Industrijski usisavač IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Mobilan usisavač za tekućine i strugotine IVR-L 100/24-2 Tc Dp. S pogonom na izmjeničnu struju, prikladan za ulja, emulzije za hlađenje ili sitne, lagane metalne strugotine u srednjim količinama.
Usisavač za tekućine i strugotine IVR-L 100/24-2 Tc Dp na izmjeničnu struju za usisavanje srednjih količina ulja, emulzija za hlađenje i sitnih, laganih metalnih strugotina. Rješenje sa snažnim dvjema turbinama i neznatnom bukom tijekom rada omogućuje visoku usisnu snagu mobilnog uređaja s ulaznom snagom od 2,4 kW, pritom perivi i dugotrajni džepni filtar omogućuje neprekidan rad, a integrirano sito osigurava učinkovito odvajanje tekućih i krutih usisnih medija. Usisane tekućine ispuštaju se jednostavnim odvajanjem ispusnog crijeva iz sabirnog spremnika zapremine 100 l, prikaz razine napunjenosti sprječava preveliko punjenje. Ovaj se postupak odvija brže i do razlike u visini od 6 metara pri uporabi integrirane, kontinuirano namjestive pumpe za bačvu. Sustav pražnjenja s preklopnim pokretnim stalkom omogućuje sigurno preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja. Za pražnjenje je također moguća uporaba viličara ili dizalice.
Značajke i prednosti
Ergonomska nagibna šasija
- Sofisticirani sustav za sigurno, ručno pražnjenje bez napora.
- Okvirni sustav omogućuje ergonomsko preklopno pražnjenje pomoću mehanizma odmatanja.
- Brzo i praktično pražnjenje spremnika: jednostavno nagnuti prema natrag i gotovo.
Funkcija crpke za bačvu
- Samostalna crpka za bačve omogućuje jednostavan povrat usisanog materijala na visoku razinu pražnjenja.
- Prozirno crijevo za provjeru količine apsorbirane tekućine.
Visoka robusnost, fleksibilnost i modularnost
- Stroj i šasija su vrlo robusni i opremljeni visokim debljinama stijenki.
- Rotirajući priključak za crijevo s okretnim savijanjem cijevi do 360°.
- Po izboru dostupan sa zaštitom od prepunjavanja, cjedilom ili držačem pribora.
Opremljen s dva vrlo tiha motora ventilatora
- Za snažnu snagu usisavanja i optimalnu učinkovitost čišćenja.
- Ventilatori se mogu zasebno uključiti za individualnu usisnu snagu prema potrebi.
- Vrlo tiha pogonska glava osigurava ravnomjerno ispuhivanje rashladnog zraka.
Opremljen kompaktnim površinskim filtrom klase prašine L
- Pouzdano sprječava ulazak grubih čestica u usisne turbine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Kapacitet spremnika (l)
|100
|Nazivna ulazna snaga (kW)
|2,4
|Vrsta usisavanja
|Električni
|Nazivna širina priključka
|DN 50
|Nazivna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Klasa prašine, glavni filtar
|L
|Područje filtra za glavni filtar (m²)
|0,45
|Težina bez pribora (kg)
|57
|Težina (s priborom) (kg)
|57
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|57,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|840 x 660 x 1320
Oprema
- Funkcija crpke za bačvu
Područja primjene
- Za srednje količine krupnih i abrazivnih strugotina
- Za srednje količine tekućina, npr. ulja i emulzija za hlađenje