Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Dp

Mobilan usisavač za tekućine i strugotine IVR-L 100/24-2 Tc Dp. S pogonom na izmjeničnu struju, prikladan za ulja, emulzije za hlađenje ili sitne, lagane metalne strugotine u srednjim količinama.

Usisavač za tekućine i strugotine IVR-L 100/24-2 Tc Dp na izmjeničnu struju za usisavanje srednjih količina ulja, emulzija za hlađenje i sitnih, laganih metalnih strugotina. Rješenje sa snažnim dvjema turbinama i neznatnom bukom tijekom rada omogućuje visoku usisnu snagu mobilnog uređaja s ulaznom snagom od 2,4 kW, pritom perivi i dugotrajni džepni filtar omogućuje neprekidan rad, a integrirano sito osigurava učinkovito odvajanje tekućih i krutih usisnih medija. Usisane tekućine ispuštaju se jednostavnim odvajanjem ispusnog crijeva iz sabirnog spremnika zapremine 100 l, prikaz razine napunjenosti sprječava preveliko punjenje. Ovaj se postupak odvija brže i do razlike u visini od 6 metara pri uporabi integrirane, kontinuirano namjestive pumpe za bačvu. Sustav pražnjenja s preklopnim pokretnim stalkom omogućuje sigurno preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja. Za pražnjenje je također moguća uporaba viličara ili dizalice.

Značajke i prednosti
Ergonomska nagibna šasija
  • Sofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora.
  • Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja.
  • Brzo i praktično pražnjenje spremnika: jednostavno nagnuti prema natrag i gotovo.
Funkcija crpke za bačvu
  • Samostalna crpka za bačve omogućuje jednostavan povrat usisanog materijala na visoku razinu pražnjenja.
  • Prozirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
  • Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
  • Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°.
  • Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
  • Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
  • Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
  • Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
  • Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Kapacitet spremnika (l) 100
Nazivna ulazna snaga (kW) 2,4
Vrsta usisavanja Električni
Nazivna širina priključka DN 50
Nazivna širina pribora DN 50 DN 40
Klasa prašine, glavni filtar L
Područje filtra za glavni filtar (m²) 0,45
Težina bez pribora (kg) 57
Težina (s priborom) (kg) 57
Težina uklj. ambalažu (kg) 57,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 840 x 660 x 1320

Oprema

  • Funkcija crpke za bačvu
Područja primjene
  • Za srednje količine krupnih i abrazivnih strugotina
  • Za srednje količine tekućina, npr. ulja i emulzija za hlađenje
Pribor
