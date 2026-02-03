Usisavač za tekućine i strugotine IVR-L 100/24-2 Tc Dp na izmjeničnu struju za usisavanje srednjih količina ulja, emulzija za hlađenje i sitnih, laganih metalnih strugotina. Rješenje sa snažnim dvjema turbinama i neznatnom bukom tijekom rada omogućuje visoku usisnu snagu mobilnog uređaja s ulaznom snagom od 2,4 kW, pritom perivi i dugotrajni džepni filtar omogućuje neprekidan rad, a integrirano sito osigurava učinkovito odvajanje tekućih i krutih usisnih medija. Usisane tekućine ispuštaju se jednostavnim odvajanjem ispusnog crijeva iz sabirnog spremnika zapremine 100 l, prikaz razine napunjenosti sprječava preveliko punjenje. Ovaj se postupak odvija brže i do razlike u visini od 6 metara pri uporabi integrirane, kontinuirano namjestive pumpe za bačvu. Sustav pražnjenja s preklopnim pokretnim stalkom omogućuje sigurno preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja. Za pražnjenje je također moguća uporaba viličara ili dizalice.