači od ABS materijala osiguravaju odličnu pokretljivost.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetni spremnik za sakupljanje od nehrđajućeg čelikaVrlo lako se čisti. Prikladno za korozivne usisne materijale. Prozirno crijevo kao indikator napunjenosti i za ispuštanje tekućina.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnostStroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°. Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatoraZa snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja. Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi. Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
- Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,45
|Težina bez pribora (kg)
|41
|Težina (s priborom) (kg)
|41
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|41,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|640 x 620 x 1060
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne