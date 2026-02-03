Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc
IVR-L 100/24-2 Tc je osnovna izvedba svih IVR-L 100 Tc-varijanti. Savršen uređaj za usisavanje i odvajanje hladnih maziva i strugotina u metaloprerađivačkoj industriji.
Kompaktno izvedeni IVR-L 100/24-2 Tc je solidni industrijski usisavač, tip Ringler, s prekretnim voznim postoljem i spremnikom zapremine 100 l. Stoga je usisavač najprikladniji za usisavanje velikih količina tekućine i/ili krutih tvari kao što su strugotine (po mogućnosti bez prašine). Uz pomoć opcijske košare za strugotine moguće je praktično odvojiti krute tvari od tekućine. Zahvaljujući priključku usisnog crijeva na usinoj glavi, koji se okreće za 360°, moguće je usisavanje oko uređaja bez zapetljavanja usisnog crijeva. Trenutna razina napunjenosti uvijek je vidljiva preko crijeva za pražnjenje. Pražnjenje se izvodi ili putem crijeva za pražnjenje ili preko prekretnog voznog postolja. Robusna izvedba, kotači i mrežni kabel otporni na ulje jamče dugovječnost - čak i kod primjene u najtežim industrijskim uvjetima. Osim toga, robusna izvedba omogućuje prijenos viličarom.
Značajke i prednosti
Ergonomska nagibna šasijaSofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora. Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja. Brzo i praktično pražnjenje spremnika: jednostavno nagnuti prema natrag i gotovo.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnostStroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°. Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Optički prikaz razine napunjenostiProzirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine. Crijevo također služi za lakše pražnjenje.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
- Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
- Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
- Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
- Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Materijal spremnika
|Čelik
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,45
|Težina bez pribora (kg)
|50
|Težina (s priborom) (kg)
|50
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|50,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|640 x 620 x 1060
Oprema
- Pribor u opsegu isporuke: ne