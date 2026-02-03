Kompaktno izvedeni IVR-L 100/24-2 Tc je solidni industrijski usisavač, tip Ringler, s prekretnim voznim postoljem i spremnikom zapremine 100 l. Stoga je usisavač najprikladniji za usisavanje velikih količina tekućine i/ili krutih tvari kao što su strugotine (po mogućnosti bez prašine). Uz pomoć opcijske košare za strugotine moguće je praktično odvojiti krute tvari od tekućine. Zahvaljujući priključku usisnog crijeva na usinoj glavi, koji se okreće za 360°, moguće je usisavanje oko uređaja bez zapetljavanja usisnog crijeva. Trenutna razina napunjenosti uvijek je vidljiva preko crijeva za pražnjenje. Pražnjenje se izvodi ili putem crijeva za pražnjenje ili preko prekretnog voznog postolja. Robusna izvedba, kotači i mrežni kabel otporni na ulje jamče dugovječnost - čak i kod primjene u najtežim industrijskim uvjetima. Osim toga, robusna izvedba omogućuje prijenos viličarom.