Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc

IVR-L 100/24-2 Tc je osnovna izvedba svih IVR-L 100 Tc-varijanti. Savršen uređaj za usisavanje i odvajanje hladnih maziva i strugotina u metaloprerađivačkoj industriji.

Kompaktno izvedeni IVR-L 100/24-2 Tc je solidni industrijski usisavač, tip Ringler, s prekretnim voznim postoljem i spremnikom zapremine 100 l. Stoga je usisavač najprikladniji za usisavanje velikih količina tekućine i/ili krutih tvari kao što su strugotine (po mogućnosti bez prašine). Uz pomoć opcijske košare za strugotine moguće je praktično odvojiti krute tvari od tekućine. Zahvaljujući priključku usisnog crijeva na usinoj glavi, koji se okreće za 360°, moguće je usisavanje oko uređaja bez zapetljavanja usisnog crijeva. Trenutna razina napunjenosti uvijek je vidljiva preko crijeva za pražnjenje. Pražnjenje se izvodi ili putem crijeva za pražnjenje ili preko prekretnog voznog postolja. Robusna izvedba, kotači i mrežni kabel otporni na ulje jamče dugovječnost - čak i kod primjene u najtežim industrijskim uvjetima. Osim toga, robusna izvedba omogućuje prijenos viličarom.

Značajke i prednosti
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc: Ergonomska nagibna šasija
Ergonomska nagibna šasija
Sofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora. Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja. Brzo i praktično pražnjenje spremnika: jednostavno nagnuti prema natrag i gotovo.
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc: Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki. Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°. Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc: Optički prikaz razine napunjenosti
Optički prikaz razine napunjenosti
Prozirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine. Crijevo također služi za lakše pražnjenje.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
  • Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
  • Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
  • Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
  • Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Kapacitet spremnika (l) 100
Materijal spremnika Čelik
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Klasa prašine, glavni filtar L
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,45
Težina bez pribora (kg) 50
Težina (s priborom) (kg) 50
Težina uklj. ambalažu (kg) 50,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 640 x 620 x 1060

Oprema

  • Pribor u opsegu isporuke: ne
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc
Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc
Videos
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH